Ajker Patrika
ক্রিকেট

হঠাৎ কেন বিপিএল ছাড়ার হুমকি দিল ঢাকা ক্যাপিটালস

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১০ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ৩৮
৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পাঁচে আছে মোহাম্মদ মিঠুনের দল। ছবি: ঢাকা ক্যাপিটালসের ফেসবুক পেজ
৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পাঁচে আছে মোহাম্মদ মিঠুনের দল। ছবি: ঢাকা ক্যাপিটালসের ফেসবুক পেজ

স্বচ্ছতার বিষয়টি মাথায় রেখে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) বিভিন্ন ক্রিকেটার, ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসাবাদ করার দায়িত্ব আছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ইন্টিগ্রিটি ইউনিট। বিষয়টি নিয়ে নিয়ম কানুন মানা হচ্ছে না বলে দাবি ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদের। তাই বিপিএল ছাড়ার প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে রাখলেন তিনি।

ঢাকার হয়ে চলতি বিপিএল খেলছেন রহমানুল্লাহ গুরবাজ ও সাইফ হাসান। অতর্কিতভাবে এই দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইন্টিগ্রিটি ইউনিট। কোনো প্রকার অনুমতি না নিয়ে আফগান ব্যাটারের হোটেল রুমে হানা দিয়েছিল তারা। সাইফকে তো প্রশ্নের মুখে ফেলা হয়েছে ব্যাট-প্যাড পরে মাঠে নামার আগে। এছাড়া জব্দ করা হয়েছে ফাহাদের ফোন। সব মিলিয়ে বেশ বিরক্ত তিনি। এসব চলতে থাকলে ঢাকা টুর্নামেন্ট থেকে সরে যাওয়ার মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাহী।

সংবাদমাধ্যমকে ফাহাদ বলেন, ‘সকাল সাতটা কিংবা আটটার দিকে গুরবাজ ঘুমাতে গেছে। তখন হুট করে তাঁর রুমে কয়েকজন ঢুকে পড়ে। বিষয়টি আগে টিম ম্যানেজার বা খেলোয়াড় কাউকেই জানানো হয়নি। শুধু দরজায় নক করেই ঢুকেই পড়েছে। এরপর গুরবাজ এসে বলল কী হচ্ছে এটা? সে তো ১০-১৫ মিনিট সংশয়ে ছিল যে আসলে কী হচ্ছে। কাঁচা ঘুমের কারণে সে বুঝতে পারছিল না। পরে জানতে পারি তারা অ্যান্টি করাপশনের লোকজন ছিল। তারা গুরবাজের ফোন দেখেছে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করেছে।’

পরিস্থিতি ভালো না থাকায় সেটার প্রভাব মাঠে পড়ছে বলে দাবি ফাহাদের, ‘ম্যানেজমেন্ট এবং খেলোয়াড়রা যদি মানসিকভাবে স্থিতিশীল না থাকে সেখানে আমরা কি ভালো ফল আশা করতে পারি? প্রতি বছর আমরা ২-৩ কোটি টাকা লোকসান দিয়ে বিপিএল চালিয়ে যাচ্ছি। তার ওপর যদি আমাদের এভাবে মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয় তাহলে আমরা কীভাবে ম্যাচে থাকব বা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ কীভাবে চালিয়ে যাব সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই।’

ঢাকার প্রধান নির্বাহী আরও বলেন, ‘এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আমরা কখনো বিপিএল চালিয়ে যাওয়ার সাহস পাব না। আমি এখানে খরচ করব, ক্ষতি হবে, বিভিন্ন কোম্পানির সিআর ফান্ড এনে ঢুকাব আর যাওয়ার সময় অসম্মান নিয়ে যাব এটা তো হতে পারে না।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

গাজীপুরের শ্রীপুর: সিলিকার লোভে শত ফুট গর্ত

গাজীপুরের শ্রীপুর: সিলিকার লোভে শত ফুট গর্ত

যমুনায় নতুন সড়কসেতু: সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু

যমুনায় নতুন সড়কসেতু: সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু

বিরাজমান পরিস্থিতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়: জামায়াত

বিরাজমান পরিস্থিতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়: জামায়াত

সম্পর্কিত

বয়সী অস্ট্রেলিয়ার ছিল বেশি অভিজ্ঞতাও

বয়সী অস্ট্রেলিয়ার ছিল বেশি অভিজ্ঞতাও

চেহারায় খেলা হয় না, খেলা হয় মাঠে: ম্যাচ হেরে রংপুরের কোচ

চেহারায় খেলা হয় না, খেলা হয় মাঠে: ম্যাচ হেরে রংপুরের কোচ

হঠাৎ কেন বিপিএল ছাড়ার হুমকি দিল ঢাকা ক্যাপিটালস

হঠাৎ কেন বিপিএল ছাড়ার হুমকি দিল ঢাকা ক্যাপিটালস

বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাননি, কী বলছেন হাসান মাহমুদ

বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাননি, কী বলছেন হাসান মাহমুদ