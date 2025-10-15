টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওমান-নেপাল, রইল বাকি ১

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া–পূর্ব এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাছাইয়ে আজ মুখোমুখি হয়েছে ওমান-নেপাল। ম্যাচ শুরু হওয়ার দেড় ঘণ্টা আগেই অবশ্য ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে তারা। ২০ দলের মধ্যে ১৯ দলেরই বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয়েছে। বাকি একটি জায়গা নিয়ে লড়াইয়ে আছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, জাপান ও কাতার।
আমিরাতের জন্য সমীকরণটা অবশ্য সহজ। কাল জাপানকে হারালেই শেষ দল হিসেবে পা রাখবে তারা। প্রথমবার বিশ্বকাপে যেতে হলে আমিরাতের পাশাপাশি ওমানকেও হারাতে হবে জাপানের। কাতারের গাণিতিক সম্ভাবনা থাকলেও কার্যত তারা বিদায় নিয়েছে বলা যায়। অবসর ভেঙে ফেরা রস টেলরের সামোয়া ৩ ম্যাচের একটিতেও জয় না পেয়ে বিদায় নিয়েছে।
সেই সামোয়াকে আল আমেরাত স্টেডিয়ামে ৭৭ রানে হারিয়েই বিশ্বকাপে ওমান ও নেপালের জায়গা নিশ্চিত করে আমিরাত। আজ ম্যাচের আগপর্যন্ত ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সে টেবিলের শীর্ষে থাকে ওমান। সমান পয়েন্ট থাকলেও রানরেটে পিছিয়ে নেপাল। এই অঞ্চল থেকে তিনটি দল বিশ্বকাপে যাওয়ায় তাদের অবস্থান আর নড়বড় হচ্ছে না। দুই দলেরই এটি তৃতীয় বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে।
ভারত ও শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।
