Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

ওমানের ব্যাটিং দৃঢ়তার পরও ভারতের তিনে তিন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০: ৪৩
ওমানের আমির কলিমের বিপক্ষে এলবিডব্লুর আবেদন ভারতীয় ভারতীয় উইকেটরক্ষক সঞ্জু স্যামসনের। ছবি: এএফপি
ওমানের আমির কলিমের বিপক্ষে এলবিডব্লুর আবেদন ভারতীয় ভারতীয় উইকেটরক্ষক সঞ্জু স্যামসনের। ছবি: এএফপি

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ভারত ২১ রানে হারিয়েছে ওমানকে। এই জয়ে তিন ম্যাচের তিনটিতেই জিতে এশিয়া কাপের সুপার ফোর শুরু করবে ভারত। এই রাউন্ডে সূর্যকুমার যাদবদের পরের ম্যাচ রোববার, প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান।

দুবাইয়ে গতকাল ভারতীয় দলের দেওয়া ১৮৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে এসে ওমান ভালোই ব্যাটিং দৃঢ়তা দেখিয়েছে। অধিনায়ক যতিন্দর সিংকে (৩২) নিয়ে ৫৬ এবং দ্বিতীয় উইকেটে হাম্মাদ মির্জাকে নিয়ে ৯৩ রানের জুটি গড়েন ওপেনার আমির কলিম। ৩৮ বলে ফিফটি ছুঁয়ে ৪৬ বলে করেন ৬৪ রান। এর আগে বল হাতে ২ উইকেটও নিয়েছিলেন কলিম। ফিফটি করেছেন মির্জাও। ৩০ বলে ফিফটি করে ৫১ রানে আউট হয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়ার বলে। ওমান ২০ ওভার খেললেও ৪ উইকেটে ১৬৭ রানের বেশি তুলতে পারেনি।

এর আগে টস জেতা ভারত প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১৮৮ রান তোলে। ৪৫ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৬ রান করেন সঞ্জু স্যামসন। ৩টি করে চার ও ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫ বলে ৩৮ করেন অভিষেক শর্মা। ৫টি চার ও ২টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট—২৫৩.৩৩!

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আফগানিস্তানের বাগরাম ঘাঁটি ফেরত চান ট্রাম্প, লক্ষ্য চীনের পারমাণবিক স্থাপনা

মাঝ আকাশে হাত ভাঙল বিমানের কেবিন ক্রুর, অঙ্গহানির আশঙ্কা

বাংলাদেশ ভ্রমণে উচ্চমাত্রার সতর্কতা জারি করল কানাডা

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

রাজশাহীতে পিস্তল হাতে ভাইরাল ছাত্রলীগ নেতা, পুলিশের দাবি—নজরে আসেনি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সম্পর্কিত

ওমানের ব্যাটিং দৃঢ়তার পরও ভারতের তিনে তিন

ওমানের ব্যাটিং দৃঢ়তার পরও ভারতের তিনে তিন

পাকিস্তানের বিপক্ষে ঐতিহাসিক ম্যাচটাই এখন জ্যোতিদের অনুপ্রেরণা

পাকিস্তানের বিপক্ষে ঐতিহাসিক ম্যাচটাই এখন জ্যোতিদের অনুপ্রেরণা

ওমানের বিপক্ষে ২০০ ছাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েও সেটা করতে পারল না ভারত

ওমানের বিপক্ষে ২০০ ছাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েও সেটা করতে পারল না ভারত

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এবার ‘জঘন্য’ অবস্থা হবে না বাংলাদেশের: টেইট

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এবার ‘জঘন্য’ অবস্থা হবে না বাংলাদেশের: টেইট