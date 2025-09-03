Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

৫ পরিবর্তন নিয়ে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, ফিরলেন সোহান

ক্রীড়া ডেস্ক    
সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস হেরে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি
সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস হেরে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

প্রথম ও দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জিতেছে ৮ ও ৯ উইকেটে। কতটা দাপুটে ছিল, সেটা বোঝা যাবে তাদের রানরেট দেখলে। ১০.২২ ও ৭.৮৯ রানরেটে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জিতেছে লিটনের দল। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ নামছে ডাচদের ধবলধোলাইয়ের লক্ষ্য নিয়ে।

আগেই সিরিজ নিশ্চিত হওয়া বাংলাদেশ আজ একাদশে এনেছে পাঁচ পরিবর্তন। দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমন এবং শেখ মেহেদী হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ বাদ পড়েছেন। তৃতীয় টি-টোয়েন্টির একাদশে এসেছেন নুরুল হাসান, রিশাদ হোসেন, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও শরীফুল ইসলাম। পেস বোলিং লাইনআপে শরীফুল-তানজিম হাসান সাকিবের সঙ্গে থাকছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। তানজিম সাকিবের ব্যাটিংটাও কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে। সোহান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন ২ বছর পর। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের জার্সিতে সবশেষ খেলেছিলেন তিনি।

নেদারল্যান্ডস আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশের একাদশে স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে থাকছেন বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ ও লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন। পাশাপাশি দুই খণ্ডকালীন স্পিনার সাইফ হাসান ও শামীম থাকছেন। রিশাদের ঝোড়ো ব্যাটিংও ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। ব্যাটিং লাইনআপে অধিনায়ক লিটনের সঙ্গে সোহান, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, সাইফ, শামীম আছেন। অন্যদিকে নেদারল্যান্ডস তাদের একাদশে এনেছে এক পরিবর্তন। সিকান্দার জুলফিকারের পরিবর্তে আজ একাদশে এসেছেন টিম প্রিঙ্গল।

বাংলাদেশ একাদশ

লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), নুরুল হাসান সোহান, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, নাসুম আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, রিশাদ হোসেন, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, শরীফুল ইসলাম

নেদারল্যান্ডস একাদশ

স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), ম্যাক্স ও’ডাউড, বিক্রমজিৎ সিং, তেজা নিদামানুরু, নোয়া ক্রোজ, কাইল ক্লেইন, আরিয়ান দত্ত, পল ফন মিকিরেন, সারিজ আহমাদ, ড্যানিয়েল ডোরাম, টিম প্রিঙ্গল

বিষয়:

বাংলাদেশখেলানেদারল্যান্ডসক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন, কে তিনি

বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন দিলেন ট্রাম্প

জাতীয় পার্টিকে রক্ষার দায়িত্ব বিএনপির—শামীম পাটোয়ারীর এমন মন্তব্যের প্রতিবাদ জানালেন চুন্নু

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সম্পর্কিত

৫ পরিবর্তন নিয়ে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, ফিরলেন সোহান

৫ পরিবর্তন নিয়ে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, ফিরলেন সোহান

আফগান ক্রিকেটারদের হটিয়ে সিংহাসনে এখন রাজা

আফগান ক্রিকেটারদের হটিয়ে সিংহাসনে এখন রাজা

জোকোভিচের এমন নাচের কারণ কী

জোকোভিচের এমন নাচের কারণ কী

বিমানবন্দরে গিয়ে জামালরা জানলেন, দুপুরের ফ্লাইট সন্ধ্যায়

বিমানবন্দরে গিয়ে জামালরা জানলেন, দুপুরের ফ্লাইট সন্ধ্যায়