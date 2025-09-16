Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

টি–টোয়েন্টিতে ২২২ করেও টাই, ভাঙল ১৫ বছরের রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ২৩
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

সিরিজের চতুর্থ টি–টোয়েন্টিতে ২২২ রান করেও স্বস্তিত থাকতে পারেনি এসোয়াতিনি। লক্ষ্য তাড়ায় সমান রানেই থামে সফরকারী মোজাম্বিক। তাতেই টি–টোয়ন্টিতে সবচেয়ে বেশি রানে টাই হওয়ার নতুন রেকর্ড দেখল ক্রিকেট বিশ্ব।

প্রথমে ম্যাচটি টাই হলেও সুপার ওভারে শেষ হাসি হাসে এসোয়াতিনি। ৪ বলেই মোজাম্বিকের দেওয়া ১৪ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় স্বাগিতকরা। ৪৪৪ রানের ম্যাচটি টাই হওয়ায় ভেঙেছে ১৫ বছর আগের রেকর্ড। এতোদিন রেকর্ডটি ছিল নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার নাম। ২০১০ সালে নিউজল্যান্ডের করা ২১৪ রানের জবাবে সমান রানেই থামে অজিরা। তালিকার তিনে আছে ২০২৪ সালে হওয়া ভারত ও আফগানিস্তানের ম্যাচ। সে ম্যাচে দুই দলই থামে ২১২ রানে।

এসোয়াতিনি ও মোজাম্বিকের রান বন্যার ম্যাচে ব্যাট হাতে সবচেয়ে বেশি আগ্রাসী ছিলেন আদিল বাট ও জোয়াও হো। মালকার্ন কাউন্ট্রি ক্লাব ওভালে আগে ব্যাট করতে নামা এসোয়াতিনির হয়ে ৮১ রানের ইনিংস খেলেন আদিল। ৩০ বলে ১০ চারের পাশাপাশি ছয়টি ছয় মারেন এই ওপেনার। সমান ৪৯ রান এনে দেন কামরুল হাসান ও হুজাইফা জাঙ্গারিয়া।

মোজাম্বিকের হয়ে রান তাড়ায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন হো। ৫৪ বলে অপরাজিত ১০৭ রান এনে দেন এই ওপেনার। ৩৬ রান আসে আগোন্তিনহো নাভিচার ব্যাট থেকে। ২৮ রান করেন ভিয়েইরা টেম্বো। প্রথম ৩ ম্যাচ জিতেই ট্রফি নিশ্চিত করে এসোয়াতিনি। চতুর্থ ম্যাচে এসে তাদের ভয় দেখালেও জিততে পারেনি মোজাম্বিকের। শেষ ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় ৪–০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নেয় এসোয়াতিনি।

বিষয়:

খেলাটি–টোয়েন্টিরেকর্ডক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৯ পুলিশ পরিদর্শক বাধ্যতামূলক অবসরে

‎ডিভোর্সের পরও জোর করে রাতযাপন, বর্তমান স্বামীকে নিয়ে প্রাক্তন স্বামীকে হত্যা ‎

গণবিক্ষোভ আতঙ্কে মোদি সরকার, ১৯৭৪-পরবর্তী সব আন্দোলন নিয়ে গবেষণার নির্দেশ

হতাশায় শেষ হচ্ছে ইলিশের মৌসুম, আসছে নিষেধাজ্ঞা

আমাদের জন্য ভারত নেই, বঙ্গোপসাগরে ডুবে মরতে হবে— বিএনপি নেতার সতর্কবার্তা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

সম্পর্কিত

১২ ইনিংস পর ৫০ পেরোল বাংলাদেশের উদ্বোধনী জুটি

১২ ইনিংস পর ৫০ পেরোল বাংলাদেশের উদ্বোধনী জুটি

টি–টোয়েন্টিতে ২২২ করেও টাই, ভাঙল ১৫ বছরের রেকর্ড

টি–টোয়েন্টিতে ২২২ করেও টাই, ভাঙল ১৫ বছরের রেকর্ড

টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে ৪ পরিবর্তন

টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে ৪ পরিবর্তন

নতুন স্পনসরে বেশি লাভবান হলো ভারত

নতুন স্পনসরে বেশি লাভবান হলো ভারত