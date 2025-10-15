Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওমান-নেপাল, রইল বাকি ১

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে টস করছেন ওমান ও নেপালের অধিনায়ক। ছবি: এক্স
বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে টস করছেন ওমান ও নেপালের অধিনায়ক। ছবি: এক্স

এশিয়া–পূর্ব এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাছাইয়ে আজ মুখোমুখি হয়েছে ওমান-নেপাল। ম্যাচ শুরু হওয়ার দেড় ঘণ্টা আগেই অবশ্য ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে তারা। ২০ দলের মধ্যে ১৯ দলেরই বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয়েছে। বাকি একটি জায়গা নিয়ে লড়াইয়ে আছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, জাপান ও কাতার।

আমিরাতের জন্য সমীকরণটা অবশ্য সহজ। কাল জাপানকে হারালেই শেষ দল হিসেবে পা রাখবে তারা। প্রথমবার বিশ্বকাপে যেতে হলে আমিরাতের পাশাপাশি ওমানকেও হারাতে হবে জাপানের। কাতারের গাণিতিক সম্ভাবনা থাকলেও কার্যত তারা বিদায় নিয়েছে বলা যায়। অবসর ভেঙে ফেরা রস টেলরের সামোয়া ৩ ম্যাচের একটিতেও জয় না পেয়ে বিদায় নিয়েছে।

সেই সামোয়াকে আল আমেরাত স্টেডিয়ামে ৭৭ রানে হারিয়েই বিশ্বকাপে ওমান ও নেপালের জায়গা নিশ্চিত করে আমিরাত। আজ ম্যাচের আগপর্যন্ত ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সে টেবিলের শীর্ষে থাকে ওমান। সমান পয়েন্ট থাকলেও রানরেটে পিছিয়ে নেপাল। এই অঞ্চল থেকে তিনটি দল বিশ্বকাপে যাওয়ায় তাদের অবস্থান আর নড়বড় হচ্ছে না। দুই দলেরই এটি তৃতীয় বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে।

ভারত ও শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটবিশ্বকাপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে প্রভাবশালী ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ গ্রেপ্তার

জুলাই সনদে স্বাক্ষর নিয়ে শেষ মুহূর্তে এসে অনিশ্চয়তা, সন্ধ্যায় ‘অতি জরুরি’ বৈঠক

ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি, ১৪ বিলিয়ন ডলারের কয়েন জব্দ

বিহার নির্বাচন: লড়বেন না প্রশান্ত কিশোর, ‘নিশ্চিত পরাজয়’ দেখছেন বিজেপি জোটের

প্রাপ্তবয়স্কদের কনটেন্ট চালু করছে চ্যাটজিপিটি, শিশুদের নিরাপত্তা কোথায়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি জায়গায় আরএসএস সভা করতে পারবে না, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

কর্ণাটকে সরকারি জায়গায় আরএসএসের সভায় নিষেধাজ্ঞা

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

সম্পর্কিত

দেশে ফিরেই দুয়ো শুনলেন নাঈমরা

দেশে ফিরেই দুয়ো শুনলেন নাঈমরা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওমান-নেপাল, রইল বাকি ১

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওমান-নেপাল, রইল বাকি ১

ব্যাট ছুড়ে মারা আফগান ক্রিকেটারকে শাস্তি দিল আইসিসি

ব্যাট ছুড়ে মারা আফগান ক্রিকেটারকে শাস্তি দিল আইসিসি

ভারতীয় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে সেমিফাইনালে বাংলাদেশের জারিফ

ভারতীয় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে সেমিফাইনালে বাংলাদেশের জারিফ