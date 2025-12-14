Ajker Patrika
ক্রিকেট

ক্রিকেটারদের সঙ্গে বিসিবির ‘আচরণে’ ক্ষুব্ধ তামিম

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮: ৩৫
বিসিবির ওপর ক্ষোভ ঝাড়লেন তামিম ইকবাল। ছবি: ফাইল ছবি
বিসিবির ওপর ক্ষোভ ঝাড়লেন তামিম ইকবাল। ছবি: ফাইল ছবি

নানা বিতর্কের মধ্য দিয়ে আজ শুরু হলো প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ। ঘরোয়া ক্রিকেটের এই টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে যা যা ঘটল, সেটা মেনে নিতে পারছেন না তামিম ইকবাল। সামাজিকমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি।

প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ শুরুর আগে গতকাল একই দিনে দুই রকম দৃশ্য দেখা গেল। প্রথম বিভাগ ক্রিকেটে অংশ নেওয়া ক্লাবের প্রতিনিধিরা বিসিবি একাডেমি ভবনের সামনে অংশ নিলেন ট্রফি উন্মোচনে। অন্য দিকে লিগ বর্জন করা ক্লাবগুলোর ক্রিকেটাররা ছিলেন আন্দোলনে ব্যস্ত। ২০ দলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ১২ দল। গতকালের এই ঘটনা নিয়ে আজ নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সবচেয়ে বড় স্টেকহোল্ডার ক্রিকেটাররা। অথচ গতকাল অনেক ক্রিকেটারকে মাঠে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন ডিভিশনের অনেক ক্রিকেটার বিসিবিতে তাদের দাবি জানাতে গিয়েছিলেন, যেটি তাদের অধিকার, এবং যার যৌক্তিক কারণও আছে। অথচ সেই ক্রিকেটারদের গেটের বাইরে আটকে রাখা হয়েছিল। পরে যদিও একটি প্রতিনিধি দলকে ভেতরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আরও অনেক ক্রিকেটারের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা দুঃখজনক। একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমি এর প্রতিবাদ জানিয়ে রাখলাম।’

১২ দল নিয়ে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ হচ্ছে দেখে সন্তুষ্ট বিসিবির ঢাকা মহানগর ক্লাব কমিটির (সিসিডিএম) চেয়ারম্যান আদনান দীপন। তবে লিগ বর্জন করা ক্লাবগুলোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই দীপনের কাছে। গতকাল সিসিডিএম চেয়ারম্যান বলেছিলেন, ‘আগামীকাল (আজ) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইছি। (৮টি ক্লাব) হয়তো আসতে পারে। হয়তো না। অফিশিয়ালি সিসিডিএমকে তারা চিঠি দেয়নি। একটা উকিল নোটিশ দিয়েছে বোর্ডকে। সিসিডিএমের আইন কী বলে? এখানে ৪৪টি ক্লাবের কথা বলা হচ্ছে, সিসিডিএমকে চিঠি দেয়নি। আমরা ধরে নিতে পারব না ওরা খেলবে কি খেলবে না।’

সূচি অনুযায়ী পাঁচ মাঠে ১০ দলের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ রাখা হয়েছে। কোনো দল না খেলতে এলে তাদের প্রতিপক্ষকে ‘ওয়াকওভার’ দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিসিবির। তামিম ওল্ড ডিওএইচএস দলের কাউন্সিলর।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটতামিম ইকবাল
ক্রিকেট

‘আপনারা সব সময় আমাদের ভুল ধরেন, আপনাদেরও ভুল ধরার চেষ্টা করব’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৯: ১১
বাংলাদেশ ক্রীড়া সাংবাদিক সমিতির (বিএসজেএ) সংবাদ সম্মেলনে নুরুল হাসান সোহান। ছবি: সংগৃহীত
বাংলাদেশ ক্রীড়া সাংবাদিক সমিতির (বিএসজেএ) সংবাদ সম্মেলনে নুরুল হাসান সোহান। ছবি: সংগৃহীত

সাংবাদিকদের সঙ্গে আজ বেশ মজাই করেছেন নুরুল হাসান সোহান। মজার ছলে এমন উত্তর দিয়েছেন, অলিম্পিক ভবনে আয়োজিত বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসজেএ) সংবাদ সম্মেলনে হাসির রোল পড়ে গেছে। সোহান এবার সাংবাদিকদের ভুল ধরার অপেক্ষায় আছেন।

