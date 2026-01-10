হঠাৎ কেন বিপিএল ছাড়ার হুমকি দিল ঢাকা ক্যাপিটালস

ক্রীড়া ডেস্ক
স্বচ্ছতার বিষয়টি মাথায় রেখে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) বিভিন্ন ক্রিকেটার, ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসাবাদ করার দায়িত্ব আছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ইন্টিগ্রিটি ইউনিট। বিষয়টি নিয়ে নিয়ম কানুন মানা হচ্ছে না বলে দাবি ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদের। তাই বিপিএল ছাড়ার প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে রাখলেন তিনি।
ঢাকার হয়ে চলতি বিপিএল খেলছেন রহমানুল্লাহ গুরবাজ ও সাইফ হাসান। অতর্কিতভাবে এই দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইন্টিগ্রিটি ইউনিট। কোনো প্রকার অনুমতি না নিয়ে আফগান ব্যাটারের হোটেল রুমে হানা দিয়েছিল তারা। সাইফকে তো প্রশ্নের মুখে ফেলা হয়েছে ব্যাট-প্যাড পরে মাঠে নামার আগে। এছাড়া জব্দ করা হয়েছে ফাহাদের ফোন। সব মিলিয়ে বেশ বিরক্ত তিনি। এসব চলতে থাকলে ঢাকা টুর্নামেন্ট থেকে সরে যাওয়ার মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাহী।
সংবাদমাধ্যমকে ফাহাদ বলেন, ‘সকাল সাতটা কিংবা আটটার দিকে গুরবাজ ঘুমাতে গেছে। তখন হুট করে তাঁর রুমে কয়েকজন ঢুকে পড়ে। বিষয়টি আগে টিম ম্যানেজার বা খেলোয়াড় কাউকেই জানানো হয়নি। শুধু দরজায় নক করেই ঢুকেই পড়েছে। এরপর গুরবাজ এসে বলল কী হচ্ছে এটা? সে তো ১০-১৫ মিনিট সংশয়ে ছিল যে আসলে কী হচ্ছে। কাঁচা ঘুমের কারণে সে বুঝতে পারছিল না। পরে জানতে পারি তারা অ্যান্টি করাপশনের লোকজন ছিল। তারা গুরবাজের ফোন দেখেছে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করেছে।’
পরিস্থিতি ভালো না থাকায় সেটার প্রভাব মাঠে পড়ছে বলে দাবি ফাহাদের, ‘ম্যানেজমেন্ট এবং খেলোয়াড়রা যদি মানসিকভাবে স্থিতিশীল না থাকে সেখানে আমরা কি ভালো ফল আশা করতে পারি? প্রতি বছর আমরা ২-৩ কোটি টাকা লোকসান দিয়ে বিপিএল চালিয়ে যাচ্ছি। তার ওপর যদি আমাদের এভাবে মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয় তাহলে আমরা কীভাবে ম্যাচে থাকব বা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ কীভাবে চালিয়ে যাব সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই।’
ঢাকার প্রধান নির্বাহী আরও বলেন, ‘এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আমরা কখনো বিপিএল চালিয়ে যাওয়ার সাহস পাব না। আমি এখানে খরচ করব, ক্ষতি হবে, বিভিন্ন কোম্পানির সিআর ফান্ড এনে ঢুকাব আর যাওয়ার সময় অসম্মান নিয়ে যাব এটা তো হতে পারে না।’
স্বচ্ছতার বিষয়টি মাথায় রেখে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) বিভিন্ন ক্রিকেটার, ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসাবাদ করার দায়িত্ব আছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ইন্টিগ্রিটি ইউনিট। বিষয়টি নিয়ে নিয়ম কানুন মানা হচ্ছে না বলে দাবি ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদের। তাই বিপিএল ছাড়ার প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে রাখলেন তিনি।
