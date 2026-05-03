চোট নিয়েই প্রেমে মজেছেন এমবাপ্পে

চোটের কারণে একটু আগেই মৌসুম শেষ হয়েছে কিলিয়ান এমবাপ্পের। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে চলতি মৌসুমের বাকি অংশে আর ফরাসি তারকাকে পাবে না রিয়াল মাদ্রিদ। চোট পেলেও বসে নেই এমবাপ্পে। প্রেমিকাকে নিয়ে দারুণ সময় পার করছেন তিনি।
প্রেমের কারণে এর আগেও বেশ কয়েকবার আলোচনায় এসেছেন এমবাপ্পে। ফরাসি ট্রান্সজেন্ডার মডেল ইনেস রাউয, বেলজিয়ান মডেল রোজ বেরট্রাম ছাড়াও দানি গ্রেস আলমেইডারদের মতো মডেলের সঙ্গে তাঁর প্রেমের গুঞ্জন ছিল। সম্প্রতি খবর ছড়িয়েছে, স্প্যানিশ অভিনেত্রী এস্তের এক্সপোসিতোর সঙ্গে প্রেমে মজেছেন এমবাপ্পে।
মাদ্রিদ ডার্বি দেখতে গত ২৩ মার্চ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে হাজির হয়েছিলেন এক্সপোসিতো। এর জেরেই তাঁদের প্রেমের বিষয়টি সামনে চলে আসে। বেশ কিছু স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে, দীর্ঘ দিন ধরেই এক্সপোসিতোর সঙ্গে প্রেম করছেন এমবাপ্পে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, গত ফেব্রুয়ারিতে ভালোবাসা দিবসের পর ঘুরতে গিয়েছিলেন তাঁরা। এরপর গত মাসে ব্যক্তিগত জেটে এক্সপোসিতোকে নিয়ে প্যারিস যান এমবাপ্পে। সেখানে একটি বিলাসবহুল হোটেলে এই জুটি সময় কাটিয়েছেন বলে জানা যায়।
এবার এক্সপোসিতোকে নিয়ে নতুন করে খবরের শিরোনাম হলেন এমবাপ্পে। আপাতত খেলা না থাকায় এক্সপোসিতোকে নিয়ে ইতালি ঘুরতে গেছেন এই ফরোয়ার্ড। এরই মধ্যে দুজনের বেশ কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ছবিতে দেখা যায়, বিলাসবহুল ইয়টে করে এক্সপোসিতোর সঙ্গে সমুদ্রে সময় কাটাচ্ছেন এমবাপ্পে।
এমবাপ্পে-এক্সপোসিতোর রোমান্টিক দুটি ছবি পোস্ট করেছেন ইতালিয়ান সাংবাদিক ফাব্রিজিও রোমানো। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘প্রেমিকা এস্তের এক্সপোসিতোকে নিয়ে ছুটি উপভোগ করে যাচ্ছেন।’ ছুটি কাটাতে দূর দেশে গেলেও এখনো নিজেদের প্রেম নিয়ে খোলামেলা কিছু বলেননি এই জুটি। বরাবরই নিজেদের সম্পর্কের বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন তাঁরা। এবার পাপারাজ্জিদের কল্যাণে ঠিকই ধরা পড়ল তাঁদের একসঙ্গে সময় কাটানোর মুহূর্ত।
সময়টা দারুণ যাচ্ছে বাবর আজমের। তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ফাইনালে উঠেছে পেশোয়ার জালমি। দলীয় সাফল্যের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সেও উজ্জ্বল এই তারকা ব্যাটার। সামনের দিনগুলোতে সুযোগ এলে জাতীয় দলের নেতৃত্বে ফিরতে আপত্তি নেই বলেই ইঙ্গিত দিলেন বাবর।২ ঘণ্টা আগে
৩৪ রাউন্ডেই বার্সেলোনার সামনে লা লিগার শিরোপা জেতার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ জন্য মিলতে হবে দুটি সমীকরণ। ওসাসুনার বিপক্ষে নিজেদের জয়ের পর এসপানিওলের সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের ড্র কামনা করতে হবে। আপাতত নিজেদের কাজটা সেরে বেশ স্বস্তিতেই আছে বার্সা। এবার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের চোখ রিয়াল ম্যাচের দিকে।৩ ঘণ্টা আগে
নিউজিল্যান্ড সিরিজ শেষ হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায়। এরপরও বিশ্রাম নেওয়ার ফুরসত পাচ্ছেন না লিটন দাস, নাজমুল হোসেন শান্তরা। ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি শেষে এবার টেস্টের পালা। বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে এরই মধ্যে ঢাকায় পা রেখেছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল।৩ ঘণ্টা আগে
আজ মাঠে গড়াবে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) এবারের মৌসুমের ফাইনাল। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে নবাগত হায়দরাবাদ কিংসমেনের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাবর আজম-নাহিদ রানাদের পেশোয়ার জালমি। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় । এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।৪ ঘণ্টা আগে