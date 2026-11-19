১২ রানেই তিন উইকেট নেওয়ার ইচ্ছা ছিল শান্তর
জোহানেসবার্গ টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ। তবে মাত্র ১২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমেও স্বাগতিকদের তিনটি উইকেট তুলে নেওয়ার প্রত্যাশা ছিল টাইগারদের। সেই প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার কথা জানিয়েছেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত।
বাংলাদেশের দেওয়া ১২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভারেই উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় ওভারে এবাদত হোসেনের বলে বোল্ড হয়েছিলেন এইডেন মার্করামও। কিন্তু নো বলের কারণে বেঁচে যান প্রোটিয়া ওপেনার। শেষ পর্যন্ত আর কোনো উইকেট না হারিয়েই জয় নিশ্চিত করে স্বাগতিকেরা।
ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে শান্ত বলেন, ‘কোনো আক্ষেপ নেই। তবে এই রানের মধ্যেই তিনটি উইকেট নেওয়ার ইচ্ছা ছিল। দুটি উইকেট নিয়েও ফেলেছিলাম, পরে নো বল হলো। তবে মাত্র ১১ রান নিয়ে আপনি কোনো আক্ষেপ করতে পারেন না।’
দলের ব্যাটিং নিয়েও কথা বলেছেন অধিনায়ক। টপ অর্ডারে ধস নামলেও লিটন দাস ও তাওহীদ হৃদয়ের ব্যাটিংয়ে সন্তুষ্ট তিনি। শান্ত বলেন, ‘টপ অর্ডারে ধস নামার পরও হৃদয় ও লিটন ভাই যেভাবে ব্যাটিং করেছেন, তাতে আমি খুবই খুশি। তামিমও ভালো ব্যাটিং করেছে। আমাদের ব্যাটিংয়ে ইতিবাচক হতে হবে। শুধু রান করার কথা ভাবলে হবে না। নতুন বল সামলাতে হবে। তবেই পরবর্তী সময়ে ব্যাটিং করা সহজ হয়ে যায়।’
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথমটিতে ৯ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট শুরু হবে আগামী সোমবার।