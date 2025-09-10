অস্ট্রেলীয় বিশেষজ্ঞদের কোচিং কর্মশালায় মাহমুদউল্লাহ-আশরাফুলরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এশিয়া কাপ খেলতে বাংলাদেশ জাতীয় দল এখন আবুধাবিতে। একই সময়ে দেশে প্রায় দেড় শ ক্রিকেটার আসন্ন জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি–টোয়েন্টির জন্য ঘাম ঝরাচ্ছেন স্থানীয় কোচদের তত্ত্বাবধানে। দেশের ক্রিকেটে ব্যস্ততার এই সময়েও আলোচনায় বিসিবির এলিট কোচদের জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচেস এডুকেটরদের বিশেষ সেশন।
বিসিবির গেম ডেভেলপমেন্ট বিভাগের উদ্যোগে আজ শুরু হয়েছে এই বিশেষ কোর্স। মূল লক্ষ্য স্থানীয় কোচদের দক্ষতা বাড়ানো, আধুনিক ব্যাটিং কোচিংয়ের কৌশল শেখানো। আর এই কাজটি করাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলে রোস ও ইয়ান রেন শো’র মতো আলোচিত ব্যাটিং কোচেস এডুকেটর। তিন দিনের এই আয়োজনের নাম দেওয়া হয়েছে রান স্কোরিং কর্মশালা।
এ কর্মশালায় যুক্ত হয়েছেন সদ্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলা মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। তার সঙ্গে ছিলেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার নাজিম উদ্দিন, নাঈম ইসলাম, মোহাম্মদ আশরাফুল, জাভেদ ওমর বেলিম, বিসিবির হাই পারফরম্যান্স ম্যানেজার শাহরিয়ার নাফীস, নাদিফ চৌধুরী, ফরহাদ হোসেন, ফজলে মাহমুদ রাব্বি, মার্শাল আয়ুবসহ আরও অনেকে।
বিসিবি সভাপতি নিজেও সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন এই কোচিং প্রোগ্রামে। আগেই তিনি জানিয়েছিলেন, বিভিন্ন আয়োজনে সেপ্টেম্বর মাসটা তাঁর জন্য হবে বিশেষ কিছু। ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর চলবে এই সেশন। এরপর ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে লেভেল–থ্রি কোচিং কোর্স, যেখানে তিনি থাকবেন প্রেজেন্টার হিসেবে।
বাংলাদেশ ক্রিকেটে একসময় বোর্ড সভাপতি কিংবা শীর্ষ কর্মকর্তাদের দেখা যেত বিদেশ সফরে দলের পাশে থাকতে। তবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আমিনুল ইসলাম বুলবুল ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছেন। জাতীয় দলের সফরে এখনও তাঁর সঙ্গী হওয়া হয়নি। কেবল নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিলেটে টি–টোয়েন্টি সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ মাঠে বসে দেখেছেন। সেখানে সেরেছিলেন বিশেষ বোর্ড সভাও।
