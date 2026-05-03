Ajker Patrika
ফুটবল

চোট নিয়েই প্রেমে মজেছেন এমবাপ্পে

ক্রীড়া ডেস্ক    
চোট নিয়েই প্রেমে মজেছেন এমবাপ্পে
প্রেমিকা এক্সপোসিতোর সঙ্গে ফরাসি ফরোয়ার্ড। ছবি: সংগৃহীত

চোটের কারণে একটু আগেই মৌসুম শেষ হয়েছে কিলিয়ান এমবাপ্পের। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে চলতি মৌসুমের বাকি অংশে আর ফরাসি তারকাকে পাবে না রিয়াল মাদ্রিদ। চোট পেলেও বসে নেই এমবাপ্পে। প্রেমিকাকে নিয়ে দারুণ সময় পার করছেন তিনি।

প্রেমের কারণে এর আগেও বেশ কয়েকবার আলোচনায় এসেছেন এমবাপ্পে। ফরাসি ট্রান্সজেন্ডার মডেল ইনেস রাউয, বেলজিয়ান মডেল রোজ বেরট্রাম ছাড়াও দানি গ্রেস আলমেইডারদের মতো মডেলের সঙ্গে তাঁর প্রেমের গুঞ্জন ছিল। সম্প্রতি খবর ছড়িয়েছে, স্প্যানিশ অভিনেত্রী এস্তের এক্সপোসিতোর সঙ্গে প্রেমে মজেছেন এমবাপ্পে।

মাদ্রিদ ডার্বি দেখতে গত ২৩ মার্চ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে হাজির হয়েছিলেন এক্সপোসিতো। এর জেরেই তাঁদের প্রেমের বিষয়টি সামনে চলে আসে। বেশ কিছু স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে, দীর্ঘ দিন ধরেই এক্সপোসিতোর সঙ্গে প্রেম করছেন এমবাপ্পে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, গত ফেব্রুয়ারিতে ভালোবাসা দিবসের পর ঘুরতে গিয়েছিলেন তাঁরা। এরপর গত মাসে ব্যক্তিগত জেটে এক্সপোসিতোকে নিয়ে প্যারিস যান এমবাপ্পে। সেখানে একটি বিলাসবহুল হোটেলে এই জুটি সময় কাটিয়েছেন বলে জানা যায়।

এবার এক্সপোসিতোকে নিয়ে নতুন করে খবরের শিরোনাম হলেন এমবাপ্পে। আপাতত খেলা না থাকায় এক্সপোসিতোকে নিয়ে ইতালি ঘুরতে গেছেন এই ফরোয়ার্ড। এরই মধ্যে দুজনের বেশ কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ছবিতে দেখা যায়, বিলাসবহুল ইয়টে করে এক্সপোসিতোর সঙ্গে সমুদ্রে সময় কাটাচ্ছেন এমবাপ্পে।

এমবাপ্পে-এক্সপোসিতোর রোমান্টিক দুটি ছবি পোস্ট করেছেন ইতালিয়ান সাংবাদিক ফাব্রিজিও রোমানো। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘প্রেমিকা এস্তের এক্সপোসিতোকে নিয়ে ছুটি উপভোগ করে যাচ্ছেন।’ ছুটি কাটাতে দূর দেশে গেলেও এখনো নিজেদের প্রেম নিয়ে খোলামেলা কিছু বলেননি এই জুটি। বরাবরই নিজেদের সম্পর্কের বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন তাঁরা। এবার পাপারাজ্জিদের কল্যাণে ঠিকই ধরা পড়ল তাঁদের একসঙ্গে সময় কাটানোর মুহূর্ত।

বিষয়:

খেলাএমবাপ্পেফুটবলরিয়াল মাদ্রিদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আইন অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভর্সিটিতে যুক্ত করা হবে

মাছ ধরতে গিয়ে এক জেলে যেভাবে খুঁজে পেলেন বৃষ্টির মরদেহ

মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল অস্ত্র বিক্রির তোড়জোড় ট্রাম্পের, অন্যদিকে অবরোধ ভেঙে ইরান-ইরাক-সিরিয়া অক্ষের উত্থান

যমজ বোনের পিতা আলাদা, কীভাবে সম্ভব

টিকা বন্ধ করে দিয়েছিল ইউনূস সরকার, এরপরই দেশে হামের ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আইন অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভর্সিটিতে যুক্ত করা হবে

আইন অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভর্সিটিতে যুক্ত করা হবে

মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল অস্ত্র বিক্রির তোড়জোড় ট্রাম্পের, অন্যদিকে অবরোধ ভেঙে ইরান-ইরাক-সিরিয়া অক্ষের উত্থান

মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল অস্ত্র বিক্রির তোড়জোড় ট্রাম্পের, অন্যদিকে অবরোধ ভেঙে ইরান-ইরাক-সিরিয়া অক্ষের উত্থান

নরসিংদীতে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন, আটক ২

নরসিংদীতে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন, আটক ২

মাছ ধরতে গিয়ে এক জেলে যেভাবে খুঁজে পেলেন বৃষ্টির মরদেহ

মাছ ধরতে গিয়ে এক জেলে যেভাবে খুঁজে পেলেন বৃষ্টির মরদেহ

যমজ বোনের পিতা আলাদা, কীভাবে সম্ভব

যমজ বোনের পিতা আলাদা, কীভাবে সম্ভব

সম্পর্কিত

চোট নিয়েই প্রেমে মজেছেন এমবাপ্পে

চোট নিয়েই প্রেমে মজেছেন এমবাপ্পে

পাকিস্তানের নেতৃত্বে ফেরার সুযোগ পেলে কী করবেন বাবর

পাকিস্তানের নেতৃত্বে ফেরার সুযোগ পেলে কী করবেন বাবর

নিজেদের কাজ সেরে রিয়ালের দিকে তাকিয়ে বার্সা

নিজেদের কাজ সেরে রিয়ালের দিকে তাকিয়ে বার্সা

বাবরকে ছাড়াই বাংলাদেশে পাকিস্তান দল

বাবরকে ছাড়াই বাংলাদেশে পাকিস্তান দল