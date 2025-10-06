Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বিসিবি সভাপতির কাছে এবারের নির্বাচন নতুন লাগছে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিসিবি নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ছবি: বিসিবি
বিসিবি নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ছবি: বিসিবি

সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগ, প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার—সব মিলিয়ে এবার শুরুর আগেই আকর্ষণ হারিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন। এরই মধ্যে ২১ প্রার্থী সরে দাঁড়িয়েছেন। ৯ পরিচালক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

বিসিবি সভাপতির পদও এক রকম নিশ্চিত বলা চলে। ফলে আজ সকাল দশটা থেকে শুরু হওয়া ভোট নিয়ে যতটা না রোমাঞ্চ, তার চেয়ে বিতর্কই ছিল বেশি।

ভোটকেন্দ্রে গিয়ে প্রথমবার ভোট দেওয়ার অভিজ্ঞতা জানালেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ভোট দেওয়ার পর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় বললেন, ‘আগে কখনো নির্বাচন করিনি। নির্বাচনে অংশগ্রহণও করিনি। যা-ই দেখছি, সব নতুন লাগছে। সতীর্থরা এসেছে। বিভিন্ন জেলা থেকে লোক এসেছে। ক্লাবের প্রতিনিধি আর অংশীদাররাও আছেন। রোমাঞ্চ তো থাকবেই। এই নির্বাচনে আমি অংশ নিচ্ছি। দেখা যাক।’

ক্যাটাগরি–১ এ ঢাকা বিভাগের পরিচালক প্রার্থী হয়ে ভোট দিয়েছেন বুলবুল। বিসিবি নির্বাচন নিয়ে সমালোচনা থাকলেও ভোটের পরিবেশ নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি তিনি। বিসিবি সভাপতি বলেন,‘আগে তো কখনোই নির্বাচন করিনি। অংশও নেইনি। আজ ভোট শেষে বলব। ফলের ওপর নির্ভর করছে।’

শারজায় গত রাতে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে। তাতে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। আফগানদের ধবলধোলাইয়ের পর জাকের আলী অনিক-তানজিদ হাসান তামিমদের অভিনন্দন জানিয়েছেন বুলবুল। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘আমাদের আসল কাজই জাতীয় ক্রিকেট দল। তাদের জন্য অনেক শুভকামনা। ভালো ক্রিকেট খেলেছে ওরা। সামনে ওয়ানডে সিরিজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মিডল অর্ডারে কিছু উন্নতির দরকার। তবে গত দুই মাস ধরে বাংলাদেশ যে ক্রিকেট খেলছে, তা সত্যিই অসাধারণ। এই দল নিয়ে আমরা আশাবাদী।’

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেশে ফেরা, নির্বাচন ও প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে যা বললেন তারেক রহমান

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

হাসনাত-হাসিবউদ্দীনের নেতৃত্বে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের ৭১ সদস্যের কমিটি

হাসনাত-হাসিবউদ্দীনের নেতৃত্বে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের ৭১ সদস্যের কমিটি

‘জামায়াত ক্ষমতায় গেলে মুসলিম পরিচয়ের জন্য সনদ নিতে হবে’

‘জামায়াত ক্ষমতায় গেলে মুসলিম পরিচয়ের জন্য সনদ নিতে হবে’

গাজায় ক্ষমতা না ছাড়লে হামাসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার হুমকি ট্রাম্পের

গাজায় ক্ষমতা না ছাড়লে হামাসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার হুমকি ট্রাম্পের

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ৫০০ টাকা, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক

মাত্র ৫০০ টাকা বাড়িভাড়া ভাতা বৃদ্ধিতে নাখোশ এমপিও শিক্ষকরা

সম্পর্কিত

বিধ্বস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা আজ নামছে ঘুরে দাঁড়ানোর মিশনে

বিধ্বস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা আজ নামছে ঘুরে দাঁড়ানোর মিশনে

বিসিবি সভাপতির কাছে এবারের নির্বাচন নতুন লাগছে

বিসিবি সভাপতির কাছে এবারের নির্বাচন নতুন লাগছে

আফগানদের ধবলধোলাইয়ের পর বাংলাদেশের চোখ ২০২৬ বিশ্বকাপে

আফগানদের ধবলধোলাইয়ের পর বাংলাদেশের চোখ ২০২৬ বিশ্বকাপে

সমালোচকদের জবাবে জাকেরের মুখে ‘তালা’

সমালোচকদের জবাবে জাকেরের মুখে ‘তালা’