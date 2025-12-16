শোয়েব আখতারের গতির রেকর্ড ভাঙবে নাহিদ রানা: আশরাফুল

ক্রীড়া ডেস্ক
শোয়েব আখতার যখন গতকাল শেরাটন হোটেলে প্রেস কনফারেন্সে এসেছিলেন, বিপিএলের চেয়ে তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনের নানা ঘটনা নিয়েই আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তাঁর সর্বোচ্চ গতির রেকর্ড কে ভাঙতে পারেন—এই প্রসঙ্গে তিনি তাসকিন আহমেদের নাম উল্লেখ করেছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয় দলের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল অবশ্য তা মনে করেন না।
রেকর্ড ভাঙার ব্যাপারে তাসকিনের নাম যখন শোয়েব উল্লেখ করেছেন, সেটা দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় সামাজিক মাধ্যমে। অনেকেই তখন নাহিদ রানার নাম আশা করছিলেন। কারণ, তাসকিনের চেয়ে নাহিদ রানার বোলিংয়ের গতি বেশি। উচ্চতার কারণে প্রয়োজনীয় বাউন্সটাও রানা আদায় করে নিতে পারেন। শোয়েবের ১৬১.৩ কিলোমিটার গতির রেকর্ড ভাঙার সম্ভাবনা নাহিদ রানার বেশি বলে মনে করেন আশরাফুল। মিরপুরে আজ বিজয় দিবসের প্রীতি ম্যাচ শেষে আজকের পত্রিকাকে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ বলেন, ‘করলে তো আলহামদুলিল্লাহ। সবচেয়ে ভালো। আমাদের এখন ৭-৮ জন পেস বোলার আছে, যারা ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটারের বেশি গতিতে বোলিং করতে পারে। অবশ্যই আমি মনে করি যে নাহিদ রানা হয়তো সেই ক্রিকেটার হতে পারেন যিনি শোয়েব আখতারের ঘণ্টায় ১৬৩ কিলোমিটার গতির রেকর্ডটা ভেঙে দেবেন।’
মিরপুরে আজ সকালে বিজয় দিবসের প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে শহীদ জুয়েল একাদশ ও শহীদ মুশতাক একাদশ। জুয়েল একাদশের হয়ে খেলেছেন আবদুর রাজ্জাক, জাভেদ ওমর বেলিম, শাহরিয়ার নাফিসরা। রাজ্জাকের বন্ধু আশরাফুল খেলেছেন শহীদ মুশতাক একাদশের হয়ে। বন্ধু আশরাফুলকে ছক্কা মেরেছেন রাজ্জাক। ১৫ ওভারের ম্যাচে আগে ব্যাটিং করে ১৩৮ রান করেছে শহীদ মুশতাক একাদশ। আশরাফুলের দল পেয়েছে ৩৮ রানের জয়। এই দলে খেলেছেন মোহাম্মদ রফিক, হাসিবুল হোসেন শান্ত, তুষার ইমরানরা। জুয়েল একাদশ পুরো ১৫ ওভার ব্যাটিং করে ৪ উইকেটে ১০০ রান। মুশতাক একাদশের হয়ে একটি করে উইকেট পেয়েছেন রফিক, শান্ত, আশরাফুল ও ইমরান। বিজয় দিবসের প্রীতি ম্যাচে আজ মিরপুরে রফিক তাঁর নাতি-ছেলেকে নিয়ে এসেছেন। আশরাফুল আজ নিজের ছেলের সামনে বনে যান বোলার। সাবেক ক্রিকেটারদের মিলনমেলাই হয়ে গেল মিরপুরে।
কেপটাউনে ২০০৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে শোয়েব আখতারের ১৬১.৩ কিলোমিটার গতির বল কোনোমতে স্কয়ার লেগে ঠেলে পাঠিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের বাঁহাতি ব্যাটার নিক নাইট। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ গতির বোলিংয়ের রেকর্ড। ২২ বছরে শোয়েব আখতারের এই রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেননি। এবারের বিপিএলে তিনি ঢাকা ক্যাপিটালসের পরামর্শক হিসেবে কাজ করবেন তিনি। এই দলে আছেন তাসকিন আহমেদ, মারুফ মৃধার মতো পেসাররা।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে এখনো অবসরে যাননি শান মাসুদ। ক্রিকেট ক্যারিয়ার চলা অবস্থাতেই পেয়ে যান পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) এক বিশেষ দায়িত্ব। শোনা যাচ্ছে পাকিস্তান টেস্ট অধিনায়ককে এই দায়িত্ব থেকে বোর্ড সরিয়ে দিচ্ছে।
পিসিবির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরামর্শক হিসেবে এ বছরের অক্টোবরে নিয়োগ পেয়েছিলেন তিনি। এবার তাঁকে এই দায়িত্ব থেকে সরানো হচ্ছে বলে সূত্রের বরাতে গতকাল এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও সুপার। সূত্র আরও জানিয়েছে, পিসিবির পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য দুই মাসে মৌখিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তবে সামনে মাসুদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ত সূচি রয়েছে। একই সঙ্গে দুই দায়িত্ব পালন করা তাঁর জন্য কঠিন হবে বলে পিসিবি ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছে।
