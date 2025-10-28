Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

আফগানদের হারিয়ে সিরিজ শুরু বাংলাদেশের

ক্রীড়া ডেস্ক    
ডিএল মেথডে ৫ রানের জয় তুলে নিয়েছে তামিমের দল। ছবি: বিসিবি
ডিএল মেথডে ৫ রানের জয় তুলে নিয়েছে তামিমের দল। ছবি: বিসিবি

সংযুক্ত আরব আমিরাতে ওয়ানডে সিরিজটা খুবই বাজে গেছে বাংলাদেশের। আফগানিস্তানের কাছে ৩-০ ব্যবধানে হেরেছে মেহেদি হাসান মিরাজের দল। বড় ভাইয়েরা ধবলধোলাই হলেও আজিজুল হাকিম তামিমদের শুরুটা হলো দারুণ। ৫ ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ দলকে ডিএল মেথডে ৫ রানে হারিয়েছে তাঁরা।

বিস্তারিত আসছে......

বিষয়:

খেলাক্রিকেটআফগানিস্তান ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঘর আলো করেছে ৫ নবজাতক, চোখে অন্ধকার দেখছেন মুদিদোকানি সোহেল

বেতন–ভাতা বাড়িয়ে ১ ট্রিলিয়ন ডলার না করলে টেসলা ছাড়তে পারেন মাস্ক

আজকের রাশিফল: ভুল ব্যক্তিকে মেসেজ পাঠিয়ে বিপত্তি বাধাবেন না

ঘনীভূত হচ্ছে প্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘মোন্থা’, আঘাত হানবে সন্ধ্যার পর

বিএনপি নেতার ব্যানার টানানো নিয়ে গোলাগুলি, যুবদল কর্মী নিহত

এলাকার খবর
Loading...