Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

পাকিস্তানের জয়ে বড্ড বেকায়দায় পড়ল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ২৭
পাকিস্তানের কারণে এবার বেকায়দায় পড়ল বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো
পাকিস্তানের কারণে এবার বেকায়দায় পড়ল বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো

ক্রিকইনফো, ক্রিকবাজের স্কোরকার্ড স্ক্রল করলে দেখা যাবে, আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গতকাল খেলেছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। কিন্তু এটা যে ম্যাচের পুরোটা বলছে না। কারণ, এই ম্যাচের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল বাংলাদেশও। লঙ্কানদের কাছে পাকিস্তান হেরে গেলে বরং বেশি উপকৃত হতো বাংলাদেশ।

শ্রীলঙ্কার কাছে যদি গত রাতে পাকিস্তান হারত, তখন বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা-তিন দলেরই সমান ২ পয়েন্ট হতো। পাকিস্তান থাকত ০ পয়েন্ট নিয়েই। এমনকি আবুধাবিতে লঙ্কানদের দেওয়া ১৩৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে হেরে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল পাকিস্তানের। ১১.১ ওভারে ৫ উইকেটে ৮০ রানে পরিণত হয় সালমান আলী আঘার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান। কিন্তু যে পাকিস্তানের নামের সঙ্গে জুড়ে গেছে ‘আনপ্রেডিক্টেবল’ তকমা, তাদের খেলায় নাটকীয়তা থাকবে না তো কোন দলের ম্যাচে থাকবে! ষষ্ঠ উইকেটে হুসেইন তালাত-মোহাম্মদ নাওয়াজের ৪১ বলে ৫৮ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে দুই ওভার হাতে রেখে ৫ উইকেটে জেতে পাকিস্তান। সালমানের পাকিস্তান ১৮ ওভারে ৫ উইকেটে করেছে ১৩৮ রান।

পাকিস্তান জেতার কারণে বাংলাদেশ বেশ বেকায়দায় পড়ে গেছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান-তিন দলেরই পয়েন্ট ২। কিন্তু ‍+০.৬৮৯ নেট রানরেট নিয়ে সবার ওপরে ভারত। দুই ও তিনে থাকা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নেট রানরেট ‍+০.২২৬ ও ‍+০.১২১। লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দুবাইয়ে আজ খেলতে নামবে ভারতের বিপক্ষে। শুধু আজই নয়, লিটন-মোস্তাফিজুর রহমানদের মাঠে নামতে হবে আগামীকালও। দুবাইয়ে সুপার ফোরে নিজেদের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ আগামীকাল খেলবে পাকিস্তানের বিপক্ষে। এখন যদি আজ বাংলাদেশ হেরে যায়, তাহলে ভারত কাটবে ফাইনালের টিকিট। তখন বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটা হয়ে যাবে অলিখিত সেমিফাইনাল।

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের ফল ছাপিয়ে যে ঘটনা ভাইরালপাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের ফল ছাপিয়ে যে ঘটনা ভাইরাল

বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটা অলিখিত সেমিফাইনাল হলে চাপে বেশি থাকবেন লিটন, মোস্তাফিজ, জাকের আলী অনিকরা। কারণ, টি-টোয়েন্টি ম্যাচ হলেও টানা ম্যাচ খেলার ধকল সামলানো কষ্ট হয়ে যাবে বাংলাদেশের জন্য। তা ছাড়া, কোণঠাসা অবস্থা থেকে পাকিস্তানের ঘুরে দাঁড়ানোর অনেক উদাহরণ রয়েছে। বাংলাদেশ বরং চাপের মুহূর্তে ভেঙে পড়ে। ফাইনালে ওঠার জন্য বাংলাদেশের সবচেয়ে সহজ সমীকরণ হলো হাতে থাকা দুটি ম্যাচই এখন তাদের জিততে হবে। এমনটা হলে সমীকরণের মারপ্যাঁচে পড়বে ভারত-পাকিস্তান। তখন কাগজে-কলমে শ্রীলঙ্কারও আশা তৈরি হবে ফাইনাল খেলার।

১২ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে পাকিস্তান জিতলেও অস্বস্তি কাজ করছে অধিনায়ক সালমানের। আবুধাবিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয়ের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, ‘এটাকে ভালো খেলা আপনি বলতে পারবেন না। আমরা ৩ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়েছে। এটা হতে দেওয়া যাবে না। এই অংশটুকু বাদ দিলে ম্যাচটা দারুণ ছিল।’

নওয়াজ-তালাতের ব্যাটিংয়ে জিতল পাকিস্তাননওয়াজ-তালাতের ব্যাটিংয়ে জিতল পাকিস্তান

সালমান নিজেও ছন্দে নেই এবারের এশিয়া কাপে। ১১.২৫ গড়ে করেছেন ৪৫ রান। ব্যাটিং করেছেন ৭৬.২৭ স্ট্রাইকরেট। টি-টোয়েন্টির কথা তো বাদ, বর্তমানে ওয়ানডেতেও এমন স্ট্রাইকরেটে কম ব্যাটারই খেলেন। উপরন্তু তাঁর অধিনায়কত্ব নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। গতকালের কথাই ধরা যাক। ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার বলে এলবিডব্লিউ হয়ে তিনি রিভিউসহ ড্রেসিংরুমে চলে গেছেন।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

আ.লীগের ঝটিকা মিছিল: মানিকগঞ্জের প্যানেল মেয়র আরশেদ আলীসহ চারজন কারাগারে

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ কোচের কথা কম কাজ বেশি

বাংলাদেশ কোচের কথা কম কাজ বেশি

পাকিস্তানের কাছে হেরে এখন বিশ্বকাপ নিয়ে শ্রীলঙ্কার দুশ্চিন্তা

পাকিস্তানের কাছে হেরে এখন বিশ্বকাপ নিয়ে শ্রীলঙ্কার দুশ্চিন্তা

পাকিস্তানের জয়ে বড্ড বেকায়দায় পড়ল বাংলাদেশ

পাকিস্তানের জয়ে বড্ড বেকায়দায় পড়ল বাংলাদেশ

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের ফল ছাপিয়ে যে ঘটনা ভাইরাল

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের ফল ছাপিয়ে যে ঘটনা ভাইরাল