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ক্রিকেট

‘বুড়ো’ সাব্বিরকে ফিরিয়ে মালয়েশিয়া সিরিজের দল দিল বিসিবি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৪ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ১১
‘বুড়ো’ সাব্বিরকে ফিরিয়ে মালয়েশিয়া সিরিজের দল দিল বিসিবি
মালয়েশিয়ার বিপক্ষে এইচপির টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে ফিরেছেন সাব্বির রহমান। ছবি: ক্রিকইনফো

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সাব্বির রহমান দূরে আছেন চার বছর ধরে। ২০২২ সালে ক্রাইস্টচার্চে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টির পর বাংলাদেশ দলে আর তাঁকে দেখা যায়নি। খেলেন শুধু ঘরোয়া ক্রিকেটেই। এবার তাঁকে নেওয়া হয়েছে হাইপারফরম্যান্স (এইচপি) দলে।

মালয়েশিয়ার বিপক্ষে এইচপি দলের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এসএম মেহেরব হাসানকে অধিনায়ক করা হয়েছে।অলরাউন্ডার হিসেবে তাঁর সঙ্গে আরও আছেন সাব্বির রহমান, রাকিবুল হাসান, শামীম হোসেন পাটোয়ারীরা। টপ অর্ডারে আছেন জিশান আলম, জাওয়াদ আবরারের মতো তারকারা।

স্পিন বিভাগে সাব্বির-রাকিবুল-শামীম-সাব্বিরদের সঙ্গে আছেন লেগস্পিনার স্বাধীন ইসলাম। পেস বিভাগের দায়িত্বে আছেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, আব্দুল গাফফার সাকলাইন, আবু হায়দার রনিরা। তাঁরা শেষের দিকে ক্যামিও ইনিংস খেলে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন।

৮ ও ১০ আগস্ট মিরপুরে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে দুটি ট-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ এইচপি। ওয়ানডেতে মালয়েশিয়ার প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল। ১২, ১৪ ও ১৬ আগস্ট হবে তিনটি ওয়ানডে। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩-মালয়েশিয়া ওয়ানডে সিরিজ হবে বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। আর এইচপির এই টি-টোয়েন্টি দলটাই অস্ট্রেলিয়ায় টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে।

মালয়েশিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে এইচপি দল

জিশান আলম

জাওয়াদ আবরার

এস. এম. মেহেরব হাসান

সাব্বির রহমান রোমান

আরিফুল ইসলাম

শামীম হোসেন পাটোয়ারী

মোহাম্মদ রুবেল

মোহাম্মদ মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী

আব্দুল গাফ্ফার সাকলাইন

আবু হায়দার রনি

স্বাধীন ইসলাম

রাকিবুল হাসান

প্রীতম কুমার

মাহফুজুর রহমান রাব্বি

ইকবাল হোসেন

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
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