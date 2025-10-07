Ajker Patrika
মেসি থাকলেও বাংলাদেশকে সমস্যায় পড়তে হতো: হামজা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১: ৩৩
হামজা চৌধুরী। ছবি: বাফুফে
আর্জেন্টিনা হোক কিংবা ইন্টার মায়ামি—লিওনেল মেসি যেন সব সমস্যার সমাধান। বল পায়ে জাদুকরী সব মুহূর্তের জন্ম দিয়ে প্রতিনিয়ত মুগ্ধ করে যাচ্ছেন সবাইকে। বাংলাদেশের ফুটবল সমর্থকদের কাছে মেসির চেয়ে কম কিছু নন হামজা চৌধুরী। তাঁকে ঘিরেই যে ফুটবলের নতুন এক জোয়ার শুরু হয়েছে।

তবু একা কি সবকিছু সামলাতে পারবেন হামজা। খুব বিনম্রতার সুরেই না বলে দিলেন তিনি। ফুটবল যে কারও একার খেলা নয়। হামজার মতে, মেসি থাকলেও সঠিক কম্বিনেশন খুঁজতে গিয়ে বাংলাদেশকেও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতো।

জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ সাংবাদিকদের হামজা বলেন, ‘অবশ্যই না (মেসি কি না প্রসঙ্গে), দিন শেষে ফুটবল একটা দলগত খেলা। আমি মনে করি, যদি মেসি নিজেও বাংলাদেশের হয়ে খেলতেন, তবুও আমাদের ট্যাকটিকস ঠিক করা এবং টিম স্পিরিট গড়ে তোলার মতো চ্যালেঞ্জ থাকতই। তাই ফুটবল কখনো একজনের খেলা নয়। বিশেষ করে, আমাকে কেন্দ্র করে তো নয়ই।’

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে গতকালই ঢাকায় আসেন হামজা। ২৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডারের কণ্ঠে ফুটে উঠেছে আত্মবিশ্বাসের সুর, ‘আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমরা যেভাবে একটা জাতি হিসেবে আছি, সেভাবেই ঐক্যবদ্ধ থাকা। ইনশা আল্লাহ, আমরা একসঙ্গে থাকলে একটা দেশ হিসেবে সফল হতে পারব।’

হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচ দুটি ৯ ও ১৪ অক্টোবর। প্রথমটি হবে ঘরের মাটিতে। হামজাকে ঘিরে বাড়তি প্রত্যাশা তো থাকছেই, একই সঙ্গে তাঁর কাঁধে রয়েছে বাড়তি দায়িত্বও। হামজা অবশ্য চাপ মনে করছেন না, ‘জি না (বাড়তি চাপ নয়)। মিডফিল্ডারের সংজ্ঞাই হলো আক্রমণ ও রক্ষণ দুই জায়গায় অবদান রাখা। তাই ইনশা আল্লাহ, আমি দুটোই ভালোভাবে করতে পারব। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, তবে আমি বেশ রোমাঞ্চিত।’

