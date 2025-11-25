ভারতীয় কিংবদন্তিদের পেছনে ফেলে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের বিশ্ব রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপে সালমান আলী আঘার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান ফাইনালে উঠলেও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের কাছে হেরে শিরোপা খোয়াতে হয়েছে। তাতে সমালোচনাও হয়েছে অনেক। তবে মাঠের পারফরম্যান্সে সব কিছুর জবাব দিচ্ছেন তিনি। দল পাকিস্তানও আছে দারুণ ছন্দে। এরই মধ্যে পাকিস্তানি এই ক্রিকেটার গড়ে ফেলেছেন বিশ্ব রেকর্ড।
সালমান বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়েকে নিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে চলমান ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে। পরশু জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলতে নেমেই এক বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ৫৪ ম্যাচ খেলার রেকর্ডটা নিজের করে নিলেন তিনি। সালমান তাতে ভারতীয় দুই ব্যাটিং কিংবদন্তি মহেন্দ্র সিং ধোনি ও রাহুল দ্রাবিড়কে টপকে গেছেন। ধোনি-দ্রাবিড় এক বছরে ৫৩টি করে ম্যাচ খেলেছিলেন। ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তিদের সমান বছরে ৫৩ ম্যাচ খেলেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ ইউসুফ।
ধোনি-দ্রাবিড়-ইউসুফরা কেউ এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছেন না। এক বছরে যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ডটি তাঁরা গড়েছিলেন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বছরে। দ্রাবিড় ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫৩ ম্যাচ খেলেছিলেন। টি-টোয়েন্টি যেহেতু তখনো আসেনি, ওয়ানডে ও টেস্ট খেলেই তিনি এই রেকর্ড গড়েছিলেন। ইউসুফ ২০০০ সালে খেলেছিলেন ৫৩ ম্যাচ। তাঁর ব্যাপারটা দ্রাবিড়ের মতোই। ধোনি ২০০৭ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেছিলেন ৫৩ ম্যাচ। তিনি ভারত ও এশিয়ার হয়ে এই রেকর্ডটি গড়েছিলেন।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক বছরে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ডে যৌথভাবে তিনে আছেন তিন ক্রিকেটার। ল্যান্স ক্লুজনার, পল কলিংউড, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসরা বছরে ৫২টি করে ম্যাচ খেলেছিলেন। ক্লুজনার-কলিংউড অনেক আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছেড়েছেন। ম্যাথুস এ বছরের জুনে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলে টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক বছরে ৫০ বা তার বেশি ম্যাচ খেলার উদাহরণ ২২টি। যার মধ্যে কুমার সাঙ্গাকারাই এই কীর্তি গড়েছেন তিন বার। ২০০৬ ও ২০০৯ সালে ৫০টি করে ম্যাচ খেলেছিলেন সাঙ্গাকারা। ২০১২ সালে তিনি খেলেছের ৫১ ম্যাচ। শচীন টেন্ডুলকার, মার্ক ওয়াহ, স্টিভ ওয়াহর মতো কিংবদন্তিরাও আছেন এক বছরে ৫০ বা তাঁর বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডে।
