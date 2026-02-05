Ajker Patrika
ক্রিকেট

লিটনদের কাছে পাত্তাই পেল না আকবররা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
লিটনদের কাছে পাত্তাই পেল না আকবররা
৬ উইকেটে জিতেছে লিটনরা। ছবি: বিসিবি

একদিন পরই শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। যে বিশ্বকাপের দর্শক এবার বাংলাদেশ। তবে বৈশ্বিক এই টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের আয়োজন করেছে অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি কাপ। বিশ্বকাপের সময়ে ক্রিকেটারদের খেলার মধ্যে রাখতেই মিরপুর শেরেবাংলায় বিসিবির এই আয়োজন শুরু হয়ে গেল আজ। হয়ে গেল প্রথম ম্যাচও। যে ম্যাচে ‘এ’দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া দুরন্তের বিপক্ষে লিটন দাস ও সাইফ হাসানের ফিফটিতে ৬ উইকেটে জিতেছে ধুমকেতু।

জয়ের জন্য ১৪৪ রানের মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে মোটেও বেগ পেতে হয়নি লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন জাতীয় দলের মোড়কে গড়া ধুমকেতুকে। দলীয় ৩৪ রানে ব্যক্তিগত ১৭ রান করে ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম আউট হয়ে গেলেও দ্বিতীয় উইকেটে দারুণ একটা জুটি গড়েন সাইফ হাসান ও লিটন দাস। ৭৮ রানের জুটি গড়ে সহজ জয়ের ভীত গড়ে দেন তারা। যদিও ৩০ বলে ৪টি চার ও ৩টি ছয়ে ৫০ রান করে সাইফ আউট হয়ে গেলেও ৪৩ বলে ৬৫ রান করে অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক লিটন। ১০টি চারে সাজানো তাঁর ইনিংসই ২৩ বল ও ৬ উইকেট হাতে রেখে জিতিয়ে দেয় ধুমকেতুকে (১৪৬/৪)।

এর আগে টসে হেরে আগে ব্যাট করে ১৯.৫ ওভারে ১৪৩ রান তোলে দুরন্ত। নামে দুরন্ত হলেও দলটির কোনো ব্যাটারই দুরন্ত কোনো ইনিংস খেলতে পারেননি। অবশ্য ওপেনিংয়ে এসেই ব্যাটে ঝড় তোলার চেষ্টা করেছিলেন জিশান আলম। ১টি চার ও ১টি ছয়ে ৬ বলে ১৪ রানও তুলে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁর ইনিংসটা যেন দপ করে নিভে যাওয়ার আগে জ্বলে ওঠার মতোই। বেশিদূর এগোতে পারেননি। চতুর্থ ওভারেই আউট হয়ে যান তিনি। বেশি সময় উইকেটে থাকতে পারেননি আজিজুল হক তামিমও। ২১ বলে ১৬ রান করে তিনি যখন আউট হলেন দুরন্তর রান—৬৭/২।

এরপরই চাপে পড়ে দুরন্ত। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৬ বলে ৩৯ রান করেন ওপেনার মাহফিজুল ইসলাম রবিন। বল হাতে সবচেয়ে সফল রিশাদ হোসেন; ২১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ২টি করে উইকেট নিয়েছেন শরীফুল ইসলাম ও তানজিম হাসান সাকিব।

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

কোরিয়ান ড্রামা না বাবার দুই কোটির ঋণ, তিন বোনের মৃত্যুর নেপথ্যে কী

আশুলিয়ায় ছয় লাশ পোড়ানো ও হত্যা মামলা: সাবেক এমপি সাইফুলসহ ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড

মিরপুরে বাসা থেকে দুই সন্তানসহ বাবা-মায়ের মরদেহ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

‘আমি আগুন দেইনি, আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল’

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ না থাকায় কলকাতায় টিকিট বিক্রিতে ধস

বাংলাদেশ না থাকায় কলকাতায় টিকিট বিক্রিতে ধস

লিটনদের কাছে পাত্তাই পেল না আকবররা

লিটনদের কাছে পাত্তাই পেল না আকবররা

পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জন নিয়ে কী বললেন ভারতীয় অধিনায়ক

পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জন নিয়ে কী বললেন ভারতীয় অধিনায়ক

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৩০০ রান দেখার অপেক্ষায় ব্রুক

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৩০০ রান দেখার অপেক্ষায় ব্রুক