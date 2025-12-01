ভক্তদের রোষানলে পড়া নাঈম শেখ নিলামে যেভাবে ‘কোটিপতি’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। এ বছরের ১৫ অক্টোবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বিধ্বস্ত হয়ে বাংলাদেশ দল যখন দেশে ফিরেছিল, তখন বিমানবন্দরে ভক্ত-সমর্থকদের রোষানলে পড়েছিলেন নাঈম শেখ। দেড় মাস পর দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার বিপিএলে বনে গেলেন কোটিপতি।
রাজধানীর এক পাঁচ তারকা হোটেলে গতকাল হয়েছে ২০২৬ বিপিএলের নিলাম। ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা নাঈম শেখকে নিয়ে বেশ কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখ টাকা থেকে তাঁর দাম বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ১০ লাখ টাকা। নোয়াখালী এক্সপ্রেস, সিলেট টাইটান্সের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চট্টগ্রাম রয়্যালস মোটা অঙ্কের টাকায় নিয়েছে বাঁহাতি এই ব্যাটারকে। কোটি টাকার বেশি দামে বিক্রি হওয়ার পর আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে তিনি বলেছেন,‘আলহামদুলিল্লাহ’। তবে তাঁকে নিয়ে যে এতটা কাড়াকাড়ি হবে, এমনটা তিনি আশা করেননি।
পরিসংখ্যান ঘাটলে দেখা যাবে, গত এক বছরে বিপিএল, ডিপিএল, এনসিএল সব জায়গাতেই তিনি বোলারদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন। সর্বশেষ বিপিএলে ১৪৩.৯৪ স্ট্রাইকরেটে সর্বোচ্চ ৫১১ রান করেন তিনি। ১ সেঞ্চুরি ও ৩ ফিফটি করেন বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে। সাদা বলের আরেক টুর্নামেন্ট ডিপিএলের ২০২৪-২৫ মৌসুমে তৃতীয় সর্বোচ্চ ৬১৮ রান এসেছে নাঈমের ব্যাট থেকে। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের এই টুর্নামেন্টে দুটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটি করেছেন তিনি। ১২১.৮৯ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। সাদা বলের টুর্নামেন্টের পর ঘরোয়া ক্রিকেটে দীর্ঘ পরিসরের টুর্নামেন্টেও তাঁর ব্যাটে দেখা যায় রানের ফোয়ারা। চার দিনের এনসিএল টুর্নামেন্টের ২০২৫-২৬ মৌসুমে তিনি এরই মধ্যে ৪১১ রান করেছেন।
ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দেওয়া নাঈম শেখ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাবুডুবু খেতে থাকেন নাঈম শেখ। জাতীয় দলে তিনি থাকেন আসা-যাওয়ার মধ্যে। ২০১৯ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে ১ টেস্ট, ৯ ওয়ানডে ও ৩৮ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৮ ম্যাচে করেছেন চার ফিফটি। সবশেষ ফিফটি এসেছে ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। নিলামে যখন ‘এ’ ক্যাটাগরিতে তাঁর নাম থাকায় সামাজিক মাধ্যমে তুমুল সমালোচনা হয়েছিল। সেই নাঈমের দাম ৫০ লাখ থেকে তিন ডাকে বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ১০ লাখ টাকা। কোটি টাকার খেলোয়াড় হয়ে প্রত্যাশার চাপ কি অনুভব করছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে আজকের পত্রিকাকে নাঈম শেখ বলেন, ‘অবশ্যই। এটাই হচ্ছে আমার লক্ষ্য। যখনই যে জায়গায় যে অবস্থায় খেলি, আমার লক্ষ্য থাকে দলের হয়ে সেরাটা দেওয়া। রানের দিক থেকে লক্ষ্য থাকে যে আমি সেরা দশ কিংবা পাঁচে থাকব, সব সময় দাপট দেখিয়ে খেলব।’
ঢাকার পাঁচ তারকা হোটেলে যখন নিলাম চলছে, নাঈম তখন ব্যস্ত সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। কোটি টাকায় চট্টগ্রাম রয়্যালসে বিক্রি হওয়ার পর সতীর্থরা তাঁকে নিয়ে অনেক মজা করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর ওপর যাঁরা ভরসা রেখেছেন, তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পত্রিকাকে নাঈম শেখ বলেন, ‘সত্যি বলতে এভাবে চিন্তা করিনি। ভালো লাগছে। চিন্তা করেছি, আমাকে যে নিলাম থেকে নেবে, তার টিমে আমি খেলব, এটাই আমার ভাবনা ছিল। ও রকম কোনো প্রত্যাশা ছিল না যে কোন দলে যাব, না যাব। যে আমাকে বিড করেছে, তাকে ধন্যবাদ যে আমাকে এভাবে ভরসা করেছে, আমার ওপর ভরসা রেখেছে।
