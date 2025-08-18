ব্যস্ত সূচিতে বিকল্প খেলোয়াড় নিয়ে চিন্তা বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মিরপুরে চলছে এশিয়া কাপ ও নেদারল্যান্ডস সিরিজ সামনে রেখে বাংলাদেশ দলের জোর প্রস্তুতি। গত তিন দিনে লিটনদের স্কিল ক্যাম্পে প্রধান কোচ ফিল সিমন্স ও পেস বোলিং কোচ শন টেইট তো ছিলেনই, গতকাল যোগ দিয়েছেন স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদ।
নেদারল্যান্ডস ও এশিয়া কাপের পরই আফগানিস্তান সিরিজ যোগ হওয়ায় দল গঠন নিয়ে একটু ভিন্নভাবেই ভাবতে হচ্ছে বিসিবির নির্বাচকদের। বছরের বাকি সময়ে চারটি দ্বিপক্ষীয় সিরিজ ও একটি বড় টুর্নামেন্ট খেলার ব্যস্ত সূচি লিটন-মিরাজদের সামনে। এশিয়া কাপে সুপার ফোরে উঠতে পারলে বাংলাদেশ আগামী ৪ মাসে টি-টোয়েন্টি খেলবে অন্তত ১৮টি। এই সময়ে ওয়ানডে আছে ৯টি। বছরের শেষ দিকে বিপিএল, এরপরই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। নির্বাচকদের তাই শুধু এশিয়া কাপের দল নিয়ে ভাবলেই হচ্ছে না, যথেষ্ট বিকল্প খেলোয়াড়ও ভাবনায় রাখতে হচ্ছে।
অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে টপ অ্যান্ড টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট অংশ নেওয়া বাংলাদেশ ‘এ’ দলের সঙ্গে আছেন নির্বাচক আবদুর রাজ্জাক। জাতীয় দলের প্রাথমিক দলে থাকা পাঁচ ক্রিকেটার আছেন অস্ট্রেলিয়া সফরের ‘এ’ দলে। তাঁদের ওপর বিশেষ নজর ছিল নির্বাচক রাজ্জাকের। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে সুযোগ পাওয়া নাঈম শেখ অস্ট্রেলিয়া সফরেও ভালো করতে পারছেন না, করেছেন ৫, ২৫ ও ৫ রান। তবে নির্বাচকেরা এখনই নাঈম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চান না।
নাঈমের মতো নুরুল হাসান সোহানও ভালো করতে পারেননি ডারউইনে চলমান টুর্নামেন্টে। সোহানকে বাংলাদেশ জাতীয় দলে ফেরাবে কি না, সেটি নিয়ে যথেষ্ট ভাবতে হচ্ছে নির্বাচক প্যানেলকে। প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সামনে এত ম্যাচের জন্য আমাদের পর্যাপ্ত বিকল্প খেলোয়াড় প্রস্তুত রাখতে হবে। একটানা সবাইকে খেলানো সম্ভব নয়। বিশেষ করে পেসারদের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট এখন বড় চ্যালেঞ্জ। পেসারদের একটু বিশ্রাম দিয়ে খেলাতে হবে। কেউই হয়তো টানা খেলবে না। ম্যাচ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়েই আমাদের একাদশ হবে। এত সব চিন্তা করেই আমরা এশিয়া কাপ ও নেদারল্যান্ডস সিরিজের জন্য ২৫ জনের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছি।’
লিপুর কথায় পরিষ্কার, শুধু ফর্ম নয়, খেলোয়াড়দের শারীরিক অবস্থা ও চোটের ঝুঁকি নিয়েও ভাবতে হচ্ছে। টানা পাঁচ সিরিজে প্রতিপক্ষ, কন্ডিশন ও ফরম্যাট ভিন্ন। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের হিসাব-নিকাশ সহজও নয়। প্রতিটি পজিশনে একাধিক বিকল্প রাখা দরকার হলেও সেটা রাখতে কি পাচ্ছেন না নির্বাচকেরা?
বিষয়টি নিয়ে লিপু সবিস্তারে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ‘সামনে বেশ কয়েকটি সিরিজ রয়েছে, এর মধ্যে তিনটি হোম সিরিজও আছে। আমাদের পরিকল্পনা হলো বিকল্প কিছু ক্রিকেটারকে তৈরি রাখা। চেষ্টা থাকবে লাইক টু লাইক কনসেপ্টে এগোনোর। অর্থাৎ বাঁহাতি ব্যাটারের বিকল্প হিসেবে বাঁহাতি ব্যাটার, ডানহাতির বদলে ডানহাতি ব্যাটার। একইভাবে পেস বা স্পিন—যেটাই হোক না কেন, প্রতিটি জায়গায় যেন সমান বিকল্প থাকে। তবে কিছু বিশেষ ক্রিকেটার আছেন, যাদের রিপ্লেস পাওয়া কঠিন। তাদের যেন চোটমুক্ত রাখা যায়, সেটিই আমাদের বড় চিন্তা। যেমন—রিশাদ একজন মাত্র রিস্ট স্পিনার। আবার কিছু বিশেষ বোলার আছেন, যাদের ক্ষেত্রেও বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। এই কারণে সিরিজ ভেদে আমাদের কিছু পরিবর্তন আনতে হতে পারে। সবকিছুই হবে সেরা বিকল্প মাথায় রেখে।’
