জিম্বাবুয়ে ম্যাচের আগমুহূর্তে ধাক্কা খেল বাংলাদেশ

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে খেলতে পারেননি লিটন দাস। এবার সিরিজের বাকি ম্যাচ দুটি থেকেও ছিটকে গেলেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
বিবৃতিতে দলের ফিজিও বায়েজিদুল ইসলাম খান জানিয়েছেন, ‘লিটন প্রথম ওয়ানডে মিস করেছিল এবং এখনও ম্যাচ খেলার মতো পুরোপুরি ফিট নয়। আজ তার ফিটনেস পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু ফল সন্তোষজনক ছিল না। সামনে টানা দুটি ওয়ানডে রয়েছে। তাই এই সিরিজে খেলার মতো পর্যাপ্ত উন্নতি সে করতে পারবে বলে আমরা মনে করছি না।’
চোটের কারণে নিজেদের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ছিলেন না লিটন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের অধিনায়কত্বের ভার সামলেছেন তাওহীদ হৃদয়। জিম্বাবুয়ে সফরে একমাত্র টেস্টের দলে থাকলেও চোট থেকে সেরে না উঠায় সরিয়ে নেওয়া হয় লিটনকে। তাঁর বদলি হিসেবে দলে ডাকা হয় উইকেটরক্ষক ব্যাটার মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে।
বিসিবির মেডিকেল বিভাগের আশা ছিল, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে দিয়ে মাঠ ফিরবেন লিটন। কিন্তু ফিটনেস টেস্টের ফল সন্তোষজনক না হওয়ায় সেটাও সম্ভব হলো না। মাঠে ফেরার অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হলো লিটনের।
দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। সিরিজে টিকে থাকতে হলে আজ জিততেই হবে সফরকারীদের। ব্যাটিং ব্যর্থতায় প্রথম ম্যাচে ২৫ রানে হেরে যায় মেহেদী হাসান মিরাজের দল। জিম্বাবুয়ের করা ১৪১ রানের জবাবে বাংলাদেশের ইনিংস থেমেছে মাত্র ১১৬ রানে। বাজে ব্যাটিংয়ে টেস্টে ইনিংস হারের পর এবার ওয়ানডে সিরিজ হাতছাড়া করার শঙ্কায় ফিল সিমন্সের দল।
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