নাঈম সবশেষ বিপিএলে ১৪৩.৯৪ স্ট্রাইকরেটে যে রান করেছেন, সেটা বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের সঙ্গে মানানসই হলেও বর্তমান টি-টোয়েন্টিতে ১৮০ থেকে ২০০-এর বেশি স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেন অনেকেই। আইপিএলে ২৫০ রানের বেশি লক্ষ্য তাড়া করে জয়ের ঘটনাও রয়েছে। আইপিএলে ব্যাটিং বান্ধব উইকেটে ঝড় তোলা অভিষেক শর্মা, শিবম দুবেরা তাণ্ডব চালান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও। বৈভব সূর্যবংশীও ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে সিদ্ধহস্ত।
সূর্যবংশীর মতো ঝোড়ো সেঞ্চুরি করে সদ্য সমাপ্ত রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে নজর কাড়েন হাবিবুর রহমান সোহান। কাতারের দোহায় হংকংয়ের বিপক্ষে ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করে বাংলাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েন। রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ, এনসিএল টি-টোয়েন্টি—টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এই টুর্নামেন্টে ১৮০-এর বেশি স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছেন সোহান। এই সোহানকেই বিপিএলের নিলামে রাখা হয়েছে ‘ডি’ ক্যাটাগরিতে। ১৮ লাখ টাকা ভিত্তিমূল্যের এই ক্রিকেটারকে ৫০ লাখ টাকায় কিনেছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। হয়তো নিলামে প্রথম সারির দিকে থাকলে দামের দিক থেকে রেকর্ড গড়তে পারতেন তিনি।
বিপিএলে গতকাল নিলাম চলার সময়ই সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন মুশফিকুর রহিম, শেখ মেহেদী হাসানরা। প্রথম দফায় অবিক্রীত থাকার পর মুশফিকুর রহিম ফেসবুকে লিখেছেন, ‘সবকিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ।’ পরবর্তীতে তাঁকে নিয়েছে নাজমুল হোসেন শান্তর রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। রাজশাহী শান্তকে নিয়েছে সরাসরি চুক্তিতে। শেখ মেহেদী নিলামের সময় ফেসবুকে লিখেছেন, ‘এটা ছিল ভুল সিদ্ধান্ত।’ ভুল সিদ্ধান্ত কী বুঝে তিনি বলেছেন, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু ধারণা পাওয়া যায়নি। তবে কোনো একটা ব্যাপার যে মনঃপুত হয়নি, সেটা স্পষ্ট।
ঢাকা ক্যাপিটালস, রংপুর রাইডার্স, চট্টগ্রাম রয়্যালস, নোয়াখালী এক্সপ্রেস, সিলেট টাইটান্স, রাজশাহী রয়্যালস—এই ছয় দল নিয়ে হবে ২০২৬ বিপিএল। যাদের মধ্যে নোয়াখালী এক্সপ্রেস এবারই প্রথমবার টুর্নামেন্টে অংশ নিতে যাচ্ছে। জাকের আলী অনিক ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে অনেকটা না চাইতেও নোয়াখালীকে নিতে হয়েছে। অঙ্কনের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এখনো অভিষেক হয়নি। জাকের বাংলাদেশ দলে সুযোগ পেয়েও নিজেকে প্রমাণ করতে পারছেন না। নিলামের আগে এনামুল হক বিজয়, শফিউল ইসলাম, আলাউদ্দিন বাবুদের রেডফ্ল্যাগে রাখা নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। সবশেষ ২০২৫ বিপিএলও নানা নেতিবাচক ঘটনায় খবরের শিরোনাম হয়েছে। এবার ৬ দলের বিপিএল কেমন হয়, সেটা সময়ই বলে দেবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি দুই মাসের মতো। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। প্রতিপক্ষের কথা চিন্তা করে নয়, ইতিবাচক মানসিকতা নিয়েই বাংলাদেশের খেলা উচিত বলে মনে করেন পেস বোলিং কোচ শন টেইট।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় বাংলাদেশ হেরেছিল ৩৯ রানে। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৪ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস জয়ে সমতায় ফেরে বাংলাদেশ। একই মাঠে আগামীকাল সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড। ম্যাচের আগের দিন আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন টেইট। সাংবাদিকদের পেস বোলিং কোচ বলেন, ‘প্রতিপক্ষ কারা, সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ— যে দলের বিপক্ষেই খেলি না কেন, আমাদের ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়েই বাংলাদেশের এ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ব্যস্ততা শেষ হবে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাঠে গড়াবে ১২তম বিপিএল। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক টুর্নামেন্ট শেষ হতে হতে জানুয়ারি মাস তো লাগবেই। এদিকে ৭ ফেব্রুয়ারি মাঠে গড়াবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনই কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। আইসিসির ইভেন্টের আগে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজটা বেশি গুরুত্ব সহকারে দেখছেন টেইট। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ বলেন, ‘আমাদের পরবর্তী সিরিজই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেটা তো আপনারা জানেন। টি-টোয়েন্টিতে এর (আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ) চেয়ে বড় কিছু আর হতে পারে না। ভালো চ্যালেঞ্জ দরকার।’
প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১৮২ রানের লক্ষ্যে নেমে ১২.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৭৪ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। পাঁচ নম্বরে নামা তাওহীদ হৃদয়ের ৫০ বলে ৮৩ রানের অপরাজিত ইনিংসে বাংলাদেশ হারের ব্যবধান কমাতে পেরেছে। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ২ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতলেও একটা পর্যায়ে হারতে বসেছিল লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। সাম্প্রতিক সময়ে চলা এই ব্যাটিং ব্যর্থতা বাংলাদেশের অনেক বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
টস হেরে আগে বা পরে যে সময় বাংলাদেশ ব্যাটিং করুক না কেন, একটা দুশ্চিন্তা কাজ করেই। ম্যাচের আগে ও পরে সংবাদ সম্মেলনে ব্যাটিং ব্যর্থতার প্রসঙ্গ আসে হরহামেশাই। টেইট অবশ্য এত কিছু ভাবতে চান না। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টির আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ বলেন, ‘এত জটিলভাবে চিন্তা করার কিছু নেই। খুব বেশি জটিল করার প্রয়োজন নেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ম্যাচ জিতলে আত্মবিশ্বাস পাওয়া যায়। আগের ম্যাচের জয় থেকে পাওয়া আত্মবিশ্বাস আগামীকালের ম্যাচে কাজে লাগাতে চাচ্ছি। আয়ারল্যান্ডের দারুণ কিছু ক্রিকেটার আছে। তাদের দেখে টি-টোয়েন্টিতে একটা গোছানো দল মনে হচ্ছে।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইতালি, নেপাল, ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গ্রুপ পর্বের চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিই লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা খেলবেন কলকাতায়। ৯ ফেব্রুয়ারি নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ খেলবে ইতালির বিপক্ষে। ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। কলকাতায় প্রথম তিন ম্যাচ খেলে লিটনদের যেতে হবে মুম্বাইয়ে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ।
ক্রীড়া ডেস্ক
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের মাঠে সবশেষ টেস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছিল ১৯৯৫ সালে। সেবার ওয়েলিংটনে ইনিংস ও ৩২২ রানে জিতেছিল উইন্ডিজ। পরবর্তী ৩০ বছরে নিউজিল্যান্ডের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৪ টেস্ট খেলেছে। যার মধ্যে ১০টিই জিতেছে নিউজিল্যান্ড। চারটি ড্র হয়েছে। এবার ৩০ বছরের অপেক্ষা ফুরোনোর মিশনে নামবে উইন্ডিজ। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর চারটায় ক্রাইস্টচার্চে শুরু হবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্ট। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট
প্রথম দিন
আগামীকাল ভোর ৪টা
সরাসরি
সনি টেন ১
নারী বিগ ব্যাশ
হারিকেনস-স্টারস
বেলা ২টা ১০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
হকি খেলা সরাসরি
জুনিয়র বিশ্বকাপ
বেলা ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
খালেদা জিয়ার অবস্থা এখন সংকটাপন্ন। ৮০ বছর বয়সী এই নেত্রীর সুস্থতা কামনায় দোয়া চাইছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। তামিম ইকবালের চাওয়া রাজনৈতিক পরিচয় ভুলে খালেদার জন্য যেন সবাই দোয়া করেন।
উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদাকে এখন লন্ডনে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। বিএনপির চেয়ারপারসন যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে যান, সেজন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন তামিম। বাংলাদেশের সাবেক বাঁহাতি ব্যাটার গত রাতে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদাকে দেখার পর সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘চিকিৎসকের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমার একটা বার্তাই থাকবে সবার কাছে। এই জিনিসটাকে আমরা কেউ রাজনৈতিকভাবে না দেখে আমরা সবাই জানি, তিনি দেশের জন্য কত কিছুই করেছেন। তিনি এখন অসুস্থ। আমি এটাই আশা করব, অনুরোধ করব সবাইকে যে জিনিসটা রাজনৈতিকভাবে না দেখে সবাই তাঁর জন্য দোয়া করুন যেন তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে যান। যেমন আমরা চাই সবাই, যত দ্রুত তিনি ভালো হয়ে যান, সেই অবস্থায় এখন তিনি নেই। তবে ধীরে ধীরে হয়তো তার উন্নতি হচ্ছে।’
এ বছরের মার্চে ডিপিএল খেলার সময় হঠাৎই হার্ট অ্যাটাক করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তামিম। বাংলাদেশের এই তারকা ক্রিকেটার তখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন। গতকাল এভারকেয়ার হাসপাতালে তামিমের মনে পড়েছে ৯ মাসের পুরোনো দুঃসহ স্মৃতি। ৩৬ বছর বয়সী এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন,
‘আমি নিজেও যখন অসুস্থ হয়েছিলাম, তাঁর পরিবারের সবাই আমাকে দেখতে এসেছিলেন। যতটা সম্ভব, ততটা সহায়তা তাঁর (খালেদা জিয়া) পরিবারের সদস্যরা করেছিলেন। আমার একটা দায়িত্ব ছিল আর আমি অনেক দিন ধরেই চাচ্ছিলাম যে এসে তাকে একবার দেখে যাই। সিসিইউতে আছেন বলে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব না।’
কদিন আগেও খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলেন তামিম। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর হাস্যোজ্জল ছবি পোস্ট করে তামিম লিখেছিলেন, ‘বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। জীবনে অনেক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে তিনি টিকে থেকেছেন। এবারও সব শঙ্কা দূর করে তিনি হাসিমুখে ফিরবেন। সবাই তাঁর সুস্থতার জন্য দোয়া করি।’ফুসফুস ও হৃদ্যন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ে ২৩ নভেম্বর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন খালেদা জিয়া। নোয়াখালীর হাতিয়ায় উপজেলা বিএনপির আয়োজনে গত রাতে কোরআন খতম, হাফেজদের মাঝে কোরআন শরিফ বিতরণ ও দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে।