এক বছরে সর্বোচ্চ ৭১ ম্যাচ খেলার রেকর্ড ভারতেরই। ২০২২ সালে তারা তিন সংস্করণ মিলে এত সংখ্যক ম্যাচ খেলেছে। পাকিস্তান এ বছর এখন পর্যন্ত খেলেছে ৫৪ ম্যাচ। ২০১৩ সালেও তারা ৫৪ ম্যাচ খেলেছিল। নিজেদের রেকর্ড ভাঙার আরও কাছে এখন পাকিস্তান। রাওয়ালপিন্ডিতে পরশু শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলতে নামলে সেটা পাকিস্তানের এ বছরে ৫৫তম ম্যাচ হবে। ত্রিদেশীয় সিরিজে পাকিস্তান তো এরই মধ্যে ফাইনালে উঠে গেছে। ২৯ নভেম্বর হবে ফাইনাল। তাতে ডিসেম্বরের আগে এ বছরে ৫৬ ম্যাচ খেলা হয়ে যাবে পাকিস্তানের।
এক বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড
ম্যাচ দল সাল
সালমান আলী আঘা ৫৪ পাকিস্তান ২০২৫
রাহুল দ্রাবিড় ৫৩ ভারত ১৯৯৯
মহেন্দ্র সিং ধোনি ৫৩ ভারত/এশিয়া ২০০৭
মোহাম্মদ ইউসুফ ৫৩ পাকিস্তান ২০০০
ল্যান্স ক্লুজনার ৫২ দক্ষিণ আফ্রিকা ২০০০
পল কলিংউড ৫২ ইংল্যান্ড ২০০৭
অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস ৫২ পাকিস্তান ২০১৪
গুয়াহাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ভারত নেমেছে সিরিজ রক্ষার মিশনে। দ্বিতীয় টেস্টেও হিমশিম খাচ্ছে ভারত। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার ৪৮৯ রানের পর ভারত তাদের প্রথম ইনিংসে ২০১ রানে গুটিয়ে গেছে। আজ চতুর্থ দিনে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৫৪ রান করেছে। ২৮৮ রানের লিডসহ সফরকারীদের রান ৪৪২। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা সরাসরি সম্প্রচার করছে টি স্পোর্টস। ফুটবলে রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে মুখোমুখি হচ্ছে দুই হেভিওয়েট চেলসি-বার্সেলোনা। ম্যানচেস্টার সিটি খেলতে নামবে লেভারকুসেনের বিপক্ষে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
গুয়াহাটি টেস্ট: চতুর্থ দিন
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ত্রিদেশীয় সিরিজ
শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
এ স্পোর্টস
আবুধাবি টি-টেন
সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
আয়াক্স-বেনফিকা
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
চেলসি-বার্সেলোনা
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ২
গ্যালাতাসারাই-ই. সাঁ-জিলোয়া
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
ম্যানসিটি-লেভারকুসেন
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ১
কাতার পর্ব শেষ করে দেশে ফিরল আকবর আলীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ‘এ’ দল। মাঝরাতে আকবর আলী, হাবিবুর রহমান সোহান, আবু হায়দার রনি, রিপন মন্ডলরা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমেছেন। যদিও তাঁদের মুখে হাসি ছিল না। হাতের নাগালে থাকা রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ টুর্নামেন্টের ট্রফিটা হাত থেকে ফস্কে যাওয়ার হতাশা তো রয়েছেই।
মাঝরাতে দেশে ফেরার পর অধিনায়ক আকবরকে ঘিরে ধরে সাংবাদিকদের ক্যামেরা ও বুম। পুরো রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে দলের যাত্রা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে উঠে এসেছে ভারতের বিপক্ষে তাঁর সেই থ্রোয়ের প্রসঙ্গও। ২১ নভেম্বর সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে হারাতে ভারতের দরকার ছিল ৪ রান। শেষ বলে ভারতীয় বাঁহাতি ব্যাটার হার্শ দুবে যখন দ্বিতীয় রান নিচ্ছিলেন, তখন আকবর স্ট্রাইকিং প্রান্তের স্টাম্প ভাঙতে গিয়ে ওভার থ্রো করেছিলেন। সেদিনের সেই ঘটনা নিয়ে দেশে ফিরে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের আকবর বলেন, ‘সেই মুহূর্তে কী হয়েছে, আমি নিজেও জানি না। কেন করেছি, কোনো ব্যাখ্যাও নেই আমার কাছে। সেটা শুধু হয়েই গেছে। অবশ্যই যেই ভুলটা আমি করেছি ১২ বছরের বাচ্চাদেরও ভুল না।’
