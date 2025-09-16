টি–টোয়েন্টিতে ২২২ করেও টাই, ভাঙল ১৫ বছরের রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
সিরিজের চতুর্থ টি–টোয়েন্টিতে ২২২ রান করেও স্বস্তিত থাকতে পারেনি এসোয়াতিনি। লক্ষ্য তাড়ায় সমান রানেই থামে সফরকারী মোজাম্বিক। তাতেই টি–টোয়ন্টিতে সবচেয়ে বেশি রানে টাই হওয়ার নতুন রেকর্ড দেখল ক্রিকেট বিশ্ব।
প্রথমে ম্যাচটি টাই হলেও সুপার ওভারে শেষ হাসি হাসে এসোয়াতিনি। ৪ বলেই মোজাম্বিকের দেওয়া ১৪ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় স্বাগিতকরা। ৪৪৪ রানের ম্যাচটি টাই হওয়ায় ভেঙেছে ১৫ বছর আগের রেকর্ড। এতোদিন রেকর্ডটি ছিল নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার নাম। ২০১০ সালে নিউজল্যান্ডের করা ২১৪ রানের জবাবে সমান রানেই থামে অজিরা। তালিকার তিনে আছে ২০২৪ সালে হওয়া ভারত ও আফগানিস্তানের ম্যাচ। সে ম্যাচে দুই দলই থামে ২১২ রানে।
এসোয়াতিনি ও মোজাম্বিকের রান বন্যার ম্যাচে ব্যাট হাতে সবচেয়ে বেশি আগ্রাসী ছিলেন আদিল বাট ও জোয়াও হো। মালকার্ন কাউন্ট্রি ক্লাব ওভালে আগে ব্যাট করতে নামা এসোয়াতিনির হয়ে ৮১ রানের ইনিংস খেলেন আদিল। ৩০ বলে ১০ চারের পাশাপাশি ছয়টি ছয় মারেন এই ওপেনার। সমান ৪৯ রান এনে দেন কামরুল হাসান ও হুজাইফা জাঙ্গারিয়া।
মোজাম্বিকের হয়ে রান তাড়ায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন হো। ৫৪ বলে অপরাজিত ১০৭ রান এনে দেন এই ওপেনার। ৩৬ রান আসে আগোন্তিনহো নাভিচার ব্যাট থেকে। ২৮ রান করেন ভিয়েইরা টেম্বো। প্রথম ৩ ম্যাচ জিতেই ট্রফি নিশ্চিত করে এসোয়াতিনি। চতুর্থ ম্যাচে এসে তাদের ভয় দেখালেও জিততে পারেনি মোজাম্বিকের। শেষ ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় ৪–০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নেয় এসোয়াতিনি।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শূন্য রানেই ফিরেছিলেন ২ ওপেনার। আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে উদ্বোধনী জুটিতে এসেছে বদল। পারভেজ হোসেন ইমনের জায়গায় ঢুকেছেন সাইফ হাসান। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দারুণ শুরু এনে দিয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। শুধু তা-ই নয়, ১২ ইনিংস পর উদ্বোধনী জুটিতে ৫০ রানের দেখা পেয়েছে বাংলাদেশ।
এশিয়া কাপে টিকে থাকার লড়াইয়ে আজ আফগানিস্তানের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। জিতলে বেঁচে থাকবে সুপার ফোরে খেলার আশা। আর হারলে বিদায় নিতে হবে টুর্নামেন্ট থেকে।
সরকারের নতুন আইনের কারণে ভারতীয় ক্রিকেট দলের স্পন্সরের চুক্তি বাতিল করেছিল ড্রিম ইলেভেন। যদিও স্পনসরের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) অপেক্ষা দীর্ঘ হলো না। সংস্থাটির নতুন স্পনসর হয়েছে অ্যাপোলো টায়ার্স। এজন্য ভারতীয় ক্রিকেটের শীর্ষ সংস্থাকে মোটা অঙ্কের অর্থ দিতে হবে টায়ার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠ
এশিয়া কাপ থেকে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে অপসারণ না করলে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। যদিও নিজেদের সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে পাকিস্তান ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা–টাইমস অব ইন্ডিয়ার বরাত দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে এনডিটিভি।