মাসুদ পিসিবির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন উসমান ওয়াহলার পরিবর্তে। ওয়াহলা এই দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছিলেন বলে মাসুদকে দিয়ে সেই শূন্যস্থান পূরণ করা হয়েছিল। পিসিবি নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে মাসুদকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে পোস্ট করেছিল। সেই পোস্টও মুছে দিয়েছে পিসিবি। এখন মাসুদকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, তাঁর পরিবর্তে কে আসবেন সেটা এখনো জানা যায়নি। এমনকি ওয়াহলা কোন দায়িত্ব পালন করবেন, পিসিবি সেটাও স্পষ্ট করেনি। পাকিস্তান জাতীয় দলের হোম ও অ্যাওয়ে সিরিজের সূচি, পাকিস্তান শাহিনস, অনূর্ধ্ব-১৯, অনূর্ধ্ব-১৬ ও ইমার্জিং টিমের ম্যাচ আয়োজন করতে সূচিসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করাই মূলত পিসিবির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরামর্শকের দায়িত্ব।
২০২৩ সালের নভেম্বরে পাকিস্তান টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব পেয়েছেন মাসুদ। ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। সাদা বলের ক্রিকেটের চেয়ে তাই টেস্টে নিয়মিত খেলছেন তিনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবশেষ খেলেছেন মেলবোর্নে ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ওয়ানডেতে সবশেষ খেলেছেন ঘরের মাঠেই। ২০২৩ সালের ৭ মে করাচিতে সেই ম্যাচে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল নিউজিল্যান্ড। ২০১৩ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৪ টেস্ট, ৯ ওয়ানডে ও ১৯ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। আগামী বছরের আগস্টে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে পাকিস্তান।
আইপিএল নিলাম শুরু হতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। নিলাম সামনে রেখে এরই মধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো নানারকম পরিকল্পনা করেছে। কোন ক্রিকেটারকে কিনলে দলের উপকার হবে, কার কেমন দাম হতে পারে—সেই ধারণা পেতে হয়েছে মক নিলাম। আসল নিলাম শুরুর আগেই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বিদেশি ক্রিকেটারদের বেতন।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় আজ বেলা তিনটায় শুরু হবে ২০২৬ আইপিএলের নিলাম। কোন ক্রিকেটারকে কত দামে কোন ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনবে, সেটা তো পরের আলোচনা। তার আগেই বিদেশি ক্রিকেটারদের বেতন সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী আইপিএলে একজন বিদেশি ক্রিকেটার ১৮ কোটি রুপির বেশি আয় করতে পারবেন না। কারণ, বিদেশি খেলোয়াড়দের ধরে রাখার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বেতন ধরা হয়েছে ১৮ কোটি রুপি। তাই বলে বিদেশি ক্রিকেটার কিনতে হলে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে যে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি খরচ করতে পারবে না, ব্যাপারটা তা নয়। যদি কোনো ক্রিকেটার ২০ কোটি রুপিতে বিক্রি হয়ে থাকেন, তাহলে বাকি ২ কোটি রুপি বিসিসিআইয়ের কল্যাণ তহবিলে যোগ হবে।
