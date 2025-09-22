Ajker Patrika
‘মোস্তাফিজের দিকে যেন নজর না লাগে’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এশিয়া কাপে ছন্দে আছেন মোস্তাফিজ। ছবি: এসিসি
এশিয়া কাপে ছন্দে আছেন মোস্তাফিজ। ছবি: এসিসি

এশিয়া কাপে দারুণ ছন্দে আছেন মোস্তাফিজুর রহমান। আবুধাবি হোক কিংবা দুবাইয়ের উইকেটে নিংড়ে দিচ্ছেন সেরাটা। টি-টোয়েন্টিতে দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ বোলার তিনি। পরশু দুবাইয়ে ভারতের বিপক্ষে সুপার ফোরের লড়াইয়ে তাঁর স্বরূপে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ দলের জন্য। এর আগে বাঁহাতি এই পেসারের প্রতি যেন কারও কুনজর না পড়ে এমন প্রত্যাশা শেখ মেহেদী হাসানের।

৪ ম্যাচ মিলিয়ে এশিয়া কাপে মোস্তাফিজের দখলে রয়েছে ৭ উইকেট। সুপার ফোরে প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২০ রান ৩ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের জয়ের পথ সহজ করে দেন তিনি। ডেথ ওভারে তাঁর কার্যকরী বোলিংয়ে বড় সংগ্রহ জমা করতে পারেনি লঙ্কানরা। এমন মোস্তাফিজকেই তো চায় বাংলাদেশ।

আজ দুবাইয়ে অনুশীলন শেষে সাংবাদিকদের মেহেদী বলেন, ‘কারও যেন নজর লাগে, মোস্তাফিজ যেন এটাই ডেলিভারি দিতে পারে ধারাবাহিকভাবে।’

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি মোস্তাফিজ। সাকিব আল হাসানের সমান ১৪৯ উইকেট নিয়েছেন তিনি। বিশ্বের আরও অনেককেই ছাড়িয়ে যাবেন বাঁহাতি এই পেসার, বিশ্বাস মেহেদীর। তিনি বলেন, ‘মাঠের বাইরে মোস্তাফিজ একরকম, মাঠে ঢুকলে পুরোই অন্যরকম। তার যে অভিজ্ঞতা, যেভাবে দিচ্ছে অবিশ্বাস্য। শুধু সাকিব ভাই কেন? বিশ্বের অনেক বোলারকে সে ছাড়িয়ে যাবে টি-টোয়েন্টিতে।’

ভারতকে নিয়ে মেহেদীর ভাষ্য, ‘যে শরীরী ভাষা থাকার দরকার, সেটা আছে। প্রতিপক্ষ ভারত নাকি অস্ট্রেলিয়া, সেটা নিয়ে ভাবছি না।’

