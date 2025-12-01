Ajker Patrika
সিলেট নয়, ঢাকাতেই বিপিএল শুরু করতে চায় বিসিবি

ক্রীড়া ডেস্ক    
ঢাকাতেই শুরু হবে বিপিএল। ছবি: বিসিবি
ঢাকাতেই শুরু হবে বিপিএল। ছবি: বিসিবি

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২ তম আসর সিলেটে শুরু করতে চেয়েছিল গভর্নিং কাউন্সিল। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে চাইছে টুর্নামেন্ট আয়োজক কমিটি। গত কয়েক আসরের মতো এবারও যথারীতি ঢাকাতেই বিপিএল শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

৬ দল নিয়ে আগামী ২৬ ডিসেম্বর শুরু হবে বিপিএল। তার কয়েকদিন পরই ইংরেজি বছর শেষ হবে। পর্যটন এলাকা হওয়ায় থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন করতে তখন সিলেটে জড়ো হবে দেশের নানা প্রান্তের মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই সে সময় সিলেটে পর্যাপ্ত হোটেল পাওয়া যাবে না। ৬ দলের জন্য কমপক্ষে ১২০টি রুম দরকার হবে। এছাড়া গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য এবং ম্যাচ অফিসিয়ালদের জন্যও লাগবে আলাদা রুম।

পাশাপাশি বিদেশি খেলোয়াড়দের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিচ্ছে আয়োজক কমিটি। বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়রা আইএল টি–টোয়েন্টি শেষ করে এসে সেদিনই মাঠে নামবে চায়। মূলত এ দুটি কারণেই সিলেটে বিপিএল শুরুর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। আজকের পত্রিকাকে এমনটাই জানিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতিখার রহমান মিঠু।

তিনি বলেন, ‘বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে ফোন করে বলছে হোটেল পাচ্ছে না। প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য ২০ থেকে ২৫টা করে রুম দরকার। সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া বিদেশি খেলোয়াড়েরা ঢাকায় এসে সেদিনই খেলতে চায়। তাই কী আর করার। সিলেট গিয়ে আমি তো অনেক কিছু ঠিক করে ফেলছিলাম। আপাতত মোটামুটি নিশ্চিত যে ঢাকাতেই বিপিএল শুরু হবে।’