আইপিএলে বিদেশি ক্রিকেটারদের আয়ের বাড়তি টাকার ব্যাপারে বিসিসিআইয়ের এই নিয়ম হয়তো অনেকের কাছে ‘ছলচাতুরি’ মনে হতে পারে। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। মিনি নিলামে অর্থ নয়ছয় ঠেকাতেই মূলত নতুন নিয়ম চালু করেছে বিসিসিআই। এমনকি ফ্র্যাঞ্চাইজির সামর্থ্য থাকলে ২০ কোটি রুপি দিয়ে একাধিক ক্রিকেটার কেনা যাবে। আইপিএলে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার ঋষভ পন্ত। সৌদি আরবের জেদ্দায় গত বছরের নভেম্বরে দুই দিন ব্যাপী মেগা নিলামে ২৭ কোটি রুপি দিয়ে পন্তকে কিনেছিল লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস। সাধারণত তিন বছর পর পর ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের মেগা নিলাম হয়ে থাকে। গত বছরের আগে সবশেষ ২০২২ আইপিএল সামনে রেখে মেগা নিলাম হয়েছিল। এবারের আইপিএল নিলামটা হচ্ছে সাধারণ নিলাম।
সাইলেন্ট টাই ব্রেকার নামে একটা নিয়ম ফিরতে যাচ্ছে ২০২৬ আইপিএলের নিলামে। এই নিয়ম অনুসারে কোনো ক্রিকেটারকে একই দামে যদি একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি কেনে, তখন বিসিসিআইয়ের কাছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে লিখিত আকারে নিলাম পেশ করতে হবে। বিসিসিআইয়ের কাছে ফ্র্যাঞ্চাইজি একটা টাকার অঙ্ক পাঠাবে। সাইলেন্ট টাই ব্রেকারের কাজটা হবে অনেকটা নীরবে-নিভৃতে। যে ফ্র্যাঞ্চাইজি এখানে বেশি টাকা খরচ হবে, তারা সেই ক্রিকেটারকে কিনতে হবে। প্রথমবারের মতো এই নিয়ম ২০১০ আইপিএলের নিলামের সময় চালু হয়েছিল। সে বছরই কাইরন পোলার্ডকে কিনতে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, চেন্নাই সুপার কিংস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, কলকাতা নাইট রাইডার্স—চার ফ্র্যাঞ্চাইজি সাড়ে ৭ লাখ ডলার হাকিয়েছিল। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৯ কোটি ১৬ লাখ টাকা। মুম্বাই সাইলেন্ট টাইব্রেকারে ২৭ লাখ ৫০ হাজার ডলারে (৩৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা) কিনেছিল পোলার্ডকে। ৩০ দিনের মধ্যে টাকাটা পরিশোধ করতে হবে সেই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে।
১৩৯০ ক্রিকেটার এবারের আইপিএলের নিলামে নাম নিবন্ধন করলেও তালিকাটা সংক্ষিপ্ত করে ৩৫০ ক্রিকেটারের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। আইপিএল কর্তৃপক্ষ ৯ ডিসেম্বর নিজেদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে চূড়ান্ত ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করেছে। গতকাল মক নিলামে সর্বোচ্চ ৩০ কোটি রুপি দাম উঠেছে ক্যামেরন গ্রিনের। তাঁকে কেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এবারের আইপিএলের নিলামে সর্বোচ্চ দাম তাঁর উঠতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ফিফা বিশ্বকাপই ফুটবলের সবচেয়ে বড় আয়োজন। কিন্তু প্রশ্নটা যদি এসে যায় ব্যক্তিগত অ্যাওয়ার্ডের, তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ফিফার বর্ষসেরা অ্যাওয়ার্ড তথা ‘ফিফা দ্য বেস্ট’। সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে আজ। পুরুষ বিভাগে কে হবেন এবারের ফিফা দ্য বেস্ট। এই প্রশ্নে এবার এগিয়ে রাখছেন পিএসজির ফরাসি স্ট্রাইকার উসমান দেম্বেলেকে। ক্লাব পিএসজিকে লিগ, ফ্রেঞ্চ কাপ এবং চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে রেখেছেন বড় ভূমিকা। হয়েছেন চ্যাম্পিয়নস লিগ ও লিগ ওয়ানডের সেরা খেলোয়াড়। এখানেই শেষ নয়, গত ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে পিএসজিকে তুলতেও ছিল তাঁর বড় ভূমিকা। ফিফা দ্য বেস্টের খুঁটিনাটি তুলে ধরা হলো এখানে—
কবে: ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
কখন: বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা
কোথায়: ফেয়ারমন্ট কাতারা হল, দোহা
দেখা যাবে: ফিফার ওয়েবসাইটে
যে সময়ের পারফরম্যান্স বিবেচ্য: ১১ আগস্ট, ২০২৪ থেকে ২ আগস্ট, ২০২৫
যাদের ভোটে নির্বাচিত
জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক ও কোচ এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা ভোট দিয়েছেন। এর বাইরেও অনলাইনে ভোট দিয়েছেন বিশ্বের ১ কোটি ৬০ লাখের বেশি ফুটবলপ্রেমী।
যে ৮ ক্যাটাগরিতে দেওয়া হবে পুরস্কার
বর্ষসেরা ফুটবলার: পুরুষ ও নারী
বর্ষসেরা কোচ: পুরুষ ও নারী
বর্ষসেরা গোলরক্ষক: পুরুষ ও নারী
বর্ষসেরা গোল (পুসকাস অ্যাওয়ার্ড): পুরুষ ও নারী
ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড
বিশেষ সম্মাননা
বর্ষসেরা সমর্থক দল
বর্ষসেরা একাদশ: পুরুষ ও নারী
বর্ষসেরা ক্যাটাগরিতে দেম্বেলের অন্য ১০ প্রতিদ্বন্দ্বী
লামিনে ইয়ামাল, কিলিয়ান এমবাপ্পে, পেদ্রি, কোল পালমার, ভিতিনিয়া, রাফিনিয়া, আশরাফ হাকিমি, নুনো মেন্দেস, হ্যারি কেইন, মোহামেদ সালাহ
মেয়েদের বর্ষসেরায় মনোনীত ১১
আইতানা বোনমাতি, সান্দি বালতিমোর, নাতালি বিয়র্ন, লুসি ব্রোঞ্জ, মারিওনা কালদেন্তে, তেমওয়া চাউইঙ্গা, কাদিদিয়াতু দিয়ানি, মেলচি দুমোরনাই, পাত্রি গুইহারো, লিন্ডসে হিপস, লরেন জেমস, ক্লো কেলি, এভা পাজর, ক্লদিও পিনা, আলেক্সিয়া পুতেয়াস, অ্যালেসিয়া রুশো, লিহ উইলিয়ামসন
২০২৬ আইপিএল, পিএসএলের পূর্ণাঙ্গ সূচি এখনো প্রকাশ হয়নি। তার আগেই জানা গেছে ভারত ও পাকিস্তানের এই দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট শুরুর দিনক্ষণ। আগামী বছর একই দিনে শুরু হচ্ছে আইপিএল-পিএসএল।
ভারত-শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্ট শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যেই মাঠে গড়াচ্ছে আইপিএল-পিএসএল। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সভাপতি মহসিন নাকভি গতকাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ১১তম পিএসএল শুরু হবে ২৬ মার্চ। শেষ হবে ৩ মে। ২৬ মার্চ শুরু হচ্ছে আইপিএলও। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এখনো ১৯তম আইপিএলের সূচি প্রকাশ না করলেও আইপিএল কর্তৃপক্ষ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে জানিয়ে দিয়েছে। ক্রিকবাজ, ক্রিকইনফো গতকাল আইপিএল নিয়ে এমন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
২০১৬ ও ২০১৭ সালে প্রথম দুইবার পিএসএল হয়েছিল পাঁচ দল নিয়ে। এরপর ২০১৮ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত আট পিএসএলে অংশ নিয়েছে ছয় দল। ২০২৬ পিএসএলে অংশগ্রহণ করবে আট দল। নতুন কোন দুই দল আসবে, সেটা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। আর ২০২২ থেকে আইপিএল চলছে ১০ দল নিয়ে। ২০২৬ আইপিএলেও অংশগ্রহণ করছে ১০ দল। ২৬ মার্চ পিএসএল-আইপিএল শুরু হওয়ায় টানা দুই বছর আইপিএল-পিএসএলের সূচি সাংঘর্ষিক হচ্ছে। সবশেষ এ বছর আইপিএল ২২ মার্চ থেকে ৩ জুন পর্যন্ত হয়েছিল। পিএসএল চলেছিল ১১ এপ্রিল থেকে ২৫ মে। ভারত-পাকিস্তানের সামরিক সংঘাতের কারণেই মূলত আইপিএল-পিএসএল শেষ হতে সময় লেগেছিল।
আইপিএলের ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজি এ বছরের নভেম্বরে ছেড়ে দেওয়া ও ধরে রাখা খেলোয়াড়দের তালিকা প্রকাশ করেছে। আজ আবুধাবিতে হচ্ছে ২০২৬ আইপিএলের নিলাম। সাধারণত তিন বছর পর পর ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের মেগা নিলাম। সবশেষ মেগা নিলাম হয়েছে ২০২৫ আইপিএল সামনে রেখে। ২০২৪ সালের ২৪ ও ২৫ নভেম্বর জেদ্দায় হয়েছিল আইপিএলের মেগা নিলাম। এবারের আইপিএল নিলামটা হচ্ছে সাধারণ নিলাম।
২০০৮ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ১৮ আইপিএলের মধ্যে সর্বোচ্চ পাঁচবার করে শিরোপা জিতেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও চেন্নাই সুপার কিংস। কলকাতা নাইট রাইডার্স চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তিনবার। একবার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, ডেকান চার্জার্স, রাজস্থান রয়্যালস, গুজরাট টাইটান্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সবশেষ ২০২৫ আইপিএলেই শিরোপা জিতেছে বেঙ্গালুরু। আর ২০২৫ পিএসএলের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লাহোর কালান্দার্স। তারা এখন পর্যন্ত তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাদের মতো তিনবার শিরোপা জিতেছে ইসলামাবাদ ইউনাইটেড। একবার করে পিএসএল চ্যাম্পিয়ন মুলতান সুলতান্স, পেশোয়ার জালমি, কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স ও করাচি কিংস।