ভারত-পাকিস্তান দুই দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ ‘এ’ দল খেলেছে সুপার ওভারে। দুই ম্যাচেই সুপার ওভারে বাংলাদেশের ব্যাটারদের ব্যাট থেকে আসে ১ রান। ফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬ রানের ৫ রান বাংলাদেশ পেয়েছে ওয়াইড থেকে। সুপার ওভারের তৃতীয় বলে পাকিস্তানি পেসার আহমেদ দানিয়ালকে পুল করতে গিয়ে জিসান আলম বোল্ড হলে বাংলাদেশের ইনিংস থেমে যায় সেখানেই। সুপার ওভারে টানা দুই ম্যাচে বাংলাদেশের ব্যাটিং নিয়ে প্রশ্ন এলে আকবর বলেন,‘আমার মনে হয় না সুপার ওভারে কোনো দলই এরকম অভ্যস্ত। সুপার ওভার হয়ই কালেভদ্রে। তবে এটা খুবই বিরল ঘটনা যে আমরা টানা দুইটা সুপার ওভার খেলেছি। প্রথম ম্যাচে তো এক রানই লক্ষ্য ছিল। ভারত-পাকিস্তান-আমরা, যাদের কথাই বলুন, সুপার ওভারে যখন আপনি যাবেন, শট খেলতেই হবে। সেখানে আপনাকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ শটই খেলতে হয়। অনেক সময় কাজ করে। আবার কাজ করে না। আমি সেভাবেই দেখছি ব্যাপারটা।
সেমিতে ভারত বাধা টপকালেও ফাইনালে আর সেটা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের দেওয়া ৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে পাকিস্তান ২ বল হাতে রেখেই সেই রান তাড়া করে জিতে যায়। শিরোপার কাছাকাছি গিয়ে হাতছাড়া করায় স্বাভাবিকভাবেই হতাশা কাজ করছে আকবরদের। মাঝরাতে দেশে ফিরে সাংবাদিকদের বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন,‘ফাইনালে জেতার মতো অবস্থায় ছিলাম। তবে সব মিলিয়ে আমার মনে হয় যে বেশির ভাগ সময় আমরা ভালো ক্রিকেট খেলেছি। অবশ্যই ফাইনালটা যদি জিততে পারতাম আর কোনো কোনো ম্যাচে ভুল কম করতাম, তাহলে বলতে পারতাম যে পারফেক্ট টুর্নামেন্ট খেলে ফেলেছি। কিন্তু সেটা বলছি না।’
২০১২ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের কাছে ২ রানে হেরেছিল বাংলাদেশ। মিরপুরে ১৩ বছর আগে তীরে এসে তরি ডোবার পর সাকিব আল হাসান-নাসির হোসেনদের কান্নার ছবি এখনো ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মৃতিতে তরতাজা। ২০১৬ ও ২০১৮ সালে বাংলাদেশকে কাঁদিয়েছিল ভারত। যার মধ্যে ২০১৮ সালে ভারতের বিপক্ষে শেষ বল পর্যন্ত লড়েছিল বাংলাদেশ।
পাকিস্তান শাহিনস গতকাল সুপার ওভারে জিতে ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ তিনবার শিরোপা জয়ের কীর্তি গড়ে। যার মধ্যে দুইবার তারা জিতেছে বাংলাদেশের বিপক্ষে। ২০১৯ সালে মিরপুরে বাংলাদেশকে কাঁদিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রীলঙ্কা ‘এ’। একবার করে ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত ‘এ’ ও আফগানিস্তান ‘এ’।
সাবিনা খাতুন-মাসুরা পারভীন কি আবার ফিরতে পারবেন? প্রশ্নটা পুরোপুরি করার আগেই সাংবাদিককে থামিয়ে দিলেন পিটার বাটলার। একই প্রশ্ন আর কতবার সহ্য করবেন তিনি। বিরক্ত হয়ে তাই বললেন, ‘এ ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করবেন না।’
