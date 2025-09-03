৫ পরিবর্তন নিয়ে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, ফিরলেন সোহান

ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথম ও দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জিতেছে ৮ ও ৯ উইকেটে। কতটা দাপুটে ছিল, সেটা বোঝা যাবে তাদের রানরেট দেখলে। ১০.২২ ও ৭.৮৯ রানরেটে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জিতেছে লিটনের দল। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ নামছে ডাচদের ধবলধোলাইয়ের লক্ষ্য নিয়ে।
আগেই সিরিজ নিশ্চিত হওয়া বাংলাদেশ আজ একাদশে এনেছে পাঁচ পরিবর্তন। দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমন এবং শেখ মেহেদী হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ বাদ পড়েছেন। তৃতীয় টি-টোয়েন্টির একাদশে এসেছেন নুরুল হাসান, রিশাদ হোসেন, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও শরীফুল ইসলাম। পেস বোলিং লাইনআপে শরীফুল-তানজিম হাসান সাকিবের সঙ্গে থাকছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। তানজিম সাকিবের ব্যাটিংটাও কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে। সোহান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন ২ বছর পর। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের জার্সিতে সবশেষ খেলেছিলেন তিনি।
নেদারল্যান্ডস আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশের একাদশে স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে থাকছেন বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ ও লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন। পাশাপাশি দুই খণ্ডকালীন স্পিনার সাইফ হাসান ও শামীম থাকছেন। রিশাদের ঝোড়ো ব্যাটিংও ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। ব্যাটিং লাইনআপে অধিনায়ক লিটনের সঙ্গে সোহান, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, সাইফ, শামীম আছেন। অন্যদিকে নেদারল্যান্ডস তাদের একাদশে এনেছে এক পরিবর্তন। সিকান্দার জুলফিকারের পরিবর্তে আজ একাদশে এসেছেন টিম প্রিঙ্গল।
বাংলাদেশ একাদশ
লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), নুরুল হাসান সোহান, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, নাসুম আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, রিশাদ হোসেন, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, শরীফুল ইসলাম
নেদারল্যান্ডস একাদশ
স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), ম্যাক্স ও’ডাউড, বিক্রমজিৎ সিং, তেজা নিদামানুরু, নোয়া ক্রোজ, কাইল ক্লেইন, আরিয়ান দত্ত, পল ফন মিকিরেন, সারিজ আহমাদ, ড্যানিয়েল ডোরাম, টিম প্রিঙ্গল
প্রথম ও দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জিতেছে ৮ ও ৯ উইকেটে। কতটা দাপুটে ছিল, সেটা বোঝা যাবে তাদের রানরেট দেখলে। ১০.২২ ও ৭.৮৯ রানরেটে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জিতেছে লিটনের দল। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ নামছে ডাচদের ধবলধোলাইয়ের লক্ষ্য নিয়ে।
আগেই সিরিজ নিশ্চিত হওয়া বাংলাদেশ আজ একাদশে এনেছে পাঁচ পরিবর্তন। দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমন এবং শেখ মেহেদী হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ বাদ পড়েছেন। তৃতীয় টি-টোয়েন্টির একাদশে এসেছেন নুরুল হাসান, রিশাদ হোসেন, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও শরীফুল ইসলাম। পেস বোলিং লাইনআপে শরীফুল-তানজিম হাসান সাকিবের সঙ্গে থাকছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। তানজিম সাকিবের ব্যাটিংটাও কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে। সোহান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন ২ বছর পর। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের জার্সিতে সবশেষ খেলেছিলেন তিনি।
নেদারল্যান্ডস আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশের একাদশে স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে থাকছেন বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ ও লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন। পাশাপাশি দুই খণ্ডকালীন স্পিনার সাইফ হাসান ও শামীম থাকছেন। রিশাদের ঝোড়ো ব্যাটিংও ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। ব্যাটিং লাইনআপে অধিনায়ক লিটনের সঙ্গে সোহান, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, সাইফ, শামীম আছেন। অন্যদিকে নেদারল্যান্ডস তাদের একাদশে এনেছে এক পরিবর্তন। সিকান্দার জুলফিকারের পরিবর্তে আজ একাদশে এসেছেন টিম প্রিঙ্গল।
বাংলাদেশ একাদশ
লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), নুরুল হাসান সোহান, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, নাসুম আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, রিশাদ হোসেন, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, শরীফুল ইসলাম
নেদারল্যান্ডস একাদশ
স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), ম্যাক্স ও’ডাউড, বিক্রমজিৎ সিং, তেজা নিদামানুরু, নোয়া ক্রোজ, কাইল ক্লেইন, আরিয়ান দত্ত, পল ফন মিকিরেন, সারিজ আহমাদ, ড্যানিয়েল ডোরাম, টিম প্রিঙ্গল
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে জিম্বাবুয়ে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হলেও সিকান্দার রাজা খেলেছেন দুর্দান্ত। দুই ম্যাচেই তিনি ফিফটি করেছেন। দুর্দান্ত সিরিজ কাটানোর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছ থেকে সুখবর পেলেন জিম্বাবুয়ের এই অলরাউন্ডার।২ ঘণ্টা আগে
এ বছরের মে মাসে ৩৮ পেরিয়েছেন নোভাক জোকোভিচ। কিন্তু তাঁকে দেখে কি সেটা বোঝার উপায় আছে! দারুণ ছন্দে তো সার্বিয়ান টেনিস তারকা আছেন। তাঁর চেয়েও বড় কথা ‘বুড়ো’ জোকোভিচ অনেক প্রাণবন্ত। মেয়ের জন্য টেনিস কোর্টেই নাচলেন এই টেনিস কিংবদন্তি।৩ ঘণ্টা আগে
দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে আজ নেপাল যাচ্ছে বাংলাদেশ ফুটবল দল। বাংলাদেশ বিমানের দুপুর দেড়টার ফ্লাইট ধরার কথা থাকলেও সেটা এখন ছাড়বে সন্ধ্যা ৭টায়। শেষ মুহূর্তে ফ্লাইট দেরি হওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েছেন ফুটবলাররা। ইমিগ্রেশন শেষ হয়ে যাওয়ায় তাঁদের এখন থাকতে হচ্ছে বিমানবন্দরেই।৪ ঘণ্টা আগে
শেষ কবে অনূর্ধ্ব-২৩ দল নিয়ে এত গুরুত্ব দিয়েছিল বাফুফে, মনে করা মুশকিল। জাতীয় দলও খানিকটা আড়ালে পড়ে গেছে তাতে। একই সময়ে দুই দলের খেলা হলেও জাতীয় দলের চেয়ে বাফুফে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে অনূর্ধ্ব-২৩ দলকে। স্বপ্নটা যে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে জায়গা করে নেওয়ার।৫ ঘণ্টা আগে