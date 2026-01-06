দ্রাবিড়কে ছাড়িয়ে সাঙ্গাকারা-শচীনদের তাড়া করছেন স্মিথ

ক্রীড়া ডেস্ক
হেলমেটটা খুলে স্টিভ স্মিথ ব্যাটটা উঁচিয়ে ধরলেন সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডের (এসসিজি) গ্যালারিতে থাকা দর্শকদের উদ্দেশে। সেঞ্চুরির পর এমন উদযাপনটা স্টিভ স্মিথের কাছে নতুন কিছু নয়। তবে আজ সিডনি টেস্টের তৃতীয় দিনে তাঁর তিন অঙ্ক ছোঁয়ার উপলক্ষটা একটু আলাদা। সর্বোচ্চ টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ডে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা ব্যাটার।
অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ১১০তম ওভারের ঘটনা। ওভারের দ্বিতীয় বলে জ্যাকব বেথেলকে পুল করে ডিপ স্কয়ার লেগে পাঠিয়ে দৌড়ে তিন রান নেন স্মিথ। তাতেই টেস্ট ক্যারিয়ারের ৩৭তম সেঞ্চুরি পেয়ে গেলেন স্মিথ। তিন অঙ্ক ছোঁয়ার পর তাঁকে দাঁড়িয়ে সম্মান দেন এসসিজির গ্যালারিতে থাকা দর্শকেরা। সিডনি টেস্টে সেঞ্চুরি করে দ্রাবিড়কে পেছনে ফেললেন স্মিথ। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে দ্রাবিড় করেছিলেন ৩৬ সেঞ্চুরি।
টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরিয়ানদের তালিকায় স্মিথের সামনে এখন শচীন টেন্ডুলকার, জ্যাক ক্যালিস, রিকি পন্টিং, জো রুট ও কুমার সাঙ্গাকারা। ৫১ সেঞ্চুরি করে এই তালিকায় সবার ওপরে শচীন টেন্ডুলকার। ঠিক তাঁর পরেই জ্যাক ক্যালিস। দক্ষিণ আফ্রিকার এই তারকা অলরাউন্ডার ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ৪৫ সেঞ্চুরি করেছেন। সমান ৪১ সেঞ্চুরি করে টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ডে যৌথভাবে তৃতীয় জো রুট ও রিকি পন্টিং। সিডনিতে চলমান অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টে সেঞ্চুরি করে রুট বসেন পন্টিংয়ের পাশে। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে সাঙ্গাকারার সেঞ্চুরি ৩৮।
স্মিথের আগে অ্যাশেজে চলমান পঞ্চম টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন তাঁর সতীর্থ ট্রাভিস হেড। ১৬৬ বলে ২৪ চার ও ১ ছক্কায় ১৬৩ রানের ইনিংস খেলেছেন হেড। টেস্টে এটা অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি ওপেনারের ১২তম সেঞ্চুরি। স্মিথ-হেডের জোড়া সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ডকে জবাব দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অজিরা তাদের প্রথম ইনিংসে ১২০ ওভারে ৭ উইকেটে ৪৯৩ রান করেছে। তাতে স্বাগতিকদের ১০৯ রানের লিড হয়ে গেছে। স্মিথ ১২৪ রানে অপরাজিত। বিউ ওয়েবস্টার ২৩ রানে ব্যাটিং করছেন। এর আগে টস জিতে ব্যাটিং নেওয়া ইংল্যান্ড ৯৭.৩ ওভারে ৩৮৪ রানে গুটিয়ে গেছে।
