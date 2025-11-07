আইসিসির সেরা বোলিংয়ের তালিকায় তিনটিই বাংলাদেশের, বাকিদের কী অবস্থা

ক্রীড়া ডেস্ক
ভারতে সদ্য সমাপ্ত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপটা বাংলাদেশের জন্য ভুলে যাওয়ার মতোই। বোলিংটা ভালো হলেও ব্যাটিং-ফিল্ডিংয়ে ব্যর্থতার কারণে টুর্নামেন্টে সাত নম্বরে থেকে শেষ করেছে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। ভালো বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) বাংলাদেশের তিনটি ঘটনাকে সেরাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।
মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২ নভেম্বর ভারতের ৫২ রানে জয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। কিন্তু আইসিসির এই ইভেন্টের রেশ যে এখনো কাটেনি। সদ্য শেষ হওয়া এই টুর্নামেন্টের সেরা বোলিং নিয়ে আইসিসি গত রাতে নিজেদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ৩ মিনিট ১০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। বাংলাদেশের তিনটার মধ্যে রাবেয়া খানের রয়েছে দুইটা চমৎকার বোলিং। অপরটি মারুফা আক্তারের। পাকিস্তানের বিপক্ষে ২ অক্টোবর কলম্বোর প্রেমাদাসায় তাঁর সেই দুর্দান্ত বোলিংয়ের প্রশংসা করেছেন লাসিথ মালিঙ্গা, মিতালি রাজরাও।
পাকিস্তানের ওমাইমা সোহেল ও মারুফা
কলম্বোতে দারুণ এক ইনসুইঙ্গারে পাকিস্তানি ওপেনার ওমাইমা সোহেলকে বোল্ড করেছেন মারুফা আক্তার। ইনিংসের পঞ্চম বলে ডিফেন্স করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে সোহেল (০) রীতিমতো তাজ্জব বনে গেছেন। ধারাভাষ্যকক্ষে অ্যালান উইকিনস, নাসের হুসেইনদেরও প্রশংসা কুড়িয়েছেন মারুফা।
নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কার ও রাবেয়া
গুয়াহাটিতে নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কারকে বোল্ড করেন রাবেয়া খান। রাবেয়ার সোজা চলে আসা বল সরাসরি অফস্টাম্পে আঘাত হেনেছে।
দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যানেরি ডার্কসেন ও রাবেয়া
রাবেয়া যে দুটি বোল্ড আউট করেছেন, একে অপরের ‘কার্বন কপি’। এবার রাবেয়া বোল্ড করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যানেরি ডার্কসেনকে। বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচটি হয়েছে বিশাখাপত্তনমে।
টুর্নামেন্টের বোল্ড আউটগুলো আইসিসি গত রাতে যে ৩ মিনিট ১০ সেকেন্ডের ভিডিও প্রকাশ করেছে, সেটার শুরুতেই আছেন শ্রীলঙ্কার আইনোকা রনবীরা। জেমিমা রদ্রিগেজকে সোজা আর্ম ডেলিভারতে বোল্ড করেছেন রনবীরা। সহ আয়োজক শ্রীলঙ্কা অবশ্য সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি। আর এই রদ্রিগেজ সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১২৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে সেমিফাইনালে ভারতের রেকর্ড ৩৩৯ রান তাড়া করতে অবদান রেখেছেন।
আইসিসির সেরা বোলিংয়ের তালিকায় আছেন কারা
বোলার ব্যাটার
আইনোকা রনবীরা (শ্রীলঙ্কা) জেমিমা রদ্রিগেজ (ভারত)
আইনোকা রনবীরা (শ্রীলঙ্কা) জেমিমা রদ্রিগেজ (ভারত)
রাবেয়া খান (বাংলাদেশ) অ্যানেরি ডার্কসেন (দক্ষিণ আফ্রিকা)
রাবেয়া খান (বাংলাদেশ) অ্যামেলিয়া কার (নিউজিল্যান্ড)
অ্যামেলিয়া কার (নিউজিল্যান্ড) ফোব লিচফিল্ড (অস্ট্রেলিয়া)
লিনসে স্মিথ (ইংল্যান্ড) মারিজান কাপ (দক্ষিণ আফ্রিকা)
স্নেহ রানা (ভারত) মারিজান কাপ (দক্ষিণ আফ্রিকা)
স্নেহ রানা (ভারত) মারিজান কাপ (দক্ষিণ আফ্রিকা)
শার্লি ডিন (ইংল্যান্ড) ভিস্মি গুনারত্নে (শ্রীলঙ্কা)