কাল থেকে শুরু হচ্ছে ৩২ দলের বিএসজেএ মিডিয়া কাপ টুর্নামেন্ট। সাংবাদিকদের নিয়ে হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টের লটারির অনুষ্ঠান হয়েছে আজ অলিম্পিক ভবনে বিএসজেএ’র সংবাদ সম্মেলনে। মিডিয়া কাপ টুর্নামেন্টের প্রসঙ্গ উঠতেই সোহান যে উত্তর দিয়েছেন, তাতে উপস্থিত সাংবাদিকেরা বেশ মজা পেয়েছেন। ৩২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বলেন, ‘চেষ্টা করব যাতে মাঠে এসে আপনাদের খেলা দেখতে পারি। কারণ, আপনারা আমাদের সবসময় ভুল ধরেন। একটু আপনাদেরও ভুল ধরার চেষ্টা করব। তো এটা হলে অবশ্যই ভালো লাগবে মাঠে এসে খেলা দেখতে পারলে। একই সঙ্গে আমার কাছে মনে হয় খুব ভালো একটা উদ্যোগ। যত খেলা হবে এবং আমার কাছে মনে হয় যে খেলার ভেতরে থাকলে আমাদের সবার আসলে মানে মন থেকেও খুশি লাগে। তো আমার কাছে মনে হয় যে এমন উদ্যোগ আরও বেশি দেখতে পাব ইনশা আল্লাহ।’

২ ডিসেম্বর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে বাংলাদেশের এ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ততা শেষ হয়েছে। এ বছর তিন সংস্করণ মিলে বাংলাদেশ খেলেছে ৪৭ ম্যাচ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল), জাতীয় ক্রিকেট লিগেও (এনসিএল) ব্যস্ত ছিলেন নুরুল হাসান সোহান-লিটন দাসরা। ২৬ ডিসেম্বর বিপিএল শুরুর আগে যে ক্যাম্পটা এখন চলছে, সেখানে ক্রিকেটারদের স্কিল নিয়ে অনেক কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন সোহান। ৩২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বলেন, ‘গত কয়েক মাস ধরে আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয়া ক্রিকেটের অনেক ব্যস্ত সূচি ছিল। এ ধরনের ক্যাম্প করার সুযোগ ছিল না। গত ৭-৮ দিন ধরে যে কাজটা আমরা করছি, সেটা অনেক উপকার করবে। বিপিএলের আগে এটুকু সময়ই আছে। বিপিএল শেষ হতে না হতেই বিশ্বকাপ। সবাই ব্যস্ত হয়ে যাবে। যেসব জায়গায় উন্নতি করতে হবে, স্কিল ক্যাম্পে সেগুলো নিয়ে কাজ হচ্ছে।’

মিরপুরের ‘ধানখেতের উইকেট’ নিয়ে সমালোচনা তো নতুন কিছু নয়। অক্টোবরে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের সময় মিরপুরের উইকেটকে খোঁচা মেরেছিলেন আকিল হোসেন। এবারের বিপিএলে মাত্র ১০ ম্যাচ রাখা হয়েছে মিরপুরে। বাকি ২৪ ম্যাচ হবে চট্টগ্রাম ও সিলেটে। এবারের বিপিএলেও ভালো উইকেট হবে বলে আশা সোহানের, ‘গত বছর ভালো ছিল উইকেট। বিসিবিও ভালো উইকেট তৈরি করতে চায়। অনেক বেশি খেলা থাকলে বা আবহাওয়া অনুকূলে না থাকলে ভালো উইকেট বানানো কঠিন হয়ে যায়। তবে আমার কাছে মনে হয় ভালোই থাকবে উইকেট।’

সরাসরি চুক্তিতে সোহান ও মোস্তাফিজুর রহমানের মতো দুই স্থানীয় ক্রিকেটারকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। নিলাম থেকে তাওহীদ হৃদয়কে নেওয়া হয়েছে ৯২ লাখ টাকায়। নাহিদ রানা ও লিটন দাসকে ৪২ লাখ ও ৭০ লাখ টাকায় নেওয়া হয়েছে। একঝাঁক তারকা ক্রিকেটার থাকলেই মাঠের পারফরম্যান্সে একটা দল চমকে দেবে, সেটা মনে করেন না সোহান। বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞ উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘বড় নাম দিয়ে কিছু হবে না। মাঠে পারফর্ম করতে হবে। সব সময় ভালো দল করে রংপুর। ফাইনাল খেলতে চেষ্টা করে। সবগুলো দলই ভালো হয়েছে। টুর্নামেন্টও ভালো হবে।’

২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত হবে ১২তম বিপিএল। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট শেষ না হতেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে লিটন-সোহানদের। ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে ২০ দলের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে ৮ মার্চ সেটা হবে শ্রীলঙ্কায়। অন্যথায় ৮ মার্চ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
ফুটবল

দেশে ফিরতে পারছে না আর্জেন্টিনার ক্লাব, লাতিন বাংলার আয়োজকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮: ১৬
হোটেলে সময় কাটাচ্ছেন আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা (বাঁয়ে)। ছবি: সংগৃহীত
হোটেলে সময় কাটাচ্ছেন আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা (বাঁয়ে)। ছবি: সংগৃহীত

বহুল আলোচিত লাতিন-বাংলা সুপার কাপ শেষ পর্যন্ত রূপ নিয়েছে বিব্রতকর বিশৃঙ্খলায়। মাঝপথে বাতিল হওয়া টুর্নামেন্টটির রেশ এখনো কাটেনি। কাটবেই বা কী করে, অব্যবস্থাপনা যে এর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে। দেশের ফুটবল ইতিহাসকেও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলছে তা। কালকের মধ্যে সবকিছু ঠিকঠাক না হলে আয়োজক প্রতিষ্ঠান এএফ বক্সিং প্রমোশনের বিপক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)।

