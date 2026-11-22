ভারত–পাকিস্তান ম্যাচে আবারও টস নিয়ে নাটক
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই বাড়তি উত্তেজনা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হোক কিংবা বয়সভিত্তিক ক্রিকেট-দুই দলের ম্যাচ থাকলে আলোচিত ঘটনা না ঘটে তো পারে না। এবার টস নিয়ে দেখা গেছে বিতর্কিত ঘটনা। পরবর্তীতে উপস্থাপকের ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তান শাহিন্সের অধিনায়ক আবদুল সামাদ।
রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে আজ ভারত ‘এ’-পাকিস্তান শাহিন্সের ম্যাচের আগে টসের সময় ঘটেছে আলোচিত এক ঘটনা। দোহার ওয়েস্ট এন্ড পার্ক ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গ্রুপ ‘বি’র এই ম্যাচে টস করতে নামেন দুই অধিনায়ক তিলক ভার্মা ও আবদুল সামাদ। টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান।
তবে টসের ফল ঘোষণা করতে গিয়ে উপস্থাপকের ভুল নজরে আসে। প্রথমে ফল হিসেবে ‘টেলস’ ঘোষণা করেন। কিন্তু পুরো বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন আবদুল সামাদ। সঙ্গে সঙ্গেই আপত্তি জানিয়ে তিনি বলেন, কয়েনে হেডস পড়েছে।
সামাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় টসের ফল ঘোষণা নিয়ে তৈরি হওয়া অসংগতি সামনে আসে। একই সঙ্গে কয়েন সামলানো ও টস পরিচালনায় উপস্থাপকদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। ভারত–পাকিস্তানের মতো বহুল আলোচিত ম্যাচের আগে এমন গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতায় উপস্থাপকদের অসতর্কতা ও পেশাদারত্ব নিয়েও সমালোচনা করেছেন দর্শকেরা।
এর আগে টসের সময় দুই দলের অধিনায়ক তিলক ভার্মা ও আবদুল সামাদের মধ্যে প্রচলিত করমর্দন হয়নি। হাত না মিলিয়েই নিজেদের দলের পরিচয় পর্ব শেষ করেন তাঁরা।
পরবর্তীতে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তান অধিনায়কই টস জিতেছেন। প্রথমে ব্যাটিং নিয়ে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩৭ ওভারে ৪ উইকেটে ২২৪ রান করেছে পাকিস্তান। অধিনায়ক ফারহান ইউসাফ ২১ রানে ব্যাটিং করছেন। ৭৬ রানে অপরাজিত তাঁর সতীর্থ হাসান নাওয়াজ।