নাসরা সান্ধু (পাকিস্তান) অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড (অস্ট্রেলিয়া)
মাসাবাতা ক্লাস (দক্ষিণ আফ্রিকা) হাসিনি পেরেরা (শ্রীলঙ্কা)
লরেন বেল (ইংল্যান্ড) ফোব লিচফিল্ড (অস্ট্রেলিয়া)
অ্যালানা কিং (অস্ট্রেলিয়া) নাডিন ডি ক্লার্ক (দক্ষিণ আফ্রিকা)
ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২ নভেম্বর ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা যে দলই জিতত, তারাই প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হতো নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে। শেষ পর্যন্ত শিরোপা জিতেছে ভারত। তিন বার ফাইনালে ওঠে ঘরের মাঠে অবশেষে শিরোপাখরা কাটল ভারতের। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথমবার ফাইনালে উঠেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আক্ষেপ নিয়েই শেষ হলো টুর্নামেন্ট।
পাকিস্তানের ওমাইমা সোহেল ও মারুফা
কলম্বোতে দারুণ এক ইনসুইঙ্গারে পাকিস্তানি ওপেনার ওমাইমা সোহেলকে বোল্ড করেছেন মারুফা আক্তার। ইনিংসের পঞ্চম বলে ডিফেন্স করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে সোহেল (০) রীতিমতো তাজ্জব বনে গেছেন। ধারাভাষ্যকক্ষে অ্যালান উইকিনস, নাসের হুসেইনদেরও প্রশংসা কুড়িয়েছেন মারুফা।
নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কার ও রাবেয়া
গুয়াহাটিতে নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কারকে বোল্ড করেন রাবেয়া খান। রাবেয়ার সোজা চলে আসা বল সরাসরি অফস্টাম্পে আঘাত হেনেছে।
দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যানেরি ডার্কসেন ও রাবেয়া
রাবেয়া যে দুটি বোল্ড আউট করেছেন, একে অপরের ‘কার্বন কপি’। এবার রাবেয়া বোল্ড করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যানেরি ডার্কসেনকে। বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচটি হয়েছে বিশাখাপত্তনমে।
টুর্নামেন্টের বোল্ড আউটগুলো আইসিসি গত রাতে যে ৩ মিনিট ১০ সেকেন্ডের ভিডিও প্রকাশ করেছে, সেটার শুরুতেই আছেন শ্রীলঙ্কার আইনোকা রনবীরা। জেমিমা রদ্রিগেজকে সোজা আর্ম ডেলিভারতে বোল্ড করেছেন রনবীরা। সহ আয়োজক শ্রীলঙ্কা অবশ্য সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি। আর এই রদ্রিগেজ সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১২৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে সেমিফাইনালে ভারতের রেকর্ড ৩৩৯ রান তাড়া করতে অবদান রেখেছেন।
আইসিসির সেরা বোলিংয়ের তালিকায় আছেন কারা
বয়স যে শুধুই একটি সংখ্যা, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর চেয়ে জলজ্যান্ত উদাহরণ হয়তো এখানে আর কেউ নেই। ৪০ বছর বয়সে একের পর এক গোল ওলটপালট করে দিচ্ছেন রেকর্ড বইয়ের পাতা। কিন্তু তারকা ফুটবলারদের যে জ্বালা-যন্ত্রণার অন্ত নেই। একটু বাজে খেললেই সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়ে যায় কড়া সমালোচনা।
ফয়সালাবাদের ইকবাল স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতেছিল পাকিস্তান। একই মাঠে ওয়ানডেতে নেতৃত্বের অভিষেকটা আরও দারুণভাবে রাঙানোর সুযোগ গতকাল এসেছিল শাহিন শাহ আফ্রিদির কাছে। কিন্তু কথায় আছে 'ক্যাচ মিস, ম্যাচ মিস'।
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার লড়াইয়ে আজ রাজশাহীতে লড়ছে দুই দল। বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টায় শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের চতুর্থ ওয়ানডে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৪২ ওভারে ৪ উইকেটে ২০০ রান করেছে আফগানরা।
