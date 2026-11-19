হৃদয়ের উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তেজিত হওয়ার কারণ কী
তাওহীদ হৃদয়ের ব্যাটের কানায় লাগার পর রায়ান রিকেলটন বলটা ধরতেই পুরো দক্ষিণ আফ্রিকা উত্তেজিত হয়ে উঠল। বিশেষ করে কাগিসো রাবাদাকে থামায় কে। হৃদয়ের সঙ্গে রাবাদার কথা-কাটাকাটি যখন ভিন্ন দিকে মোড় নিচ্ছিল, তখন এগিয়ে আসেন এইডেন মার্করাম। এমনকি হৃদয়কে উদ্দেশ্য করে মার্করামকেও কিছু বলতে দেখা গেছে।
দক্ষিণ আফ্রিকার মাটি হৃদয়ের কাছে বিশেষ কিছুই। ২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ তিনি জিতেছিলেন পচেফস্ট্রুমের সেনওয়েস পার্কে। কদিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের বিপক্ষে ৩৫০ রানের রেকর্ড গড়া এক ইনিংস খেলেন। এবারও তিনি এই ইনিংস খেলেছেন পচেফস্ট্রুমে। এবার জোহানেসবার্গে প্রথম ইনিংসে করেন ১৩৭ রান। ষষ্ঠ উইকেটে তাঁর সঙ্গে লিটন দাসের ২০৬ রানের জুটিটাই বাংলাদেশকে প্রথম ইনিংসে ৪০০ করতে সহায়তা করেছে।
দ্বিতীয় ইনিংসেও হৃদয়ের শুরুটা হয়েছিল দারুণ। ২২ বলে ৩ চারে ২৩ রান করে ফেলেন তিনি। তবে রাবাদার দ্রুত গতির বাউন্সারে পুল করতে গিয়ে হৃদয় ক্যাচ তুলে দিলেন রিকেলটনের হাতে। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার ড্যান প্যাটারসন বলেন,‘হৃদয়ও খুব ভালো ক্রিকেটার। সে দলের অন্যতম প্রধান খেলোয়াড়। তার উইকেটটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আজ সে চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত ছিল। তা আমরা বুঝতে পারছিলাম। তাই তার উইকেট পাওয়াটা আমাদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।’
হৃদয়ের উইকেট নেওয়ার পর রাবাদা যেভাবে উদযাপন করেছেন, এমনটা আগে কখনো দেখেননি প্যাটারসন। তিনি (হৃদয়) থিতু হয়ে গেলে বাংলাদেশের ইনিংস আরও বড় করতে পারতেন বলে মনে করছেন প্যাটারসন। একারণেই দলের এমন উদযাপন ছিল বলে উল্লেখ করেছেন ৩৭ বছর বয়সী প্রোটিয়া পেসার। প্যাটারসন বলেন, ‘ছেলেরা বলছিল, অনেক দিন পর তারা রাবাদাকে এভাবে উদ্যাপন করতে দেখেছে। ওরা যে সত্যিই তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, তা নিশ্চিতভাবেই বোঝা গেছে। পুরো দল যেভাবে উদ্যাপন করেছে, তা দেখেই বোঝা যায় এই উইকেটের গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করেছিলাম।’
বাংলাদেশের প্রথম পাঁচ উইকেটের পাঁচটিই তুলে নিয়ে রাবাদা ১৮ বার টেস্টে ইনিংসে ৫ উইকেট তুলে নিয়েছেন। এরপর হৃদয়কে ফিরিয়ে ২০৬ রানের জুটি ভাঙেন মার্কো ইয়ানসেন। মিরাজ, লিটন, হাসান, তাসকিন আহমেদ—এই চার ব্যাটারকে ফিরিয়ে বাংলাদেশের ইনিংসের ইতি টেনেছেন প্যাটারসন। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৭ রানের লক্ষ্যে নেমে ৩৪.২ ওভারে ৫ উইকেটে ১০০ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ।
ইনিংস পরাজয় এড়াতে নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের আরও ৫৭ রান করতে হবে। এবার যত দ্রুতই হোক বাংলাদেশকে গুটিয়ে দিতে হবে বলে মনে করেন প্যাটারসন। ৩৭ বছর বয়সী পেসার বলেন, ‘আমাদের এখনো একটি উইকেট নিতে হবে। এরপরই প্রতিপক্ষের লেজের দিকের ব্যাটাররা আসবে। তবে আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। বোলিং ইউনিট হিসেবে আজ আমরা অনেক পরিশ্রম করেছি। আশা করি, আগামীকাল (আজ) সকালে সেই পরিশ্রমের প্রতিদান পাব।’
জোহানেসবার্গে প্রথম দুই দিন স্বাভাবিকভাবে খেলা হলেও পরের দুই দিন ঠিকঠাক হয়নি। বৃষ্টির বাগড়ায় গত পরশু তৃতীয় দিনে কেবল এক সেশন খেলা হয়েছিল। আবহাওয়ার পূর্বাভাস সত্যি করে গতকালও এসেছে বৃষ্টি। এবার খেলা হয়েছে দুই সেশন। মুশফিকুর রহিম ৫ রানে ব্যাটিং করছেন। লিটন দাস অপরাজিত ১২ রানে। বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে ৪০০ রান করার পর দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৫৫৭ রানে গুটিয়ে গেছে।