ক্রীড়া ডেস্ক
১২ বছর পর গতকাল হয়েছে বিপিএলের নিলাম। ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে আয়োজিত এই নিলামের মূল আকর্ষণ যে নাঈম শেখ, সেটা না বললেও চলছে। ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখ টাকার এই ক্রিকেটারকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ৯২ লাখ টাকা ও ৭৫ লাখ টাকায় তাওহীদ হৃদয় ও লিটন দাসকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। তবে রংপুরে ডাক পাওয়া এক ইতালিয়ান ক্রিকেটারকে নিয়ে চলছে আলাপ-আলোচনা।
ইতালির বাঁহাতি ব্যাটার এমিলিও গেকে ১০ হাজার ডলারে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১২ লাখ ১৭ হাজার টাকা। দামটা বিবেচনায় না-ইবা নেওয়া হলো। পীযুষ চাওলা, দিনেশ চান্দিমাল, চারিথ আসালাঙ্কা, জো ডেনলি, মোহাম্মদ হারিস, সালমান আলী আঘার মতো ক্রিকেটাররা যেখানে অবিক্রীত থেকে গেছেন, সেখানে সহযোগী দেশের এক ক্রিকেটারের দল পেয়ে যাওয়াটা অবাক করার মতোই।
ইতালির হয়ে সর্বসাকল্যে এমিলিও খেলেছেন তিন ম্যাচ। এই তিনটিই টি-টোয়েন্টি। একমাত্র ফিফটি করেছেন স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে এ বছরের জুলাইয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আঞ্চলিক বাছাইপর্বে। ২১ বলে ৬ চার ও ২ ছক্কায় করেছেন ৫০ রান। তাঁর দল ইতালি ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে। এই বিশ্বকাপ দিয়েই আইসিসির কোনো ইভেন্টে প্রথমবারের মতো খেলতে যাচ্ছে ইউরোপের এই দল। তবে ইতালির পরিচয় না যতটা, সেটার চেয়ে বেশি ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। ইংল্যান্ডের প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি নিয়মিত খেলেন। ২০০০ সালের ১৪ এপ্রিল ইংল্যান্ডের বেডফোর্ডে তাঁর জন্ম।
এমিলিওর মায়ের পরিবার থাকেন ইতালিতে। ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ গ্রেনাডায় থাকেন তাঁর বাবার পরিবার। মায়ের পরিচয়ের কারণেই আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী তিনি ইতালির হয়ে খেলতে পারছেন। কারণ, এখন পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ডের টেস্ট দলে নাম ওঠেনি। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ব্রিটিশ নাগরিক ইংল্যান্ড ছাড়া অন্য কোনো পূর্ণ সদস্যদেশের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্টে খেললে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। কিন্তু সহযোগী দেশ হলে ভিন্ন কথা।
এক সময় ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এমিলিও। ব্রিটিশ গণমাধ্যম ‘ডেইলি মেইল স্পোর্টে’ দেওয়া কদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইতালির এই ক্রিকেটার বলেন, ‘ছোটবেলা থেকেই ইংল্যান্ডের হয়ে খেলতে চেয়েছিলাম। তবে বিশ্বকাপে খেলতে পারাটা দারুণ হবে। লুক রাইটকে ফোন দিয়েছিলাম সবকিছু ঠিক আছে কি না। বিশ্বকাপে আমাদের গ্রুপে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ আছে। এই তিনটা দেশই (ইংল্যান্ড, ইতালি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ) আমার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।’
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে ইতালি পাচ্ছে বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, নেপাল এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপে ইতালির পথচলা শুরু হবে। ১২, ১৬ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি নেপাল, ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ইতালি। যার মধ্যে ইতালি-নেপাল ম্যাচ হবে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে। ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচ দুটিও ইতালি খেলবে কলকাতায়।