অন্যান্য খেলার তুলনায় ক্রিকেটে নিয়ম বদলায় বারবার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) নিয়ম বদলানোর কাজটা করে হরহামেশাই। ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার কাছে একটি নিয়ম বদলানোর দাবি করেছেন ইরফান পাঠান। এই নিয়ম পরিবর্তন না করা হলে মেজর টুর্নামেন্টে বড় প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার।
বয়স যে শুধুই একটি সংখ্যা, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর চেয়ে জলজ্যান্ত উদাহরণ হয়তো এখানে আর কেউ নেই। ৪০ বছর বয়সে একের পর এক গোল ওলটপালট করে দিচ্ছেন রেকর্ড বইয়ের পাতা। কিন্তু তারকা ফুটবলারদের যে জ্বালা-যন্ত্রণার অন্ত নেই। একটু বাজে খেললেই সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়ে যায় কড়া সমালোচনা।
২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ইউরোপ ছেড়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমান রোনালদো। আল নাসরের জার্সিতে আড়াই বছরে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ১১৬ ম্যাচ খেলেছেন। গোলের পর গোল করে নাম লিখিয়েছেন রেকর্ড বইয়ে। তবে যখন গোলখরায় থাকেন, তখন নেটিজেনরা ধুয়ে দেন পর্তুগিজ এই ফরোয়ার্ডকে। পিয়ার্স মরগানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রোনালদো জানিয়েছেন, সৌদি প্রো লিগকে অনেকে ঠিকভাবে মূল্যায়ন করেন না। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড বলেন, ‘মানুষ যা খুশি তা-ই বলতে পারেন। আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু সংখ্যাগুলো তো মিথ্যা না। সৌদি লিগ নিয়ে নানা কথা বলেন। অথচ যারা কখনো এখানে আসেননি, কখনো খেলেননি, তারা কী করে বুঝবেন ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় খেলার কষ্ট। আমার মতে পর্তুগিজ লিগের চেয়ে সৌদি লিগ অনেক অনেক ভালো।’
আল নাসরের হয়ে আড়াই বছরের ক্যারিয়ারে কেবল ২০২৩ সালে আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপ জিতেছেন রোনালদো। আর সৌদি প্রো লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কাছাকাছি হয়েও শিরোপা জিততে পারেনি রোনালদোর দল। বিভিন্ন টুর্নামেন্টে নকআউট পর্বে সৌদি ক্লাবটির বাদ পড়ার ঘটনা তো রয়েছেই। সৌদির ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় খেলতে যে কত কষ্ট হয়, সেটা সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। সৌদি লিগ বাদে ইউরোপের কোনো লিগে খেললেও নিজের সেরাটা দিতে পারতেন বলে দাবি তাঁর। রোনালদো বলেন, ‘বাজে একটি মৌসুমেও আল নাসর যখন কোনো ট্রফি জেতেনি, সে সময় আমার ২৫ গোল ছিল। প্রিমিয়ার লিগে খেললেও একই ভাবে গোল করতাম। ভালো দলে খেললে ৪০ বছর বয়সেও একই পারফর্ম করতাম।’
সড়ক দুর্ঘটনায় গত ৩ জুলাই না ফেরার দেশে চলে গেছেন দিয়োগো জোতা ও তাঁর ভাই আন্দ্রে। ২৮ বছর বয়সী জোতার মৃত্যুতে সামাজিক মাধ্যমে অনেকে শোকপ্রকাশ করেছিলেন। তবে তাঁর শেষকৃত্যে যাওয়া হয়নি রোনালদোর। কেন তখন যাননি, সেই ব্যাখ্যায় পিয়ার্স মরগানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোনালদো বলেন, ‘মানুষ অনেক সমালোচনা করে আমার। বিবেকের কাছে আপনি যখন ঠিক , তখন কারও কথা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আর কখনোই আমি কবরস্থানে যাইনি। আমাকে যারা চেনেন, তারা ব্যাপারটা জানেন। যেখানেই যাই, সেখানেই ভিড় হয়। হইচই শুরু হয়ে যায়। সার্কাসের মতো অবস্থা।’
