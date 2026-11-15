ডাবল সেঞ্চুরির পর এবার হৃদয়ের সেঞ্চুরি

ডাবল সেঞ্চুরির পর এবার হৃদয়ের সেঞ্চুরি
বলটা কেবল ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টের সীমানার দড়ি স্পর্শ করেছে। তাওহীদ হৃদয় হেলমেটটা খুললে দর্শকদের অভিনন্দনের জবাব দিয়েছেন। ডাগআউট থেকে ভেসে আসতে থাকে করতালি। উপলক্ষ্যটা যে হৃদয়ের সেঞ্চুরির, সেটা বুঝতেই পেরেছেন। তিন অঙ্ক ছোঁয়ার পর জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্সের ঘাসে দিলেন সিজদা। তাতে করে টানা দুই টেস্টে সেঞ্চুরি তুলে নিলেন হৃদয়।
সিলেটে কদিন আগে ২৪২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে টেস্টে বাংলাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ রানের কীর্তি গড়েন রেকর্ড। ঘরের মাঠে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এবার তিনি সেঞ্চুরি করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। তাও আবার বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে, যখন মুড়ি-মুড়কির মতো উইকেট হারিয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখছে বাংলাদেশ। দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরির পর হাত খুলে খেলছেন হৃদয়। তাঁর সেঞ্চুরিতে এরই মধ্যে ৩০০ পেরিয়ে গেছে সফরকারীরা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৮১ ওভারে ৫ উইকেটে ৩২১ রান করেছে বাংলাদেশ। হৃদয় ১৩৪ রানে অপরাজিত। লিটন ৮৯ রানে ব্যাটিং করছেন।
ইনিংসের প্রথম বলেই আজ আউট হয়েছেন মাহফিজুল ইসলাম রবিন। এটা তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেই ছিল প্রথম ম্যাচ। রবিনের পর মুমিনুল হকও শূন্য রানে আউট হয়েছেন। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ভালো কিছু করার আভাস দিয়েও ১২ রান করে বিদায় নিয়েছেন। ২২ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর চতুর্থ উইকেটে ৯৯ রানের জুটি গড়েন তানজিদ হাসান তামিম ও তাওহীদ হৃদয়। ৬৭ রান করা তামিমকে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন রাবাদা।
তামিমের পর মুশফিকুর রহিমকেও ফিরিয়েছেন রাবাদা। ১০৮ টেস্টের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুশফিক মেরেছেন গোল্ডেন ডাক। তাতে টেস্টে ১৮বারের মতো ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন তিনি। ১২১ রানে ৫ উইকেট পড়ার পর ব্যাটিংয়ে নামেন লিটন। এরই মধ্যে হৃদয়ের সঙ্গে ২০০ রানের জুটি গড়ে ফেলেছেন লিটন।