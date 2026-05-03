ক্রিকেটের প্রতি দর্শকদের আগ্রহ কমছে কেন

দেশের ক্রিকেটের উন্মাদনায় ভাটা পড়ছে একটু একটু করে। বাংলাদেশ দল আশানুরূপ পারফরম্যান্স করতে না পারায় দিন দিন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন ভক্তরা। বিষয়টি অকোপটে স্বীকার করে নিলেন তাওহীদ হৃদয়। দর্শকদের আগ্রহ কমায় নিজেদের ঘাড়ে দায় চাপালেন এই ব্যাটার।
আগামীকাল শুরু হবে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের (ডিপিএল) এবারের মৌসুম। এই টুর্নামেন্টে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলবেন হৃদয়। প্রথম দিনই মাঠে নামবে মতিঝিল পাড়ার ক্লাবটি; তাদের প্রতিপক্ষ সিটি ক্লাব। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে আজ মিরপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন হৃদয়।
ক্রিকেটের প্রতি দর্শকদের আগ্রহ কমছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে হৃদয় বলেন, ‘সবকিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ। যার রিজিকে যেটা থাকে। আগে যে উত্তেজনা ছিল এখন হয়তোবা মনে হয় সেটা একটু হলেও কমেছে। জানি না আমি ভুলও হতে পারি। ক্রিকেটের উত্তেজনা কমার পেছনে হয়তোবা আমাদেরই দায় আছে যে, আমরা দল হিসেবে ভালো করতে পারছি না।’
স্থানীয় ক্রিকেটারদের জন্য ডিপিএল কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেই ব্যাখ্যায় হৃদয় বলেন, ‘প্রত্যেকটা ক্রিকেটারের জন্য টুর্নামেন্ট খেলাটা অনেক জরুরি ছিল। আপনি যদি দেখেন যে, থার্ড ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশনের ক্রিকেটাররাও খেলতে পারেনি। আমরা প্রিমিয়ার লিগের কিছু প্লেয়ার ফার্স্ট ক্লাস খেলি, আর ঘরোয়াতে কোনো না কোনো টুর্নামেন্ট খেলি। যারা সেকেন্ড ডিভিশন, থার্ড ডিভিশনে থাকে, তারা খেলতে পারছে না। তাদের জন্য অবশ্যই এটা একটু কষ্টের বিষয়।’
হৃদয় আরও যোগ করেন, ‘আমার মনে হয় অনেক ক্রিকেটার আছে, যারা ওই টুর্নামেন্টটা খেলে পরিবার চালায়। আশা করছি যে, তাদের জন্য সামনে ভালো সুযোগ করে দেবে বিসিবি। এই টুর্নামেন্টটা অবশ্যই আমাদের জন্য অনেক জরুরি ছিল। যদি টুর্নামেন্ট না হয়, সে ক্ষেত্রে ক্রিকেটারদের যেমন একটা সুযোগ নষ্ট হয়, তেমনি ভালো ভালো ক্রিকেটারও উঠে আসে না।’
এবার শক্তিশালী দল গড়েছে মোহামেডান। হৃদয় ছাড়াও দলে আছেন পারভেজ হোসেন ইমন, রিশাদ হোসেন, এনামুল হক বিজয়, আফিফ হোসেন, রিপন মণ্ডল, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, নাঈম আহমেদ, তানভীর ইসলাম, ইয়াসির আলী রাব্বিদের মতো বেশ কিছু পরিচিত মুখ। সব মিলিয়ে দল নিয়ে সন্তুষ্ট হৃদয়।
এই প্রসঙ্গে হৃদয় বলেন, ‘আল্লাহর রহমতে আমাদের দলটা ভালোই হয়েছে। এখন কাগজে কলমে ভালো দল অনেক আছে, ভালো হয়েছে আমাদের দলটাও। দিন শেষে মাঠে যে দলটা ভালো পারফর্ম করবে, সেই দলটাই তাদের জন্য ফলাফলটা আনবে।’
একটা সময় আর্জেন্টিনা দলের নিয়মিত মুখ ছিলেন গঞ্জালো হিগুয়েইন। লা আলবিসেলেস্তেদের হয়ে তিনটি বিশ্বকাপও খেলেছেন। ২০২২ সালের পর আর বুট পায়ে মাঠে নামেননি সাবেক আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার। মাঠে না দেখা গেলেও এবার একটি ছবিকে কেন্দ্র করে খবরের শিরোনাম হলেন হিগুয়েইন।২ ঘণ্টা আগে
চোটের কারণে একটু আগেই মৌসুম শেষ হয়েছে কিলিয়ান এমবাপ্পের। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে চলতি মৌসুমের বাকি অংশে আর ফরাসি তারকাকে পাবে না রিয়াল মাদ্রিদ। চোট পেলেও বসে নেই এমবাপ্পে। প্রেমিকাকে নিয়ে দারুণ সময় পার করছেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে
সময়টা দারুণ যাচ্ছে বাবর আজমের। তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ফাইনালে উঠেছে পেশোয়ার জালমি। দলীয় সাফল্যের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সেও উজ্জ্বল এই তারকা ব্যাটার। সামনের দিনগুলোতে সুযোগ এলে জাতীয় দলের নেতৃত্বে ফিরতে আপত্তি নেই বলেই ইঙ্গিত দিলেন বাবর।৫ ঘণ্টা আগে
৩৪ রাউন্ডেই বার্সেলোনার সামনে লা লিগার শিরোপা জেতার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ জন্য মিলতে হবে দুটি সমীকরণ। ওসাসুনার বিপক্ষে নিজেদের জয়ের পর এসপানিওলের সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের ড্র কামনা করতে হবে। আপাতত নিজেদের কাজটা সেরে বেশ স্বস্তিতেই আছে বার্সা। এবার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের চোখ রিয়াল ম্যাচের দিকে।৫ ঘণ্টা আগে