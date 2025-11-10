২০২৬ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল তাহলে আইসিসি কোথায় আয়োজন করবে

ক্রীড়া ডেস্ক
ভারতে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে গত সপ্তাহে। এই বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট এত সফলভাবে আয়োজন করেছে যে পরবর্তী নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে (২০২৯) দল বাড়ানোর চিন্তা করছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। কিন্তু সেই টুর্নামেন্ট তো বহুদূরে। তার আগে উপমহাদেশে বসতে যাচ্ছে আরেকটি আইসিসি ইভেন্ট। সেটা কীভাবে আয়োজন করা যায়, তা নিয়ে চলছে নানা আলাপ-আলোচনা।
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে দশম টি-টোয়েন্টি। তিন মাস সময়ও বাকি নেই। এরই মধ্যে ভারত-শ্রীলঙ্কাসহ আট ভেন্যু ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা চূড়ান্ত করে ফেলেছে গত সপ্তাহে। আহমেদাবাদ, দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই—ভারতের এই পাঁচ ভেন্যুতে হচ্ছে বিশ্বকাপ। আর শ্রীলঙ্কার কলম্বো, ক্যান্ডিসহ আরেক ভেন্যুতে মাঠে গড়াবে আইসিসির এই টুর্নামেন্ট। কিন্তু সূচি তো প্রকাশ হয়নি। তার ওপর ভারত-পাকিস্তান কেউ কারও দেশে ক্রিকেট খেলতে রাজি হচ্ছে না। এখন সেমিফাইনালের ভেন্যু ঠিক করা নিয়ে বেকায়দায় পড়েছে আইসিসি। ক্রিকবাজের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম ও কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সকে সেমিফাইনালের জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকায় রাখা হয়েছে। কিন্তু যদি পাকিস্তান সেমিফাইনালে ওঠে, সেক্ষেত্রে একটা ম্যাচ হবে কলম্বোতে।
ধরা যাক, পাকিস্তান সেমিফাইনালে উঠতে পারল না। কিন্তু শেষ চারে উঠল শ্রীলঙ্কা। তখনো যেকোনো একটি সেমিফাইনাল হবে কলম্বোতে। সহজ ভাষায় পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার কেউ যদি সেমিতে ওঠে, তখন শেষ চারের একটি করে ম্যাচ ভারত ও শ্রীলঙ্কায় হবে। যদি কোনো দল না ওঠে, তাহলে দুটি সেমিফাইনালই ভারতে হবে। ক্রিকবাজ আহমেদাবাদ-কলকাতার কথা বললেও ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সেমিফাইনালের ভেন্যু হিসেবে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের নাম শোনা যাচ্ছে। যদি পাকিস্তান ফাইনালে না ওঠে, তাহলে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ ৭ মার্চ হবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে। আর পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে ম্যাচটি তখন কলম্বোর প্রেমাদাসায় হবে।
এ বছরে আইসিসির দুই টুর্নামেন্টেই কার্যকর হয়েছে ভারত-পাকিস্তানের নিরপেক্ষ ভেন্যুর নীতি। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান হলেও রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা খেলেছেন দুবাইয়ে। এমনকি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটিও হয়েছে দুবাইয়ে। আর কদিন আগে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত হওয়ার পরও তারা পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলেছে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। তবে বৃষ্টির বাগড়ায় কলম্বোর প্রেমাদাসায় পাকিস্তানের সাত ম্যাচের মধ্যে তিনটিই বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে।
২০২৪ সালের মতোই থাকছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সংস্করণ। ২০ দল নিয়ে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পাঁচটি করে দল থাকবে প্রতিটি গ্রুপে। সে ক্ষেত্রে গ্রুপ হবে চারটি। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সুপার এইটে। দুই গ্রুপ থাকবে সুপার এইটে। এখানে প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। সেখান থেকে প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সেমিফাইনালে। এরপর হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল। এবার ভারত নামবে শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে।
