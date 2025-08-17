বিগ ব্যাশের দলের সঙ্গে পারল না বাংলাদেশ ‘এ’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ‘এ’ দল এক ম্যাচ জিতছে তো আরেক ম্যাচ হারছে। নিজেদের প্রথম ম্যাচ হারের পর গতকাল ৩২ রানে নেপালকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ ‘এ’। আজ আবার হারের স্বাদ পেয়েছে নুরুল হাসান সোহানের দল। টিআইও স্টেডিয়ামে বিগ ব্যাশর দল পার্থ স্করচার্সের একাডেমির কাছে তারা হেরেছে ৫ উইকেটে।
গত ম্যাচের মতো আফিফ হোসেন অপরাজিত ছিলেন আজও। পার্থ স্করচার্সের একাডেমি দলের বিপক্ষে অপরাজিত ছিলেন ৪৯ বলে ৪২ রান করে। পাওয়ার প্লেতে ২৫ রানে ৩ উইকেট হারানো বাংলাদেশ ‘এ’ স্বচ্ছন্দে রান তুলতে পারেনি একেবারেই। পার্থ স্করচার্সের দুর্দান্ত বোলিংয়ে আফিফ ছাড়া আর কেউ বলার মতো ইনিংস গড়তে পারেননি। ২০ ওভারে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের স্কোর ৯ উইকেটে ১২৩ রান।
টি-টোয়েন্টিতে এ আর কি কঠিন লক্ষ্য? পার্থ স্করচার্স লক্ষ্য পেরিয়ে যায় দুই ওভার আর ৫ উইকেট হাতে রেখেই। ‘এ’ দলের দুই স্পিনার নাঈম হাসান আর রাকিবুল হাসান পেয়েছেন দুটি করে উইকেট। ৩ ম্যাচে দ্বিতীয় হারে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের সামনে সেমিফাইনালে ওঠার পথটা কঠিন। ১১ দলের টুর্নামেন্টে প্রতিটি দল খেলবে ৬টি করে ম্যাচ। পয়েন্ট তালিকার সেরা চার দল জায়গা পাবে সেমিফাইনাল। পয়েন্ট তালিকায় ১১ দলের মধ্যে বাংলাদেশ ‘এ’ দল এখন আছে আটে।