ঢাকার হয়ে চলতি বিপিএল খেলছেন রহমানুল্লাহ গুরবাজ ও সাইফ হাসান। অতর্কিতভাবে এই দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইন্টিগ্রিটি ইউনিট। কোনো প্রকার অনুমতি না নিয়ে আফগান ব্যাটারের হোটেল রুমে হানা দিয়েছিল তারা। সাইফকে তো প্রশ্নের মুখে ফেলা হয়েছে ব্যাট-প্যাড পরে মাঠে নামার আগে। এছাড়া জব্দ করা হয়েছে ফাহাদের ফোন। সব মিলিয়ে বেশ বিরক্ত তিনি। এসব চলতে থাকলে ঢাকা টুর্নামেন্ট থেকে সরে যাওয়ার মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাহী।
সংবাদমাধ্যমকে ফাহাদ বলেন, ‘সকাল সাতটা কিংবা আটটার দিকে গুরবাজ ঘুমাতে গেছে। তখন হুট করে তাঁর রুমে কয়েকজন ঢুকে পড়ে। বিষয়টি আগে টিম ম্যানেজার বা খেলোয়াড় কাউকেই জানানো হয়নি। শুধু দরজায় নক করেই ঢুকেই পড়েছে। এরপর গুরবাজ এসে বলল কী হচ্ছে এটা? সে তো ১০-১৫ মিনিট সংশয়ে ছিল যে আসলে কী হচ্ছে। কাঁচা ঘুমের কারণে সে বুঝতে পারছিল না। পরে জানতে পারি তারা অ্যান্টি করাপশনের লোকজন ছিল। তারা গুরবাজের ফোন দেখেছে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করেছে।’
পরিস্থিতি ভালো না থাকায় সেটার প্রভাব মাঠে পড়ছে বলে দাবি ফাহাদের, ‘ম্যানেজমেন্ট এবং খেলোয়াড়রা যদি মানসিকভাবে স্থিতিশীল না থাকে সেখানে আমরা কি ভালো ফল আশা করতে পারি? প্রতি বছর আমরা ২-৩ কোটি টাকা লোকসান দিয়ে বিপিএল চালিয়ে যাচ্ছি। তার ওপর যদি আমাদের এভাবে মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয় তাহলে আমরা কীভাবে ম্যাচে থাকব বা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ কীভাবে চালিয়ে যাব সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই।’
ঢাকার প্রধান নির্বাহী আরও বলেন, ‘এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আমরা কখনো বিপিএল চালিয়ে যাওয়ার সাহস পাব না। আমি এখানে খরচ করব, ক্ষতি হবে, বিভিন্ন কোম্পানির সিআর ফান্ড এনে ঢুকাব আর যাওয়ার সময় অসম্মান নিয়ে যাব এটা তো হতে পারে না।’
সিরিজ শুরুর আগে প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া দলকে ‘ড্যাডস আর্মি’ বলে কটাক্ষ করেছিল ইংলিশ মিডিয়া ও ইংল্যান্ডের সমর্থকেরা। শেষ পর্যন্ত ‘ড্যাড’দের অভিজ্ঞতারই জয় হয়েছে মাত্রই শেষ হওয়া অ্যাশেজে।২৩ মিনিট আগে
টানা হারের বৃত্তে আটকে থাকা নোয়াখালী এক্সপ্রেস নিজেদের প্রথম জয় পেয়েছে রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) গতকাল নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটির কাছে ৯ রানে হেরেছে নুরুল হাসান সোহানের দল। এই হারের জন্য ব্যাটারদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন রংপুরের স্পিন বোলিং কোচ মোহাম্মদ রফিক।৩৩ মিনিট আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য সম্প্রতি দল দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সে দলে জায়গা হয়নি হাসান মাহমুদের। তাতে অবশ্য আক্ষেপ নেই এই পেসারের। বরং নিজের কাজেই পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছেন হাসান।২ ঘণ্টা আগে
আফ্রিকান কাপ অব নেশনসের (আফকন) সেমিফাইনালের অপেক্ষা ফুরাল মরক্কোর। শুক্রবার দিবাগত রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে ক্যামেরুনকে ২-০ গোলে হারিয়ে শেষ চারে পৌঁছে গেছে মরক্কানরা। এর মাধ্যমে ২২ বছর পর আফ্রিকার শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চের সেমিফাইনালে পা রাখল দলটি।৩ ঘণ্টা আগে