আয়োজক ভারত-শ্রীলঙ্কার পাশাপাশি আপনাআপনি ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা সাত দল আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে সুযোগ পেয়েছে নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ও আয়ারল্যান্ড। বাছাইপর্ব থেকে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে জিম্বাবুয়ে, নেপাল, কানাডা, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের ৬৪ জেলার ক্রিকেট কোচ, সংগঠক ও ক্রীড়া কর্মকর্তাদের নিয়ে গতকাল শুরু হয়েছে বিসিবির ক্রিকেট কনফারেন্স। সেখানে ফুটবল নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন বিসিবি পরিচালক ও গায়ক আসিফ আকবর। ফুটবলের জন্য ক্রিকেট খেলা যাচ্ছে না বলে দাবি তাঁর। সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে নিন্দার ঝড় উঠেছে ফুটবল অঙ্গনে। প্রতিবাদ জানিয়ে বিসিবিতে চিঠি পাঠিয়েছেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল।
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে পাঠানো চিঠিতে তাবিথের লেখা হুবহু তুলে ধরা হলো-
‘আপনার মতো অভিজ্ঞ ও মর্যাদাপূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যা আমাদের জন্য এক গর্বের বিষয়। আমি গত ৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্সে প্রদত্ত বক্তব্য সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।
বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্সে ফুটবল খেলাকে নিয়ে অত্যন্ত অবমাননাকর, অপমানজনক ও উদ্বেগজনক মন্তব্য করা হয়, যা শুধু ফুটবল নয়, পুরো ক্রীড়া সমাজের জন্যই হতাশাজনক। আমরা এই মন্তব্যের প্রতি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং এই পত্রকে আমাদের আনুষ্ঠানিক আপত্তি হিসেবে বিবেচনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।
ক্রিকেট কনফারেন্স থেকে এমন মনোভাব প্রকাশ পাওয়া সত্যিই দুঃখজনক এবং উদ্বেগজনক। আমরা সবাই খেলাধুলাকে একটি ঐক্যের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যা আমাদের জাতিকে একত্রিত করে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে গর্ব ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। আমরা উভয়েই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে দেশের সব ক্রীড়া ফেডারেশন একসঙ্গে কাজ করবে একটি সুস্থ, দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে।
কিন্তু যখন ক্রিকেট বোর্ডের কনফারেন্সে ‘অভিজাত’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, আমরা কি সত্যিই জুলাইয়ের ছাত্র-জনতা বিপ্লবে ঘোষিত বৈষম্যহীন ও সমতাভিত্তিক বাংলাদেশের আদর্শে অটল আছি? আর যখন ‘মারামারি’ শব্দটি উচ্চারিত হয়, তখন আরও গুরুতর প্রশ্ন জাগে, এটি কি কোনো ধরনের হুমকি?
এমন দৃষ্টিকটু ও অশোভন বক্তব্য ফুটবল ও ফুটবল খেলোয়াড়দের প্রতি চরম অসম্মানজনক, যা ক্রীড়ার মৌলিক মূল্যবোধ ও চেতনার পরিপন্থী। গণমানুষের প্রাণের খেলা ফুটবল শুধু একটি খেলা নয়, কোটি মানুষের আবেগ, ঐক্য ও গৌরবের প্রতীক। এই ফুটবল ও ফুটবল খেলোয়াড়রাই মুক্তিযুদ্ধ, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, দুর্যোগ মোকাবিলাসহ দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।
আপনি নিশ্চয়ই অবগত যে বাংলাদেশে ফুটবলের অভিভাবক হিসেবে আমি ও আমার নির্বাচিত নির্বাহী কমিটি, হাজার হাজার খেলোয়াড় এবং কোটি কোটি ভক্তের প্রতিনিধিত্ব করি। তাই এই ঘটনায় আমি আপনার কাছে একটি আনুষ্ঠানিক ও জনসম্মুখে ব্যাখ্যা প্রত্যাশা করছি।
আপনার প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও সম্মান অটুট। আমি বিশ্বাস করি, আপনি একজন জাতীয় ক্রীড়াবিদ ও সম্মানিত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে আপনার প্ল্যাটফর্মকে কোনো ভুল উদ্দেশ্যে ব্যবহার হতে দেবেন না; বরং আপনি এখনই এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেশের কোটি ক্রীড়ামোদী মনে সৃষ্ট আঘাত ও বিভ্রান্তি দূর করবেন।
বাংলাদেশে ক্রিকেটসহ সকল খেলাধুলার সফল যাত্রা কামনা করছি।’
এর আগে গতকাল ঢাকার একটি পাঁচতারকা হোটেলে ক্রিকেট কনফারেন্সে আসিফ বলেন, ‘ফুটবলারদের জন্য (ক্রিকেট) খেলা যাচ্ছে না সারা দেশে। তারা উইকেট ভেঙে ফেলল, উইকেট নষ্ট করে ফেলেছে। আবার ২৪ তারিখ আবাহনী-মোহামেডান ফুটবল খেলা কুমিল্লা স্টেডিয়ামে। এই সমস্যাটা শুধু কুমিল্লার না। প্রতিটা জেলার স্টেডিয়াম দখল করে রেখেছে ফুটবল, প্রতিটা জেলার যেখানে ফুটবলের কাজ নেই, সেখানেও ফুটবল দখল করে রেখেছে এবং ফুটবলারদের ব্যবহার খুব খারাপ।’
ক্রীড়া ডেস্ক
কলম্বোতে ২৮ জুন বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় টেস্ট শেষের পরই নাজমুল হোসেন শান্ত সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। তখন তিনি জানিয়েছিলেন, টেস্টে আর তিনি অধিনায়কত্ব করতে চান না। হঠাৎ অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়া শান্তকেই আবার দেওয়া হলো নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব। মাঝের এই সাড়ে চার মাস বেশ ‘রিল্যাক্সে’ ছিলেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের পর বাংলাদেশ আর কোনো টেস্টই খেলেনি। শান্তর পরিবর্তে টেস্ট অধিনায়ক কে হতে পারেন, সেই ব্যাপারে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) বিকল্পও ভেবে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত শান্তর কাঁধে টেস্টের নেতৃত্বভার তুলে দেওয়ার কথা গত ১ নভেম্বর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আগামীকাল সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। প্রথম টেস্টের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে এসে শান্ত বলেন, ‘মাঝে কত দিন অধিনায়ক ছিলাম না। সে সময় রিল্যাক্স ছিলাম। সময়টা উপভোগ করেছি। ভালো সময় কেটেছে।’
শান্তর কাছে নিজের চেয়ে দল বড়। এই ধারণা থেকেই টেস্টে ফের অধিনায়ক হয়েছেন বলে আজ আয়ারল্যান্ড টেস্টের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন তিনি। বিসিবির এমন সিদ্ধান্তকে (টেস্টে অধিনায়কত্ব ফেরানো) সম্মান জানিয়ে বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘বোর্ড যেভাবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, সবার সঙ্গে সুন্দর আলোচনা হয়েছে। আমি শান্ত ব্যক্তির চেয়ে বাংলাদেশ দল অনেক বড়—একটা সময় এই চিন্তাও হয়েছে। আমার চিন্তার চেয়ে বড় চিন্তা, বাংলাদেশ দলের কী প্রয়োজন। বোর্ডের এত কর্মকর্তা বা সাবেক ক্রিকেটাররা এখন বোর্ডে আছেন। তারা দল ও আমার ভালোর জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। সেই আলাপচারিতাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। শান্তর চেয়ে দল আগে রাখা উচিত। আমি তাই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
শান্ত টেস্টে ফেরায় বাংলাদেশ এখন তিন সংস্করণে তিন অধিনায়কের অধীনে খেলছে। সাদা বলের অপর দুই সংস্করণ ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও লিটন দাস। যদিও এক সময় তিন সংস্করণে তিন অধিনায়কের পক্ষে ছিলেন না শান্ত। এই ব্যাখ্যায় বাংলাদেশের বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘এটা মনে হওয়ার (তিন সংস্করণে তিন অধিনায়ক না রাখা) যথেষ্ট কারণও ছিল। কিন্তু কী কী সমস্যা হতে পারে, সমস্যা যেন না হয় কিংবা এর সমাধান কী হতে পারে, তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এসব ব্যাপারে আমি খুবই স্পষ্টবাদী। আশা করি কোনো সমস্যা হবে না। বাকি দুই অধিনায়কের সঙ্গে বোঝাপড়া খুবই ভালো।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সংবাদ সম্মেলনে এসে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত জানিয়েছিলেন, আয়ারল্যান্ডকে খাটো করে দেখছেন না তিনি। প্রতিপক্ষের ক্রিকেটারদের সক্ষমতা নিয়েও কথা বলেন স্বাগতিক দলপতি। বাংলাদেশকে পাল্টা সম্মান দিতে ভুলেননি আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ডি বলবার্নি। একই সঙ্গে শান্তদের হুমকিও দিয়ে রাখলেন তিনি।