স্পোর্টিং সিপি, রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, জুভেন্টাস, আল নাসরসহ ক্লাব ক্যারিয়ারে ১০৬৪ ম্যাচ খেলেছেন রোনালদো। ৮০৩ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ২৫৮ গোলে। ২০২২ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের তৎকালীন কোচ এরিক টেন হাগের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ইউনাইটেড ছেড়ে আল নাসরে পাড়ি জমান রোনালদো। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের সেটা ছিল ম্যান ইউতে দ্বিতীয় দফা। এর আগে ইংলিশ ক্লাবটিতে প্রথম দফা ২০০৩ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত খেলেছেন।
ফয়সালাবাদের ইকবাল স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতেছিল পাকিস্তান। একই মাঠে ওয়ানডেতে নেতৃত্বের অভিষেকটা আরও দারুণভাবে রাঙানোর সুযোগ গতকাল এসেছিল শাহিন শাহ আফ্রিদির কাছে। কিন্তু কথায় আছে ‘ক্যাচ মিস, ম্যাচ মিস’। বাজে ফিল্ডিংয়ের খেসারত দিয়ে ৮ উইকেটে হেরেছে পাকিস্তান।
২৭১ রানের লক্ষ্য তাড়া করে দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে সহজ জয় পেয়েছে পাকিস্তানের তিনটা ক্যাচ মিসের কারণে। লুহান ড্রে প্রিটোরিয়াসের রান যখন ১৮, তখন তাঁকে কট এন্ড বোল্ড করতে পারেননি নাসিম শাহ। তিনি আউট হয়েছেন ৪৬ রানে। আর ব্যক্তিগত ১৫ ও ৫৪ রানে জীবন পেয়েছেন কুইন্টন ডি কক ও টনি ডে জর্জি। যেখানে দশম ওভারের দ্বিতীয় বলে মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়রকে স্লগ করতে যান ডি কক। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ থেকে দৌড়ে এসে ক্যাচটা ধরেও তালুবন্দী করতে পারেননি মোহাম্মদ নাওয়াজ। ১৫ রানে বেঁচে যাওয়া ডি কক ১২৩ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। ২২তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি করে জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।
দক্ষিণ আফ্রিকার তিন টপ অর্ডার ব্যাটারের ক্যাচ মিসই যে পাকিস্তানকে বড্ড ভুগিয়েছে, সেটা স্বীকার করেছেন আফ্রিদি। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পাকিস্তানি বাঁহাতি পেসার বলেন, ‘দুর্ভাগ্যবশত ক্যাচ মিসগুলো আমাদের ভুগিয়েছে। যদি আপনি সব সময় জেতেন, তখন আশেপাশে কী হচ্ছে বুঝতে পারবেন না। তবে আমরা দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াব বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।’ ফয়সালাবাদে আগামীকাল সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা।
ফয়সালাবাদে গতকাল টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ২২ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে পাকিস্তান। ফখর জামান (০), বাবর আজম (১১) ও মোহাম্মদ রিজওয়ান (৪) দ্রুত বিদায় নিলে হাল ধরেন সাইম আইয়ুব ও সালমান আলী আগা ১১৯ বলে ৯২ রানের জুটি গড়েন। সাইম (৫৩), সালমানের (৬৯) ফিফটির পাশাপাশি ফিফটি করেছেন নাওয়াজও। সাত নম্বরে নামা নাওয়াজের ৫৯ বলে ৫৯ রানের ইনিংসটা পাকিস্তানের স্কোর ২৭০ পর্যন্ত নিয়ে গেলে। সাইম-সালমানকে প্রশংসায় ভাসিয়ে আফ্রিদি বলেন, ‘আমার মতে সাইম আইয়ুব ও সালমান আলী আগার জুটি সহায়তা করেছে। দ্রুত ৩ উইকেট হারানোর পর এরপর ২৭০ রান। আমার মতে ভালো স্কোর ছিল এটা।’
ইকবাল স্টেডিয়ামে গত রাতে প্রিটোরিয়াসের উইকেট নিয়েছেন ওয়াসিম জুনিয়র। ৭৬ রান করা ডি জর্জিকে ফিরিয়েছেন ফাহিম আশরাফ। ৬৩ বলের ইনিংসে ৯ চার ও ৩ ছক্কা মেরেছেন ডি জর্জি। আর পাকিস্তানি অধিনায়ক শাহিন ৭ ওভারে ৪১ রান দিয়েও পাননি কোনো উইকেট। যদি আগামীকাল দক্ষিণ আফ্রিকা জেতে, তাহলে ৬ বছর পর পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতবে তারা। সবশেষ ২০১৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেদের মাঠে ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে।
