টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৩০০ রান দেখার অপেক্ষায় ব্রুক

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে রেকর্ডের পাতা ওলটপালট করে দেওয়া এক টুর্নামেন্ট হিসেবে দেখছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। তাঁর মতে, এবারের বিশ্বকাপে দর্শকেরা ব্যাটিং ঝড় উপভোগ করবেন; ব্যাটাররা এতটাই বেশি দাপট দেখাবেন যে ৩০০ কিংবা তারও বেশি দলীয় সংগ্রহ দেখা যেতে পারে।
পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহের রেকর্ড শ্রীলঙ্কার দখলে। ২০০৭ সালে কেনিয়ার বিপক্ষে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৬০ রান করেছিল লঙ্কানরা। এরপর টানা ৯টি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তাদের এই রেকর্ড ভাঙতে পারেনি কোনো দল। তবে এবার সে অপেক্ষা ফুরাবে বলে বিশ্বাস ব্রুকের।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম পর্ব শুরু হবে আগামী পরশু। টুর্নামেন্টের আয়োজন ভারত ও শ্রীলঙ্কা। গ্রুপ ‘সি’তে থাকা ইংল্যান্ড তাদের সব ম্যাচ খেলবে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম ও কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। এই দুটি ভেন্যুই ব্যাটারদের স্বর্গ হিসেবে পরিচিত। গ্রুপে ইংল্যান্ডের সঙ্গে রয়েছে দুবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অভিষিক্ত ইতালি, নেপাল ও স্কটল্যান্ড। মহানাটকীয় কিছু না হলে এই গ্রুপ থেকে সুপার এইটে উঠবে ইংল্যান্ড। ৮ ফেব্রুয়ারি নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে তারা।
আজ সংবাদ সম্মেলনে ব্রুক বলেন, ‘ভারতের অনেক মাঠেই তিন শর বেশি রান করা সম্ভব। উইকেট খুব ভালো, আউটফিল্ড দ্রুত এবং বাউন্ডারি তুলনামূলক ছোট। তাই নির্ভীকভাবে খেলতে হবে। আউট হওয়ার ভয় না করে বল আক্রমণ করলেই বড় রান আসতে পারে।’
বিশ্বকাপের আগে দারুণ প্রস্তুতি নিয়েছে ইংল্যান্ড। ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে ধবলধোলাই করেছে তারা। দারুণ ছন্দে থাকলেও শিরোপার কথা না ভেবে প্রতিটি ম্যাচে ভালো ক্রিকেট খেলার দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন ব্রুক। তিনি বলেন, ‘আমরা ম্যাচ ধরে সামনে এগোতে চাই। কয়েক সপ্তাহ পর দেখা যাবে আমরা কোথায় যেতে পারি। তবে আমরা আত্মবিশ্বাসী এবং টুর্নামেন্টে শেষ পর্যন্ত যেতে চাই।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বর্জনের ইস্যুতে কথা বলেছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আগা। বাকি ছিলেন সূর্যকুমার যাদব। এবার আলোচিত ইস্যুতে মুখ খুললেন ভারতীয় দলপতি। জানালেন, তারা ম্যাচ খেলতে প্রস্তুত; এ জন্য সময়মতো শ্রীলঙ্কায় যাবে তাঁর দল।৪ মিনিট আগে
মোস্তাফিজুর রহমানের আইপিএলে থেকে বাদ পড়াকে কেন্দ্র করে টালমাটাল ক্রিকেট দুনিয়া। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করেছে পাকিস্তান। এরই মাঝে দেশটির ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) জন্য মোস্তাফিজের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি করেছে লাহোর কালান্দার্স২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম পর্বে দেখা যাবে না বাংলাদেশকে। ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানানোয় দলটিকে ছোট সংস্করণের বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। বিষয়টি মনে হতেই মন খারাপ হচ্ছে পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আগার।৩ ঘণ্টা আগে
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছে সোনার ডিমপাড়া রাজহাঁস, সেটা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। সম্প্রচারক, দর্শকখাত থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য হয় এই ম্যাচ ঘিরে। তবে এবার পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে ভারত-ম্যাচ বয়কটের পর একটু বেকায়দায় পড়েছে ক্রিকেটের অভিভাবক৪ ঘণ্টা আগে