বোঝাই যাচ্ছে এশিয়ান কাপের দলেও সাবিনা-মাসুরাকে রাখবেন না কোচ। নারী ফুটবলের ভাবনার পুরোটাই এখন ‘মিশন অস্ট্রেলিয়া’। তা মাথায় রেখে ঘরের মাঠে মালয়েশিয়া ও আজারবাইজানকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজন করছে বাংলাদেশ। জাতীয় স্টেডিয়ামে কাল থেকে শুরু হতে যাওয়া সেই সিরিজের প্রথম দিন মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে স্বাগতিকেরা। ২ ডিসেম্বর খেলবে আজারবাইজানের বিপক্ষে।
গত অক্টোবরে থাইল্যান্ড সফরের আগে চট্টগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেডে এক্সক্লুসিভ ক্যাম্প করে বাংলাদেশ। ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলার আগেও সেখানে ২২ দিনের ক্যাম্প করে এসেছেন আফঈদা-ঋতুপর্ণারা। পরশু পা রেখেছেন ঢাকায়। গতকাল বাফুফে ভবনে সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার বলেন, ‘আমরা রবিবার চট্টগ্রাম থেকে এসেছি, সেখানে যথেষ্ট ভালো ট্রেনিং করেছি। কারণ এবার সবাই মিলে একসঙ্গে ট্রেনিং করতে পেরেছি। কোচ যেভাবে বলেছে, সেভাবে খেলার চেষ্টা করছি। আর যেহেতু মালয়েশিয়া ও আজারবাইজানের সঙ্গে খেলা, তারা যেহেতু আমাদের থেকে র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে, অবশ্যই আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব, যাতে দুটি ম্যাচেই জিততে পারি।’
মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ২০২২ সালে ঘরের মাঠে ৬-০ গোলের জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। র্যাঙ্কিংয়ে অবশ্য এগিয়ে আছে মালয়েশিয়াই (৯২)। ইউরোপের দল আজারবাইজানের অবস্থান ৭৪। তাদের বিপক্ষে এর আগে খেলার সুযোগ হয়নি ১০৪ নম্বরে থাকা বাংলাদেশের। আফঈদা তাই খানিকটা রোমাঞ্চিত, ‘ইউরোপের দলের বিপক্ষে ম্যাচ আমাদের জন্য ভালোই হবে। তাদের ভিডিও ফুটেজ এখনো দেখিনি। কোচ নিশ্চয়ই ম্যাচের আগে দেখাবেন।’
থাইল্যান্ডের সফরে দুটি ম্যাচেই মিলেছে হার। পারফরম্যান্সের উন্নতিতে চোখ বাটলারের, ‘আমার মনে একটা লক্ষ্য আছে। কয়েকটি গোল খেয়েছি বলেই আমি হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি না। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেললে গোল তো খাবেনই। আমরা থাইল্যান্ডের লেভেলে নেই। আমরা দক্ষিণ কোরিয়ার লেভেলে নেই। এই দলগুলো অনেক গোছানো, দক্ষ এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল।’
বাটলার আরও বলেন, ‘বাস্তববাদী হয়ে বলতে হবে, আমরা যেখানে আছি, সেখান থেকে এগোতে হবে। গত ১৮ মাসে অনেক দূর এসেছি। আমরা কি আরও এগোতে পারি? অবশ্যই পারি। মেয়েরা এতে সাড়া দিচ্ছে। এখন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ হচ্ছে, ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ মাত্র শুরু হলো।’
ত্রিদেশীয় সিরিজের পর আবার চট্টগ্রামে ফিরে যাবে মেয়েয়া। নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ বলেন, ‘এখানে খেলা শেষ করে মেয়েরা আবার চট্টগ্রাম ফিরে যাবে। তারপর মালয়েশিয়ায় সিনিয়র ও অ-২০ দল একসঙ্গে ট্রেনিংয়ে যাবে। মালয়েশিয়া জাতীয় ও ক্লাব দলের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে।’
১৫ ডিসেম্বর থেকে নারী ফুটবল লিগ আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল বাফুফের। তা অবশ্য পেছাচ্ছে। বাটলারের চাওয়া লিগ যেন হয়, ‘আমরা এটার জন্য হাহাকার করছি। সত্যিই একটা লিগ দরকার। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের নেই। তাই ভুটানের মতো প্রতিবেশী দেশের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।’