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার লড়াইয়ে আজ রাজশাহীতে লড়ছে দুই দল। বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টায় শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের চতুর্থ ওয়ানডে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৪২ ওভারে ৪ উইকেটে ২০০ রান করেছে আফগানরা। টস জিতে তারা আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
চতুর্থ যুব ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সকাল ৯টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
বক্সিং খেলা সরাসরি
ওয়ান ফ্রাইডে ফাইটস
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
অন্যান্য খেলার তুলনায় ক্রিকেটে নিয়ম বদলায় বারবার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) নিয়ম বদলানোর কাজটা করে হরহামেশাই। ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার কাছে একটি নিয়ম বদলানোর দাবি করেছেন ইরফান পাঠান। এই নিয়ম পরিবর্তন না করা হলে মেজর টুর্নামেন্টে বড় প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার।
পাঠান মন্তব্য করেছেন গতকাল গোল্ড কোস্টে ভারত-অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে। ১৪তম ওভারের প্রথম বলে শুবমান গিলের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া পেসার মার্কাস স্টয়নিস এলবিডব্লিউর আবেদন করলে আম্পায়ার সঙ্গে সঙ্গে আউট ঘোষণা করেন। সেই অবস্থাতেই সিঙ্গেল নেন গিল এবং রিভিউ করেছেন। রিভিউতে ইনসাইড এজের প্রমাণ পাওয়ায় বেঁচে যান তিনি। কিন্তু তাঁর সেই রান যোগ হলো না ভারতের স্কোরবোর্ডে। ম্যাচ শেষে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে পাঠান বলেন, ‘আপনার আবেদনের পর আম্পায়ার আউট দিলেন। ব্যাটার রিভিউ নিলেন ও লেগসাইডের বাইরে যাওয়ার পরে তিনি নট আউট হলেন। বল প্যাডে লাগার পর সেটা চলে গেল কিন্তু রিভিউ নেওয়ার কারণে ব্যাটার রান পেলেন না। এমনটা তো হতে পারে না।’
এলবিডব্লিউর বিরুদ্ধে রিভিউ নেওয়ার পর ব্যাটার বেঁচে যাওয়ার পরও তাঁর সেই রান যোগ না হওয়ার মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে নিয়ম বদলানোর আহ্বান পাঠানের। উদাহরণ হিসেবে তিনি বিশ্বকাপ ফাইনালের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতের সাবেক এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার বলেন, ‘নিয়মের পরিবর্তন না হলে প্রত্যেক দল এভাবে রান মিস করবে। মনে করুন বিশ্বকাপ ফাইনালে এমন ঘটনা ঘটল। আপনার দল ১ রানে হারল এবং ১ রানটা হলো সেটাই যা রিভিউ নেওয়ার কারণে আপনি পাননি। ক্রিকেটের এই নিয়ম আইসিসির অবশ্যই বদলানো উচিত। পরিবর্তন না করা হলে অবশ্যই সমস্যা হবে।’
পাঠান যে সমস্যার কথা উল্লেখ করেন, সেটা গত বছরই ঘটেছে। নিউইয়র্কে গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচটি ফাইনাল ম্যাচ না হলেও এটা নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে। ১৭তম ওভারের দ্বিতীয় বলে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার ওটনিল বার্টম্যান এলবিডব্লুর আবেদন করলে আম্পায়ার আউট দিয়েছেন। মাহমুদউল্লাহ রিভিউ নিয়ে বেঁচে গেলেও তাঁর ১ রান যোগ হয়নি বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডে। পরবর্তীতে ম্যাচটি বাংলাদেশ হেরে যায় ৪ রানে।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে গিলের সেই ১ রান স্কোরবোর্ডে যোগ না হলেও ভারত জিতেছে ৪৮ রানে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার সামনে এখন সিরিজ বাঁচানোর চ্যালেঞ্জ। গ্যাবায় আগামীকাল বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া পঞ্চম টি-টোয়েন্টি।
