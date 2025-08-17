Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বিগ ব্যাশের দলের সঙ্গে পারল না বাংলাদেশ ‘এ’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিগ ব্যাশের দল পার্থ স্করচার্সের একাডেমির কাছে আজ হেরেছে বাংলাদেশ ‘এ’। ছবি: এনটি ক্রিকেট
বিগ ব্যাশের দল পার্থ স্করচার্সের একাডেমির কাছে আজ হেরেছে বাংলাদেশ ‘এ’। ছবি: এনটি ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ‘এ’ দল এক ম্যাচ জিতছে তো আরেক ম্যাচ হারছে। নিজেদের প্রথম ম্যাচ হারের পর গতকাল ৩২ রানে নেপালকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ ‘এ’। আজ আবার হারের স্বাদ পেয়েছে নুরুল হাসান সোহানের দল। টিআইও স্টেডিয়ামে বিগ ব্যাশর দল পার্থ স্করচার্সের একাডেমির কাছে তারা হেরেছে ৫ উইকেটে।

গত ম্যাচের মতো আফিফ হোসেন অপরাজিত ছিলেন আজও। পার্থ স্করচার্সের একাডেমি দলের বিপক্ষে অপরাজিত ছিলেন ৪৯ বলে ৪২ রান করে। পাওয়ার প্লেতে ২৫ রানে ৩ উইকেট হারানো বাংলাদেশ ‘এ’ স্বচ্ছন্দে রান তুলতে পারেনি একেবারেই। পার্থ স্করচার্সের দুর্দান্ত বোলিংয়ে আফিফ ছাড়া আর কেউ বলার মতো ইনিংস গড়তে পারেননি। ২০ ওভারে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের স্কোর ৯ উইকেটে ১২৩ রান।

টি-টোয়েন্টিতে এ আর কি কঠিন লক্ষ্য? পার্থ স্করচার্স লক্ষ্য পেরিয়ে যায় দুই ওভার আর ৫ উইকেট হাতে রেখেই। ‘এ’ দলের দুই স্পিনার নাঈম হাসান আর রাকিবুল হাসান পেয়েছেন দুটি করে উইকেট। ৩ ম্যাচে দ্বিতীয় হারে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের সামনে সেমিফাইনালে ওঠার পথটা কঠিন। ১১ দলের টুর্নামেন্টে প্রতিটি দল খেলবে ৬টি করে ম্যাচ। পয়েন্ট তালিকার সেরা চার দল জায়গা পাবে সেমিফাইনাল। পয়েন্ট তালিকায় ১১ দলের মধ্যে বাংলাদেশ ‘এ’ দল এখন আছে আটে।

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

১ লাখ ৮২২ শিক্ষক নিয়োগ: যোগ্য প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা চলতি সপ্তাহে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

সম্পর্কিত

অস্ট্রেলিয়ায় অধিনায়ক মাহিদুল অঙ্কন, ‘এ’ দলে ৭ টেস্ট ক্রিকেটার

অস্ট্রেলিয়ায় অধিনায়ক মাহিদুল অঙ্কন, ‘এ’ দলে ৭ টেস্ট ক্রিকেটার

বিগ ব্যাশের দলের সঙ্গে পারল না বাংলাদেশ ‘এ’

বিগ ব্যাশের দলের সঙ্গে পারল না বাংলাদেশ ‘এ’

পাকিস্তানের বয়কট, এশিয়া কাপে খেলার অপেক্ষায় বাংলাদেশ

পাকিস্তানের বয়কট, এশিয়া কাপে খেলার অপেক্ষায় বাংলাদেশ

ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে হান্ড্রেডে ভাঙল তিন বছরের পুরোনো রেকর্ড

ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে হান্ড্রেডে ভাঙল তিন বছরের পুরোনো রেকর্ড