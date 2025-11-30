Ajker Patrika
ক্রিকেট

‘আলহামদুলিল্লাহ’, নিলামে অবিক্রীত মুশফিকের পোস্ট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ২৩
বিপিএল নিলামে অবিক্রীত মুশফিকুর রহিম। ফাইল ছবি
বিপিএল নিলামে অবিক্রীত মুশফিকুর রহিম। ফাইল ছবি

২০১২ সালে শুরু প্রথম বিপিএল থেকেই মুশফিকুর রহিম টুর্নামেন্টে এক পরিচিত মুখ। দেশের ক্রিকেটে এখনো তিনি বড় নাম। কদিন আগে নিজের শততম টেস্টে করেছেন সেঞ্চুরি ও ফিফটি। বিপিএলে সর্বশেষ দুটি পর্বের চ্যাম্পিয়ন দল ফরচুন বরিশালে খেলেছেন মুশফিক। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য মুশফিককে আজ বিপিএল নিলামে কেনেনি কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি।

সন্ধ্যায় ৭টা পর্যন্ত অংশ নেওয়া ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ১০ জন করে স্থানীয় ক্রিকেটার নিয়ে ফেলেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দামি বিক্রি হয়েছেন নাঈম শেখ। তাঁকে চট্টগ্রাম দলে নিয়েছে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায়। এখনো পর্যন্ত নিলামে কোটি টাকা স্পর্শ করা একমাত্র ক্রিকেটার নাঈমই। নিলামে কিছু চমক থাকেই। ৩৮ বছর বয়সী পেস বোলিং অলরাউন্ডার জিয়াউর রহমানকে যেমন ৩০ লাখ টাকা দিয়ে নিয়েছে চট্টগ্রাম।

দেশের ক্রিকেটের বড় তারকা মুশফিকুর রহিম কিংবা মাহমুদউল্লাহ নিলামে এখনো দল পাননি। মাহমুদউল্লাহ গত মার্চে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। মুশফিক টেস্ট চালিয়ে গেলেও খেলছেন ঘরোয়া ক্রিকেটের সব ধরনের টুর্নামেন্ট। মুশফিক সন্ধ্যায় তাঁর অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট দিয়েছেন, ‘সবকিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ।’ বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে পোস্টটি তাঁর নিলামে অবিক্রীত থাকাটা ইঙ্গিত করে দেওয়া।

বিপিএলে মুশফিকই সবচেয়ে বেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে খেলেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি শিরোপার স্বাদ পেয়েছিলেন তামিম ইকবালের নেতৃত্বে ফরচুন বরিশালের হয়ে খেলে। এবার মুশফিককে ‘দর্শক’ হয়েই থাকতে হয় কি না, সেটিই দেখার।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলমুশফিকুর রহিম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার