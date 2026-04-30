পদত্যাগ করছেন না তামিম

আমিনুল ইসলাম বুলবুলের বোর্ড ভেঙে যাওয়ার পর তামিম ইকবাল এখন বিসিবির অ্যাডহক কমিটির প্রধান। নির্বাচন করতে তামিম পদত্যাগ করছেন বলে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে সেটা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক।
অ্যাডহক কমিটির সভাপতি হলেও তামিম বিসিবি সভাপতির কাজই করেছেন। তবে পূর্ণকালীন সভাপতি হতে হলে নির্বাচন করতেই হবে তাঁকে। মিরপুরে আজ সংবাদ সম্মেলনে বিসিবি নির্বাচন নিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর তাঁকে দিতে হয়েছে। বাংলাদেশের সাবেক বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘আমি ৩ তারিখে বোর্ড মিটিং করে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু করার চেষ্টা করবো। সাধারণত প্রক্রিয়া শুরুর ৩০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন হয়ে যায়। যা আমাদের ডেডলাইনের অন্তত ২-৩ সপ্তাহ আগেই সম্ভব। পদত্যাগের ব্যাপারে আমি কিছুই ভাবিনি। আমি প্রথম দিন থেকেই বলেছি যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এগিয়ে যাব।’
