এশিয়া কাপ খেলতে নামার আগেই আইসিসির সুখবর পেলেন মোস্তাফিজ

এশিয়া কাপ মিশন শুরুর আগে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে এগোলেন মোস্তাফিজুর রহমান। ছবি: ক্রিকইনফো
লিটন দাস, তানজিদ হাসান তামিম, মোস্তাফিজুর রহমানরা এশিয়া কাপ খেলতে এখন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে লিটনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ মাঠে নামবে আগামীকাল। হংকংয়ের বিপক্ষে নামার আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) থেকে সুখবর পেলেন মোস্তাফিজ।

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গত রাতে আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে ২০২৫ এশিয়া কাপ। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট শুরুর পরদিন (আজ) সাপ্তাহিক র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আইসিসি। হালনাগাদের পর টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের

র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ এগিয়ে ১১ নম্বরে মোস্তাফিজুর রহমান। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৪১। এশিয়া কাপের আগে বাংলাদেশ যে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে, সেই সিরিজে ২ ম্যাচে ৫.২৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৩ উইকেট। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ।

হালনাগাদ করা র‍্যাঙ্কিংয়ে লম্বা লাফ দিয়েছেন পাকিস্তানি বোলাররা। ৩৯ ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এখন ২৭ নম্বরে আবরার আহমেদ। শারজায় কদিন আগে আফগানিস্তান-সংযুক্ত আরব আমিরাত-পাকিস্তানকে নিয়ে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজে ৬ উইকেট নিয়েছেন আবরার। এই সিরিজে সর্বোচ্চ ১০ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হয়েছেন মোহাম্মদ নাওয়াজ। ৭ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের বিপক্ষে ফাইনালে হ্যাটট্রিকসহ নেন ৫ উইকেট। ১৩ ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এখন ৩০ নম্বরে পাকিস্তানি এই বাঁহাতি স্পিনার। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৫৬৩। এদিকে সমান ৫৬৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে যৌথভাবে ২৭ নম্বরে আবরার ও নাভিন উল হক। নাভিন আফগানিস্তানের জার্সিতে সবশেষ খেলেছেন গত বছরের ডিসেম্বরে। তিনি পিছিয়েছেন তিন ধাপ।

মোস্তাফিজ এগোলেও তাঁর সতীর্থরা অনেকে দুঃসংবাদ পেয়েছেন। তিন ধাপ পিছিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৪ নম্বরে রিশাদ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৫৮৩। ৬১৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে যৌথভাবে ১৮ নম্বরে শেখ মেহেদী হাসান ও জশ হ্যাজলউড। মেহেদী পিছিয়েছেন এক ধাপ। ৫৭৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আগের মতোই ২৫ নম্বরে তাসকিন আহমেদ। এদিকে আট ধাপ পিছিয়ে ৪৭ নম্বরে তানজিম হাসান সাকিব। অন্যদিকে আফগানিস্তানের নুর আহমাদ ৪০ ধাপ এগিয়ে ৩৩ নম্বরে উঠে এসেছেন। তাঁর সমান ৫৫৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে যৌথভাবে ৩৩ নম্বরে অ্যানরিখ নরকীয়া।

বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম পাঁচ পর্যন্ত অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ৭১৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে জ্যাকব ডাফি। দুই, তিন, চার ও পাঁচে থাকা আদিল রশিদ, আকিল হোসেন, বরুণ চক্রবর্তী ও অ্যাডাম জাম্পার রেটিং পয়েন্ট ৭১০, ৭০৭, ৭০৬ ও ৭০০। এদিকে ২৫২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন হার্দিক পান্ডিয়া। এই তালিকায় আগের মতোই দুই ও তিনে থাকা মোহাম্মদ নবী ও দীপেন্দ্র সিং ঐরির পয়েন্ট ২১৭ ও ২০৯। তিন ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে চারে উঠে এসেছেন সিকান্দার রাজা। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ২০৭।

টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ৮ নম্বর পর্যন্ত অবস্থান আগের মতোই অপরিবর্তিত। ৮২৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ব্যাটার অভিষেক শর্মা। দুই ও তিনে থাকা তিলক ভার্মা ও ফিল সল্টের রেটিং পয়েন্ট ৮০৪ ও ৭৯১। তিন ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯ নম্বরে উঠে এসেছেন কুশল পেরেরা। লঙ্কান এই বাঁহাতি ব্যাটারের রেটিং পয়েন্ট ৬৮৭। এদিকে ৯ ধাপ এগিয়ে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬৮ নম্বরে উঠে এসেছেন পাকিস্তানের ফখর জামান।

আবুধাবিতে গত রাতে হংকংকে ৯৪ রানে হারিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ মিশন শুরু করেছে আফগানিস্তান। আজ দুবাইয়ে মুখোমুখি হবে ভারত-সংযুক্ত আরব আমিরাত। পাকিস্তানের এশিয়া কাপ মিশন শুরু হবে ওমানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। শুক্রবার দুবাইয়ে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে পাকিস্তান-ওমান ম্যাচ।

এশিয়া কাপক্রিকেটআফগানিস্তান ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
