বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ, এখন বাংলাদেশের সমীকরণ কী

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ২০: ১৫
বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ, এখন বাংলাদেশের সমীকরণ কী
বৃষ্টির বাগড়ায় বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। তবু সুপার সিক্সে যাওয়ার সম্ভাবনা এখনো থাকছে বাংলাদেশের। ছবি: এএফপি

বিশ্বকাপ নাকি বৃষ্টিকাপ—২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে যেভাবে বৃষ্টি বাগড়া দিচ্ছে, তাতে এমন প্রশ্ন দর্শকেরা করতেই পারেন। বুলাওয়েতে আজ আবহাওয়ার পূর্বাভাস সত্যি করেই বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড যুব বিশ্বকাপের ম্যাচে হানা দিয়েছে বেরসিক বৃষ্টি। ম্যাচে শেষ পর্যন্ত জিতে গেছে বৃষ্টি।

নিউজিল্যান্ডকে আজ হারালে সুপার সিক্সের ওঠার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেত বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। তবে বৃষ্টির মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ম্যাচের ফল বের করা তো দূরে থাক। খেলা হয়েছে কেবল ১০ ওভার। তবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও সুপার সিক্সে খেলার সম্ভাবনা এখনো বাংলাদেশের শেষ হয়নি। ৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ভারত। ২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নিউজিল্যান্ড। তিন ও চারে থাকা বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র উভয়েরই পয়েন্ট ২। যেখানে তিনে থাকা বাংলাদেশের নেট রানরেট ‍-০.৬২১ ও -৩.১৪৪ নেট রানরেট নিয়ে চারে যুক্তরাষ্ট্র।

নিজেদের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে শুক্রবার হারারের তাকাশিঙ্গা স্পোর্টস ক্লাবে বাংলাদেশ খেলবে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। এই ম্যাচ জিতলেই সুপার সিক্সে উঠবে তামিমের দল। যদি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়, সেক্ষেত্রেও বাংলাদেশ উঠবে সুপার সিক্সে। পরিত্যক্ত হলে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র দুই দলেরই সমান ২ পয়েন্ট হবে। সেক্ষেত্রে নেট রানরেটে এগিয়ে থেকে পরের রাউন্ডে যাবে বাংলাদেশ।

বুলাওয়েতে বাংলাদেশ সময় আজ বেলা দেড়টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ম্যাচ। তবে বৃষ্টির বাগড়ায় প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয় এই ম্যাচ। ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমিয়ে আনা হয় ৪৭ ওভারে। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম। তবে নিউজিল্যান্ড ১০ ওভারে ১ উইকেটে ৫১ রান করার পর ফের বৃষ্টি হানা দেয়। ২২৩ মিনিট অপেক্ষার পর বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

২ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে নিউজিল্যান্ড। তাদের দুটি ম্যাচই বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় পেয়েছে ২ পয়েন্ট। এর আগে গত পরশু বুলাওয়েতে নিউজিল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে। ভারতের বিপক্ষে ১৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ যে ম্যাচটা হেরে গিয়েছে, সেই ম্যাচেও বাগড়া দিয়েছে বৃষ্টি। হাতের নাগালে থাকা ম্যাচ ডিএলএস মেথডে ভারতের কাছে ১৮ রানে হেরে যায় বাংলাদেশ। তামিমের দল ৪০ রানে সেদিন শেষ ৮ উইকেট হারিয়েছে।

পদ্মা সেতুর টোল আদায় ৩ হাজার কোটি ছাড়াল

সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিলের মুনাফার হার নির্ধারণ

এক্সিকিউটিভ পদে যমুনা গ্রুপে চাকরি, নেই বয়সসীমা

লুট হওয়া অস্ত্র নির্বাচনের আগে উদ্ধারের তাগিদ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা: প্রেস সচিব

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করার জন্য জামায়াতের প্রার্থীকে অবরুদ্ধ করলেন এলাকাবাসী

নিদাহাস ট্রফিতে শেষ বলে ভারতের ছক্কার স্মৃতি মনে পড়ল লিটনের

শ্রীলঙ্কার জালে ৫ গোল দিয়ে বাংলাদেশের দ্বিতীয় জয়

বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ, এখন বাংলাদেশের সমীকরণ কী

কার ডাকে শেষ মুহূর্তে বিপিএল খেলতে এসেছেন ওকস

