পাকিস্তানের নেতৃত্বে ফেরার সুযোগ পেলে কী করবেন বাবর

সময়টা দারুণ যাচ্ছে বাবর আজমের। তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ফাইনালে উঠেছে পেশোয়ার জালমি। দলীয় সাফল্যের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সেও উজ্জ্বল এই তারকা ব্যাটার। সামনের দিনগুলোতে সুযোগ এলে জাতীয় দলের নেতৃত্বে ফিরতে আপত্তি নেই বলেই ইঙ্গিত দিলেন বাবর।
২০২০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সব সংস্করণে পাকিস্তানের অধিনায়ক ছিলেন বাবর। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর নেতৃত্ব ছেড়ে দিলেও ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আবার দায়িত্ব পান। তবে সেই বিশ্বকাপে দলের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর অধিনায়কত্ব হারাতে হয় তাঁকে। আপাতত জাতীয় দলের নেতৃত্ব নিয়ে ভাবছেন না বাবর। এখন তাঁর পুরো মনোযোগ পিএসএলের ফাইনাল ঘিরে। ভবিষ্যতে সুযোগ এলে দেশের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেবেন—সে কথাও বলে রাখলেন।
বাবর বলেন, ‘অধিনায়কত্ব এখন আলাদা বিষয়। আমি এখন শুধু পিএসএলের ফাইনাল নিয়ে ভাবছি। তবে ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি (অধিনায়কত্ব করার সুযোগ) এলে আমি সব সময় পাকিস্তান ক্রিকেটের স্বার্থে যা ভালো হবে সেটাই করব।
এবারের পিএসএলে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক বাবর। ২ সেঞ্চুরি, ৩ ফিফটিতে করেছেন ৫৮৮ রান। পিএসএল দিয়েই ফর্মে ফিরেছেন। তবে অফফর্মের কারণে লম্বা সময় ধরে সমালোচিত হচ্ছিলেন বাবর। এই বিষয়টিতে তাই গুরুত্ব দেন না তিনি। বরং নিজের পারফরম্যান্সের দিকে পূর্ণ মনোযোগ এই ব্যাটারের, ‘সমালোচনা নিয়ে আমার কিছুই করার নেই। তবে ভক্ত-সমর্থকদের কাছ থেকে আমি অনেক আত্মবিশ্বাস পাই। ফাইনালে ভালো করার জন্য আমি বেশ আত্মবিশ্বাসী।’
সবার আগে পিএসএলের এবারের মৌসুমের প্লে অফে জায়গা করে নিয়েছিল পেশোয়ার। প্রথম দল হিসেবে ফাইনালেও উঠেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। এই ধারাবাহিকতা ধরে রেখে শিরোপা জিততে চান বাবর, ‘আমরা ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছি। আশা করি, এখন পর্যন্ত যেভাবে খেলেছি, ফাইনালেও সেটাই ধরে রাখতে পারব।’
