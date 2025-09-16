Ajker Patrika
বিসিবির আগে সূচি জানিয়ে দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড

অক্টোবরে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুটি সিরিজ খেলবে ক্যারিবীয়রা। ছবি: সংগৃহীত
এশিয়া কাপের ব্যস্ততা শেষে অক্টোবরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সাদা বলের সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সে সিরিজ শেষে দম ফেলার ফুরসরত থাকছে না লিটন দাস, জাকের আলী অনিকদের। তড়িঘড়ি করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠ নামতে হবে তাদের।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ। দুই দলের সিরিজ শুরু হবে ২ অক্টোবর। ১৪ অক্টোবর মধ্যপ্রাচ্যের দেশে আফগানদের বিপক্ষে শেষ ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। সে সিরিজ শেষে নিজেদের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষেও সমান তিনটি করে ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি খেলবে ফিল সিমন্সের দল।

আজ বাংলাদেশের বিপক্ষে সীমিত ওভারের সিরিজের সূচি প্রকাশ করেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লুআই)। ওয়ানডে দিয়ে বাংলাদেশ সফর শুরু করবে ক্যারিবীয়রা। ১৮ অক্টোবর প্রথম একদিনের ম্যাচে মাঠে নামবে দুই দল। সিরিজের বাকি ম্যাচ দুটি হবে ২০ ও ২৩ অক্টোবর। বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার টি–টোয়েন্টি সিরিজের ম্যাচগুলো হবে ২৭ ও ৩০ অক্টোবর এবং ১ নভেম্বর। ম্যাচগুলো শুরুর সময় এবং ভেন্যুর নাম এখনো জানা যায়নি। নিয়ম অনুযায়ী আয়োজক হিসেবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আগে সূচি ঘোষণা করার কথা ছিল। কিন্তু বিসিবি প্রায়ই দেরিতে সূচি ঘোষণা করে। এবারও ঠিক তা–ই হলো।

এর আগে গত বছরের নভেম্বর–ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দুটি টেস্ট এবং সমান তিনটি করে ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি খেলেছে বাংলাদেশ। ১–১ সমতায় সাদা পোশাকের সিরিজ শেষ করে সফরকারী দল। এরপর ওয়ানডেতে ৩–০ ব্যবধানে হারে তারা। তবে কুড়ি ওভারের সিরিজে স্বাগতিকদের হোয়াইটওয়াশ করে প্রতিশোধ নেয় বাংলাদেশ। এবার এক বছরের কম সময়ের ব্যবধানে ফের মুখোমুখি হবে দুই দল।

