ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
এই ভালো তো এই খারাপ—মোস্তাফিজুর রহমানের ক্যারিয়ার চলছে এভাবেই। কখনো স্লোয়ার-কাটারের জাদুতে ব্যাটারদের বিভ্রান্ত করছেন; আবার কখনো মুক্তহস্তে রান বিলিয়ে দিচ্ছেন। আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজও মোস্তাফিজের যাচ্ছে অম্লমধুর। এরই মধ্যে তিনি করে ফেলেছেন এক বিশ্ব রেকর্ড।
শারজায় পরশু শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এই সিরিজে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ১১৪২ ডট বল দেওয়ার রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। আফগানদের বিপক্ষে দুই ম্যাচেই চার ওভার করে বোলিং করেছেন। ৪৮ বলের মধ্যে ১৭ বল ডট দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ডট বল দেওয়ার রেকর্ডে মোস্তাফিজের পরে আছেন টিম সাউদি। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে নিউজিল্যান্ডের এই পেসারের ১১৩৮ বল থেকে ব্যাটাররা কোনো রান করতে পারেননি।
বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতেই আফগানিস্তান আগে ব্যাটিং পেয়েছে। শারজায় পরশু প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৪ ওভারে ২৪ রান খরচ করে মোস্তাফিজ নিয়েছেন ১ উইকেট। বাংলাদেশের বাঁহাতি এই পেসার দিয়েছেন ১০ ডট। তবে গত রাতে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মোস্তাফিজ তাঁর ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি। ৪ ওভারে ৪০ রান খরচ করেছেন। পাননি কোনো উইকেট।
টি-টোয়েন্টিতে ১০ ইকোনমির বোলিংকে বাজে বলার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু আফগানদের রান গতকাল যে ১৫০-এর মধ্যে আটকে রাখা গেছে, তাতে কি মোস্তাফিজের কোনো অবদান নেই? হ্যাঁ, তিনি অবদান রেখেছেন ডেথ ওভারের বোলিংয়ে। ৪০ রানের মধ্যে নিজের প্রথম দুই ওভারে তিনি দিয়েছেন ২৪ রান। এই সময়ে ডট দিয়েছেন তিন বল। তবে ১৬ থেকে ২০—এই পাঁচ ওভারের মধ্যে বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার করেছেন দুই ওভার। এ সময় তিনি চার ডট বল দিয়েছেন। খরচ করেন ১৬ রান। যেখানে ইনিংসের শেষ ওভারে মোহাম্মদ নবির কাছে দুটি চার খেয়েছেন মোস্তাফিজ।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে শেষের দিকে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়েই মূলত মোস্তাফিজ পেছনে ফেলেছেন সাউদিকে। নবি, আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের মতো ব্যাটারদের যেখানে চড়াও হওয়ার কথা, সেই সময় তাঁদের রান আটকানো চাট্টিখানি কথা নয়। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টির চেয়ে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে বরং কম রান করেছেন আফগানরা। প্রথম ও দুই টি-টোয়েন্টিতে ১৫১ ও ১৪৭ রান করেছে রশিদ খানের নেতৃত্বাধীন আফগানিস্তান। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০০-এর বেশি ডট দেওয়ার রেকর্ড গড়েছেন তিনজন। সাকিব আল হাসান বাংলাদেশের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে দিয়েছেন ১০৭৮ ডট।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সাকিব এক বছর ধরে বাইরে আছেন। এখন যদি তিনি ফেরেন, তবু দেশের জার্সিতে টি-টোয়েন্টি খেলার কোনো সুযোগ নেই। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে শেষ ম্যাচ তিনি খেলেছেন ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। ২০০৬ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ১২৯ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন সাকিব। ৬.৮১ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৪৯ উইকেট। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার তালিকায় তিনি এখন পাঁচ নম্বরে। এই তালিকায় সবার ওপরে থাকা রশিদ খানের উইকেট ১৭৯। দুই, তিন ও চারে থাকা টিম সাউদি, মোস্তাফিজ ও ইশ সোধির উইকেট ১৬৪, ১৫২ ও ১৫০।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি রশিদ হলেও ডট দেওয়ার তালিকায় তিনি একটু পেছনে। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে তিনি দিয়েছেন ৯৮৪ ডট বল। এখানে তিনি পাঁচ নম্বরে আছেন। চারে থাকা আদিল রশিদ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দিয়েছেন ৯৮৮ ডট। বাংলাদেশের বিপক্ষে চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৫.৮৭ ইকোনমিতে রশিদ খান নিয়েছেন ৬ উইকেট।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ডট বল দেওয়ার রেকর্ড
|খেলোয়াড়ের নাম
|ডট বল
|মোস্তাফিজুর রহমান
|১১৪২
|টিম সাউদি
|১১৩৮
|সাকিব আল হাসান
|১০৭৮
|আদিল রশিদ
|৯৮৮
|রশিদ খান
|৯৮৪
এই ভালো তো এই খারাপ—মোস্তাফিজুর রহমানের ক্যারিয়ার চলছে এভাবেই। কখনো স্লোয়ার-কাটারের জাদুতে ব্যাটারদের বিভ্রান্ত করছেন; আবার কখনো মুক্তহস্তে রান বিলিয়ে দিচ্ছেন। আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজও মোস্তাফিজের যাচ্ছে অম্লমধুর। এরই মধ্যে তিনি করে ফেলেছেন এক বিশ্ব রেকর্ড।
শারজায় পরশু শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এই সিরিজে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ১১৪২ ডট বল দেওয়ার রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। আফগানদের বিপক্ষে দুই ম্যাচেই চার ওভার করে বোলিং করেছেন। ৪৮ বলের মধ্যে ১৭ বল ডট দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ডট বল দেওয়ার রেকর্ডে মোস্তাফিজের পরে আছেন টিম সাউদি। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে নিউজিল্যান্ডের এই পেসারের ১১৩৮ বল থেকে ব্যাটাররা কোনো রান করতে পারেননি।
বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতেই আফগানিস্তান আগে ব্যাটিং পেয়েছে। শারজায় পরশু প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৪ ওভারে ২৪ রান খরচ করে মোস্তাফিজ নিয়েছেন ১ উইকেট। বাংলাদেশের বাঁহাতি এই পেসার দিয়েছেন ১০ ডট। তবে গত রাতে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মোস্তাফিজ তাঁর ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি। ৪ ওভারে ৪০ রান খরচ করেছেন। পাননি কোনো উইকেট।
টি-টোয়েন্টিতে ১০ ইকোনমির বোলিংকে বাজে বলার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু আফগানদের রান গতকাল যে ১৫০-এর মধ্যে আটকে রাখা গেছে, তাতে কি মোস্তাফিজের কোনো অবদান নেই? হ্যাঁ, তিনি অবদান রেখেছেন ডেথ ওভারের বোলিংয়ে। ৪০ রানের মধ্যে নিজের প্রথম দুই ওভারে তিনি দিয়েছেন ২৪ রান। এই সময়ে ডট দিয়েছেন তিন বল। তবে ১৬ থেকে ২০—এই পাঁচ ওভারের মধ্যে বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার করেছেন দুই ওভার। এ সময় তিনি চার ডট বল দিয়েছেন। খরচ করেন ১৬ রান। যেখানে ইনিংসের শেষ ওভারে মোহাম্মদ নবির কাছে দুটি চার খেয়েছেন মোস্তাফিজ।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে শেষের দিকে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়েই মূলত মোস্তাফিজ পেছনে ফেলেছেন সাউদিকে। নবি, আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের মতো ব্যাটারদের যেখানে চড়াও হওয়ার কথা, সেই সময় তাঁদের রান আটকানো চাট্টিখানি কথা নয়। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টির চেয়ে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে বরং কম রান করেছেন আফগানরা। প্রথম ও দুই টি-টোয়েন্টিতে ১৫১ ও ১৪৭ রান করেছে রশিদ খানের নেতৃত্বাধীন আফগানিস্তান। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০০-এর বেশি ডট দেওয়ার রেকর্ড গড়েছেন তিনজন। সাকিব আল হাসান বাংলাদেশের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে দিয়েছেন ১০৭৮ ডট।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সাকিব এক বছর ধরে বাইরে আছেন। এখন যদি তিনি ফেরেন, তবু দেশের জার্সিতে টি-টোয়েন্টি খেলার কোনো সুযোগ নেই। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে শেষ ম্যাচ তিনি খেলেছেন ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। ২০০৬ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ১২৯ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন সাকিব। ৬.৮১ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৪৯ উইকেট। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার তালিকায় তিনি এখন পাঁচ নম্বরে। এই তালিকায় সবার ওপরে থাকা রশিদ খানের উইকেট ১৭৯। দুই, তিন ও চারে থাকা টিম সাউদি, মোস্তাফিজ ও ইশ সোধির উইকেট ১৬৪, ১৫২ ও ১৫০।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি রশিদ হলেও ডট দেওয়ার তালিকায় তিনি একটু পেছনে। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে তিনি দিয়েছেন ৯৮৪ ডট বল। এখানে তিনি পাঁচ নম্বরে আছেন। চারে থাকা আদিল রশিদ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দিয়েছেন ৯৮৮ ডট। বাংলাদেশের বিপক্ষে চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৫.৮৭ ইকোনমিতে রশিদ খান নিয়েছেন ৬ উইকেট।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ডট বল দেওয়ার রেকর্ড
|খেলোয়াড়ের নাম
|ডট বল
|মোস্তাফিজুর রহমান
|১১৪২
|টিম সাউদি
|১১৩৮
|সাকিব আল হাসান
|১০৭৮
|আদিল রশিদ
|৯৮৮
|রশিদ খান
|৯৮৪
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ জয়ের সম্ভাবনা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে নিউজিল্যান্ডের। সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির মধ্যে প্রথম ম্যাচে ৬ উইকেটে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের বে ওভালে গতকাল বৃষ্টির বাগড়ায় পরিত্যক্ত হয়েছে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। একই ভেন্যুতে আজ সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে সিরিজ...২৬ মিনিট আগে
বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন জাকের আলী অনিক। ক্যারিয়ারের শেষ চার ইনিংসের মধ্যে মাত্র একবার দুই অঙ্ক ছাড়াতে পেরেছেন। মোটের ওপর তিনি যখন অধিনায়ক, তখন চাপটা যে আরও বেশি। অফফর্মের বৃত্তে ঘুরপাক খেতে থাকা জাকেরকে আগলে রেখেছেন বাংলাদেশের প্রধান কোচ ফিল সিমন্স।২ ঘণ্টা আগে
আফগানিস্তানের বিপক্ষে এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। দুটি ম্যাচই জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জিতেছে ভক্ত-সমর্থকদের হৃদযন্ত্রের চূড়ান্ত পরীক্ষা নিয়ে। তবে একটু এদিক-ওদিক হলে সিরিজটা জিততে পারত আফগানিস্তান।২ ঘণ্টা আগে
২০১৮ এশিয়া কাপ ছাড়া আরব আমিরাতে বাংলাদেশের সাফল্যের গল্প কমই। তবে এবার মরু অভিযান নেহাত মন্দ নয় বাংলাদেশের। ব্যাটিং-ব্যর্থতায় ২০২৫ এশিয়া কাপের ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন পূরণ না হলেও এবার আরব আমিরাতে বাংলাদেশের সাফল্য বলার মতো। কালকের ম্যাচের আগপর্যন্ত গত এক মাসে ৭ ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ যে চারটি জয় পেয়েছে...২ ঘণ্টা আগে