এর আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে একটি টেস্ট খেলেছে আয়ারল্যান্ড। ২০২৩ সালের এপ্রিলে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সে ম্যাচে ৭ উইকেটে হেরেছে সফরকারী দল। এই সংস্করণে দ্বিতীয় দেখায় বাংলাদেশের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলবে ইউরোপের দলটি। একমাত্র টেস্টে হারের ব্যথা ভুলে জয়ের আগাম বার্তা দিলেন বালবার্নি। বাংলাদেশ হারিয়ে ইতিহাস গড়তে চান তিনি।
সিলেট অনুষ্ঠিতব্য প্রথম টেস্টের আগের দিন বালবার্নি বলেন, ‘বাংলাদেশ দলের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার অভিজ্ঞতা আছে। বড় দলের বিপক্ষে তারা টেস্ট খেলেছে। আমরা খেলি আফগানিস্তান, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। তাই এসব মানসম্পন্ন দলের বিপক্ষে খেলা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বড় দলের বিপক্ষে আমরা এখনো টেস্ট জিতিনি। এবার জিতে ইতিহাস গড়তে চাই। আগে যে ফলাফল পাওয়া হয়নি এবার তা পেতে চাই। সচরাচর আমরা আমরা এক টেস্টের বেশি খেলার সুযোগ পাই না। এবার দুটি খেলব।’
আয়ারল্যান্ডের বর্তমান দলের বেশকিছু ক্রিকেটার এর আগেও বাংলাদেশে খেলে গেছেন। সে অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভালো ক্রিকেট উপহার দিতে প্রস্তুত অতিথিরা। বলবার্নি বলেন, ‘আমরা আগেও এখানে খেলেছি, এই মাঠেও খেলেছি। বাংলাদেশের বিপক্ষে সাদা বলে অনেক ম্যাচ খেলা হয়েছে। আমাদেরকে আমাদের গেমপ্ল্যান অনুযায়ী খেলতে হবে। কদিন আগে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলে এসেছি। আত্মবিশ্বাস আছে আমাদের। ব্যাটিং হতে হবে সুশৃঙ্খল। সর্বশেষ এখানে খেলেছি ২০২৩ সালে।’
উইকেট নিয়ে না ভেবে নিজেদের কাজটা করে যেতে চান বলবার্নি, ‘উইকেট কেমন হবে সেটা নিয়ে ভাবতে চাই না। ধারনা করছি কিছুটা ঘাস থাকবে। বাইরের দেশে খেলতে গেলে উইকেট বা কন্ডিশন নিয়ন্ত্রণে থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। তাই দ্রুত মানিয়ে নিতে হয়। ব্যাট বা বল যাই করি আগে, আমাদের মানিয়ে নেওয়াই লক্ষ্য।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আজ দুপুরটা ২টায় শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের টিকিট বিক্রি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কুইকেট ডট মি ওয়েবসাইটে ঢুকে দেখা গেল সাধারণ গ্যালারির কোনো টিকিটই আর অবশিষ্ট নেই। বাফুফের কমপিটিশন কমিটির ম্যানেজার গোলাম গাউসের দাবি, ৩ মিনিটের মধ্যে ১৮ হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছে।
বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের টিকিট গত অক্টোবরে বিক্রি হয়েছিল ২৪ মিনিটে। ভারত ম্যাচের টিকিট শেষ হয়ে গেল মাত্র ৩ মিনিটেই। অথচ ম্যাচটি নিয়মরক্ষার বলে ধরা হচ্ছে। তবু বাংলাদেশ-ভারত দ্বৈরথের ঝাঁজের কথা মাথায় রেখে সাধারণ গ্যালারির টিকিটের দাম ১০০ টাকা বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করেছে বাফুফে।
টিকিট বিক্রির ক্ষেত্রে কেউ কেউ সিন্ডিকেটের দাবি করলেও তা উড়িয়ে দেন গাউস। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘(সিন্ডিকেট) সম্ভব না। এটা কোনোভাবেই সম্ভব না। ৩ মিনিটের মধ্যেই ক্লাব হাউসসহ সাধারণ গ্যালারির সব টিকিট বুক করা হয়েছে। শুধুমাত্র রেড বক্সের কিছু টিকিট বাকি আছে।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে ৩০ অক্টোবর শুরু হয়েছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। ভারতের মুখোমুখি হওয়ার আগে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। অথচ সেই ম্যাচের টিকিট এখনো পাওয়া যাচ্ছে।
