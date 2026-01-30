নির্বাচনের আগে লিটনদের জন্য নতুন টুর্নামেন্ট

বিকেলে ম্লান আলোয় গতকাল একাকী মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের মাঝ উইকেটের পাশে পায়চারি করতে দেখা গেল বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে। দ্রুতই ‘নিঃসঙ্গ বিসিবি সভাপতি’ ক্যাপশনে অসংখ্য ফটো কার্ড ছড়িয়ে পড়ল সামাজিক মাধ্যমে।
ফাঁকা এ সময়ে চাইলে অনায়াসে অস্ট্রেলিয়ায় পরিবারের কাছে কিছুদিন সময় কাটাতে যেতে পারতেন বিসিবি সভাপতি। অবশ্য কদিন আগে তাঁকে তো অস্ট্রেলিয়ায় পাঠিয়েই দেওয়া হয়েছিল কিছু সংবাদমাধ্যমে! এ কারণে গত পরশু রাতে কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেই বুলবুল বললেন, ‘আমি এখন মেলবোর্নে!’ বলেই স্বভাবসুলভ রসিকতায় ভরা অট্টহাসি। হাসিটা ধরে রেখে নিজেই বললেন, ‘একটা সময় খবরের কাগজে এক স্লিপ নামে যে কলাম থাকত, সেখানে আমার এই মেলবোর্নে থাকার বিষয়টি লিখতে পারতেন।’
বুলবুল বেশ ব্যস্তসমস্ত সময় কাটাচ্ছেন বিসিবিতে। বোর্ডের মানবসম্পদ বিভাগ কদিন আগে গুরুত্বপূর্ণ পদে লোকজন বাছাই করেছে, সেটি তদারকি করেছেন। লেভেল-২ ও লেভেল-৩ পর্যায়ের কোচিং ম্যানুয়াল তৈরি করছেন। এখন বুলবুলের সবচেয়ে বড় কাজ, বিশ্বকাপের বাইরে চলে যাওয়া বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটারদের দ্রুত মাঠে ফেরানো, খেলায় ফেরানো। ক্রীড়া উপদেষ্টা যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন ভারতে খেলতে না যাওয়ার বিষয়ে, ওই সংবাদ সম্মেলন শেষে জানা গিয়েছিল, বিসিবি চেষ্টা করছে হঠাৎ তৈরি হওয়া ফাঁকা সময়ে মিরপুরে একটা জমকালো টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আয়োজনের। যে টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা।
গত কয়েক দিন বিসিবি সভাপতি এ বিষয়টি নিয়েই ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন। ১২ ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচনের আগে নতুন টুর্নামেন্ট আয়োজনের চেষ্টা করছে বিসিবি। ‘অদম্য বাংলাদেশ’ বা এ রকম কোনো নাম দিতে চায় বিসিবি। টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, নির্বাচনী সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে সমর্থন পাওয়া। দুই দিন আগে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে এই টুর্নামেন্ট আয়োজনে সব সহযোগিতার আশ্বাস পেয়েছেন বিসিবি সভাপতি। তিনি আশাবাদী, টুর্নামেন্টটি দ্রুতই মাঠে নামাতে পারবেন। শুধু খেলার মধ্যে রাখাই নয়, খেলোয়াড়দের সন্তোষজনক পারিশ্রমিক দেওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে বিসিবির।
এর মধ্যে বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ ফিল সিমন্স ফিরে গেছেন তাঁর পরিবারের কাছে। আবার যখন জাতীয় দলের কার্যক্রম শুরু হবে, তখন ঢাকায় ফিরবেন। বাংলাদেশ দলের পরিকল্পনা নিয়ে বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম দুদিন আগে আজকের পত্রিকাকে বলেছিলেন, ‘আমরা আলাপ-আলোচনা করছি। হাতে কী কী অপশন আছে, তা নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করছি। যেটা দলের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে এবং জাতীয় দল ছাড়াও আমাদের অন্য যে দলগুলো আছে, সব মিলিয়ে কী করা যায়, তা নিয়ে ভাবছি।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টের পর বিসিএল ৫০ ওভারের টুর্নামেন্ট আয়োজনেরও পরিকল্পনা রয়েছে বিসিবির। তবে এসব আয়োজন কি আর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ না খেলার আফসোস দূর করতে পারে? বিশ্বকাপে খেলা হলে মোহাম্মদ আশরাফুলের সুযোগ হতো কোচিং স্টাফের সদস্য হিসেবে প্রথমবারের মতো আইসিসির ইভেন্টে যাওয়ার। নিজের চেয়ে তাঁর বেশি খারাপ লাগছে দলের তরুণ ক্রিকেটারদের। সম্প্রতি আজকের পত্রিকার পডকাস্টে আশরাফুল বলেন, ‘নিজের জন্য অত খারাপ লাগছে না। একাধিক টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আমি খেলেছি। অধিনায়কত্ব করেছি। তবে খারাপ লাগছে পারভেজ হোসেন ইমন-সাইফ হাসানদের জন্য। ওরা বলছিল, ভাইয়া এটা আমাদের প্রথম বিশ্বকাপ হতো। তখন নিজের একটা অভিজ্ঞতা ওদের সঙ্গে শেয়ার করেছি। ২০০১ সালে যখন প্রথম বাংলাদেশ দলে সুযোগ পাই, তখন যে সিরিজে আমার অভিষেক হওয়ার কথা, ভারত-পাকিস্তানের ঝামেলার কারণে দুবাইয়ে সেটা হয়নি। এর চার মাস পর জিম্বাবুয়ে সফরে সুযোগ পেয়েছিলাম।’
থাইল্যান্ডে প্রথমবার আয়োজিত নারী সাফ ফুটসালেই বাজিমাত বাংলাদেশের। চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ দলকে গতকাল দেখতে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে সাংবাদিক ও ভক্ত-সমর্থকেরা অপেক্ষায় ছিলেন। বিমানবন্দর থেকে ছাদখোলা বাসে ওঠার পরই ট্রফি নিয়ে উদযাপন করেছেন সাবিনা খাতুন, কৃষ্ণা রানী সরকাররা।১২ মিনিট আগে
৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। অথচ এই বিশ্বকাপে নেই বাংলাদেশ। কারণ, নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে বিশ্বকাপে খেলার অনুমতি দেয়নি সরকার। একই সময়ে বাংলাদেশ শুটিং ফেডারেশন সরকারের কাছ থেকে ভারত সফরের অনুমতি পেয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ছুঁতে ছুঁতেও ছোঁয়া হলো না দক্ষিণ আফ্রিকার। বার্বাডোজে দুই বছর আগে সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে এইডেন মার্করাম, কুইন্টন ডি কক, ডেভিড মিলারদের ক্রন্দনরত চেহারা এখনো ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখে ভাসে। সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে প্রোটিয়ারা এবার নেমেছে আটঘাট বেঁধেই।২ ঘণ্টা আগে
শুরুটা বিমানবন্দর থেকেই। ঢাকার হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে সাবিনা খাতুনের নেতৃত্বাধীন চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ নারী ফুটসাল দলকে বরণ করা হয়েছে। ছাদখোলা বাসে বিমানবন্দর থেকে হাতিরঝিল এম্ফি থিয়েটারে দেওয়া হয়েছে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়াল জানিয়েছেন, তারেক রহমানের১৩ ঘণ্টা আগে