ত্রিদেশীয় সিরিজের বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল
রুপনা চাকমা, মিলি আক্তার, স্বর্ণা রানী, নবীরন খাতুন, আফঈদা খন্দকার, কোহাতি কিসকু, মামনি চাকমা, শামসুন্নাহার সিনিয়র, হালিমা আক্তার, জয়নব বিবি, শিউলি আজিম, মারিয়া মান্দা, মনিকা চাকমা, মুনকি আক্তার, স্বপ্না রানী, উমহেলা মারমা, শাহেদা আক্তার, মোসাম্মত সুলতানা, মোসাম্মত সাগরিকা, তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র, ঋতুপর্ণা চাকমা, সিনহা জাহান, রুমা আক্তার ও তনিমা বিশ্বাস।
বয়সভিত্তিক ফুটবল হলেও নকআউট পর্বের ম্যাচ যেমন হওয়া দরকার, তার চেয়েও ছিল বেশি কিছু। বলা হচ্ছে ব্রাজিল-পর্তুগাল ম্যাচের কথা। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ অবধি ছিল রোমাঞ্চ। রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জিতেছে পর্তুগাল।
অ্যাসপিরে স্টেডিয়ামে গতকাল অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে পর্তুগাল-ব্রাজিল। মূল ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হওয়ায় খেলা গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে। টাইব্রেকারে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলেনি। পেনাল্টি শুটআউটে ৬-৫ গোলে ব্রাজিলকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কেটেছে পর্তুগাল।
পর্তুগালের সঙ্গে বল দখলে ব্রাজিলের লড়াইটা হয়েছিল সমানে সমান। ৪৪ শতাংশ বল দখলে রেখে ব্রাজিল প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর নেয় দুই শট। পর্তুগাল বল দখলে রাখে ৫৬ শতাংশ। ব্রাজিলের লক্ষ্য বরাবর পর্তুগিজরা নেয় দুই শট। ৯০ মিনিট শেষে ৬ মিনিট যোগ করার পরও আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে খেলা চলতে থাকে। তবে গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হওয়ায় ফল নির্ধারণে টাইব্রেকারে যেতে হয়।
পেনাল্টিতে শুরুটা করে পর্তুগাল। পর্তুগালের টমাস আলভেস বাঁ পায়ে শট নিয়ে গোল করেন। এরপর ব্রাজিলের ডেল বাঁ পায়ে জোরালো শট নিয়েছেন। পর্তুগাল গোলরক্ষক রোমারিও কুনিয়া ডাইভ দিলেও বল ছিল নাগালের বাইরে। এরপর কা সোজাসুজি শটে পর্তুগালের হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন। ব্রাজিলের থিয়াগো গোল করে পেনাল্টিতে ২-২ সমতা করেন।
ব্রাজিল-পর্তুগাল দুই দলই নিজেদের প্রথম চার গোলের চারটিই করতে পেরেছে। তবে পঞ্চম শট তাদের কেউই করতে পারেনি। পর্তুগালের গোলরক্ষক কুনিয়া গোলবারের ওপর দিয়ে শট করেন। ব্রাজিলের গোলরক্ষক রুয়ান পাবলো গোল করতে পারেননি। পর্তুগালের হয়ে ষষ্ঠ শটটি নিয়ে সফল হয়েছেন হোয়াও আরাগাও। এরপর ব্রাজিলের গ্যাব্রিয়েল মেক গোল করলে টাইব্রেকারে ৫-৫ সমতা হয়।
পর্তুগালের হোসে নেতো এরপর গোল করলে ব্রাজিলের চেয়ে ৬-৫ গোলে এগিয়ে যায়। কিন্তু ব্রাজিলের সিকুই বারের ওপর দিয়ে শট করায় এখানেই দলটির পথচলা থেমে যায়। এর আগে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে ইতালিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে অস্ট্রিয়া। ২৭ নভেম্বর ফাইনালে মুখোমুখি হবে পর্তুগাল-অস্ট্রিয়া। বাংলাদেশ সময় সেদিন রাত ১০টায় খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে। একই দিন সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ব্রাজিল-ইতালি তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ।
