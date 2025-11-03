Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

অ্যাশেজের আগে সেঞ্চুরি করেই যাচ্ছেন লাবুশেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
সবশেষ নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছেন তারকা ব্যাটার। ছবি: এক্স
সবশেষ নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছেন তারকা ব্যাটার। ছবি: এক্স

দরজায় কড়া নাড়ছে অ্যাশেজ সিরিজ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মর্যাদাপূর্ণ টেস্ট সিরিজটির আগে ব্যাট হাতে রান ফোয়ারা ছুটাচ্ছেন মারনাস লাবুশেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে সবশেষ ৭ ম্যাচে পঞ্চম শতকের দেখা পেলেন এই তারকা ব্যাটার। সবশেষ আজ ওয়ানডে কাপে কুইন্সল্যান্ডের হয়ে নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের দেখা পান তিনি।

তাঁর সেঞ্চুরিতে ভর করে সাউথ ওয়েলসকে ৯৬ রানে হারিয়েছে কুইন্সল্যান্ড। তাদের করা ২৮৭ রানের জবাবে ১৯১ রানে অলআউট হয় সাউথ ওয়েলস। দলকে বড় পুঁজি এনে দিনে ১০১ রানের ইনিংস খেলেন লাবুশেন। সাম্প্রতিক সময়ে বড় ইনিংস খেলার পাশাপাশি নিখুঁত শট খেলেও নজর কাড়ছেন ৩১ বছর বয়সী ব্যাটার।

সবশেষ ৭ ম্যাচের ৮ ইনিংসে লাবুশেনের সংগ্রহ ৬৭৯ রান। ব্যাটিং গড় ৮৪.৮৭। এমন ফর্মের কারণে যে অ্যাশেজ দিয়ে দলে ফিরবেন সেটা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। দেশের হয়ে সবশেষ গত জুনে লর্ডসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিনশিপের ফাইনালে এই সংস্করণে খেলেন লাবুশেন।

সংবাদমাধ্যমের দাবি, অ্যাশেজে ফিরলে লাবুশেনকে দিয়ে ওপেনিং করাবে অস্ট্রেলিয়া। আগামী ২১ নভেম্বর পার্থের অপটাস স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে নামবে অজিরা। অ্যাশেজকে সামনে রেখে খুব শিগগিরই দল দেবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

ফক্স স্পোর্টস নিউজকে লাবুশানে বলেন, ‘আমার এমন ফর্মের দরকার ছিল। একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমি সবসময় মনে করি যা হচ্ছে সব ঠিক আছে। আমি শুধু অনুশীলন চালিয়ে যেতে থাকব, সব সময় এটা ভালো পরিকল্পনা না। আমার জন্য এমন সময়ের দরকার ছিল। আমি নিজের সেরাটা বের করে আনার জন্য চেষ্টা করছিলাম।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটখেলোয়াড়অ্যাশেজ সিরিজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দৌড়ে উঠতে গিয়ে পা পিছলে ট্রেনের নিচে, বেঁচে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি

রাজনৈতিক দলগুলোকে এক সপ্তাহের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত জানাতে বলল সরকার

আজকের রাশিফল: প্রেম এলে না করবেন না, বিনিয়োগটা মুলতবি রাখুন

সাবেক মুখ্য সচিব কামাল সিদ্দিকী মারা গেছেন

বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার দুদিন পরই নারীকেই পিটিয়ে হত্যা করেছে ভবঘুরে

এলাকার খবর
Loading...