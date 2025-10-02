Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

নির্বাচনে ফিরতে চায় বিএনপিপন্থী ক্লাব সংগঠকদের একাংশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৯: ৩৫
বিসিবি। ফাইলছবি
বিসিবি। ফাইলছবি

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন ঘিরে জটিলতা কমাতে তিনটি প্রস্তাব নিয়ে ক্রীড়া উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা করার উদ্যোগ নিয়েছেন বিএনপিপন্থী ক্লাব সংগঠকদের একাংশ।

গতকাল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া তামিম ইকবালের প্যানেলের দুই প্রার্থী আজ বিকেলে বিসিবি ভবনে গিয়ে এই প্রস্তাব দেন। তাঁরা হলেন ইন্দিরা রোড ক্রীড়া চক্রের কাউন্সিলর রফিকুল ইসলাম বাবু এবং বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাসের ছেলে মির্জা ইয়াসির আব্বাস।

তাঁদের প্রস্তাব— বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ানো, প্রয়োজনে অ্যাডহক কমিটি গঠন এবং নির্বাচন পিছিয়ে নতুন সূচি নির্ধারণ। সংবাদমাধ্যমে রফিকুল ইসলাম বাবু বলেন, ‘নির্বাচন ঘিরে ছোট-বড় নানা জটিলতা তৈরি হয়েছে। সিডিউল পরিবর্তন, জেলা-বিভাগের কাউন্সিলর বাতিল, ১৫টি ক্লাবের কাউন্সিলর বাদ দেওয়া—এ সব ঘটনা ক্রিকেটের ক্ষতি করবে। আমরা চাই এই সংকটের অবসান হোক, সুন্দর নির্বাচন হোক।’

তাঁর দাবি, ক্লাবগুলো টিকে থাকলেও তাদের কাউন্সিলর বাতিল করা হয়েছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। তাঁর ভাষায় ‘কেউ যদি বলে ক্লাব আছে, লিগে খেলবে কিন্তু কাউন্সিলর থাকবে না— এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তাই এসব নিয়ে আদালতে রিট হয়েছে।,

বিসিবি নির্বাচন নিয়ে ক্রীড়া উপদেষ্টার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠলেও রফিকুল এবার তাঁকেই সমাধানের পথ হিসেবে দেখছেন, ‘উনি এখন শুধু ক্রিকেট নয়, দেশের সব খেলাধুলার অভিভাবক। আমরা উনার কাছেই সমস্যার সমাধান খুঁজি।’

তামিম ইকবাল এই প্রস্তাবনায় আছেন কি না এ প্রশ্নে রফিকুল বলেন, ‘কাউকে বাদ বা যুক্ত করছি না। আমরা সবার পক্ষ থেকেই বলছি। দেশের স্বার্থে সবাই একমত হলে সমাধান আসবে।’

দিনভর বিসিবি ভবনে প্রার্থীদের ভিড় ছিল না, তবে বাইরে ছিল বাড়তি পুলিশি উপস্থিতি। গুঞ্জন ছিল, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারকারীদের কেউ মানববন্ধন করতে পারেন; যদিও পরে সেটি হয়নি।

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেটনির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফ্লোটিলা থেকে আটক ২২৩ জনকে ইউরোপে পাঠাবে ইসরায়েল, জাহাজগুলোর ভাগ্য অনিশ্চিত

গাজার জলসীমায় পৌঁছে গেছে ফ্লোটিলার এক জাহাজ, পথে আরও ২৩টি

বাংলাদেশ–নেপালে সহিংস আন্দোলন হলেও পরিবর্তন আসেনি, বিদেশি হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি হয়েছে: আরএসএস প্রধান

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার ৩৯ নৌযান আটক করেছে ইসরায়েল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

সম্পর্কিত

টস হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, বাদ হৃদয়

টস হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, বাদ হৃদয়

বিশ্বকাপে নামিবিয়া, অপেক্ষায় জিম্বাবুয়ে-কেনিয়া

বিশ্বকাপে নামিবিয়া, অপেক্ষায় জিম্বাবুয়ে-কেনিয়া

নির্বাচনে ফিরতে চায় বিএনপিপন্থী ক্লাব সংগঠকদের একাংশ

নির্বাচনে ফিরতে চায় বিএনপিপন্থী ক্লাব সংগঠকদের একাংশ

জ্যোতিদের জয়ের পথ সহজ করে দিলেন মারুফা-নাহিদা-স্বর্নারা

জ্যোতিদের জয়ের পথ সহজ করে দিলেন মারুফা-নাহিদা-স্বর্নারা