১১ ডিসেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনার আতলেতিকো চার্লোন ও ব্রাজিলের সাও বের্নার্দোর মধ্যকার নির্ধারিত ফাইনাল ম্যাচ বাতিল হওয়ার পর পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। টুর্নামেন্ট স্থগিতের পর দুই বিদেশি দলই ১২ ডিসেম্বর নির্ধারিত ফ্লাইটে দেশে ফিরতে পারেনি। অভিযোগ রয়েছে, আয়োজকেরা বিমান টিকিট ও হোটেল বিল পরিশোধ না করায় এই বিপত্তি ঘটে। আর্জেন্টিনার ক্লাবকে গতকাল হোটেল পরিবর্তন করতে হয়। এখন পর্যন্ত হোটেলেই আটকে আছে তারা। কাল তাদের সম্ভাব্য ফ্লাইট।

এনএসসির নির্বাহী পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম আজ বাফুফে ভবনে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘একটা দেশের খেলোয়াড়দের ডেকে এনে এভাবে আপনি রাস্তায় ছেড়ে দেবেন, টিকিট দেবেন না, এইটা তো আপনার ছেলেখেলা নয়। আমরা তাদেরকে সময় দিয়েছি যে আজকের টিকিটের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। এই টিকিটের ব্যবস্থা যদি উনারা না করে দেয়, উপদেষ্টা মহোদয় আছেন, সচিব মহোদয় আছেন, তাদের সঙ্গে আলাপ করে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নেব।’

গতকাল ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সাও বের্নার্দোর কোচ এদসনও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জানিয়েছেন বাংলাদেশের আসার আগে দুবার ভাববেন তারা। এদসনের ভাষ্য অনুযায়ী, বিমানবন্দরে চেক–ইনের সময়ই ব্রাজিলিয়ান দল জানতে পারে তাদের ফেরার টিকিট বাতিল করা হয়েছে। কোনো সমাধান না পেয়ে ক্লাবটিকে অতিরিক্ত খরচে নতুন করে টিকিট কিনতে বাধ্য হতে হয়।

গত ৫ ডিসেম্বর শুরু হয় লাতিন বাংলা সুপার কাপ। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার ক্লাবের সঙ্গে খেলার জন্য বাফুফে রেড অ্যান্ড গ্রিন ফিউচার স্টার নামে একটি দল পাঠায়। টুর্নামেন্টের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ক্লাব ও দর্শকদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগ উঠেছে শুরু থেকেই। জাতীয় স্টেডিয়ামে বিশৃঙ্খলা এবং বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীদের দ্বারা সাংবাদিকদের ওপর শারীরিক লাঞ্ছনার ঘটনার পর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) জাতীয় স্টেডিয়ামের বরাদ্দ বাতিল করে দেয়।

বিষয়:

খেলাফুটবল
ক্রিকেট

বিগ ব্যাশে অভিষেকেই ব্যর্থ বাবর আজম

ক্রীড়া ডেস্ক    
মাত্র ২ রান করেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক। ছবি: এক্স
মাত্র ২ রান করেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক। ছবি: এক্স

বিগ ব্যাশ লিগে অভিষেকের অপেক্ষা ফুরাল বাবর আজমের। অস্ট্রেলিয়ার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের ২০২৫ সালের আসরের উদ্বোধনী ম্যাচেই অভিষেক হলো পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়কের। তবে দারুণ ব্যাটিংয়ে অভিষেক স্মরণীয় করে রাখার পরিবর্তে হতাশা উপহার দিলেন বাবর।

বিগ ব্যাশের নতুন আসরে সিডনি সিক্সার্সের হয়ে খেলবেন বাবর–সেটা আগেই জানা গেছে। উদ্বোধনী ম্যাচে পার্থ স্করর্চার্সের বিপক্ষে মাঠে নামে সিডনি। পার্থের অপটাস স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নামে সফরকারী দল। বৃষ্টি নামায় ম্যাচের আয়ু কমিয়ে ১১ ওভারে নামিয়ে আনা হয়। পুনঃনির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১১৩ রান তোলে সিডনি।

ড্যানিয়েল হিউজের সঙ্গে ওপেনিং করতে নামেন বাবর। শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি সিডনির। অ্যারন হার্ডির করা ইনিংসের প্রথম ওভারেই কোপার কনোলির হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন হিউজ। কোনো রান করতে পারেননি তিনি। তৃতীয় ওভারে বাবর ফিরলে চাপ বাড়ে অতিথিদের। ব্রডি কাউচের বলে লরি ইভান্সের হাতে ধরা পড়ার আগে মাত্র ২ রান করেন তারকা ব্যাটার। ৫ বল খেলেন তিনি।

দলীয় ৩৬ রানে অধিনায়ক ময়জেজ হেনরিকসের উইকেট হারায় সিডনি। শুরুর ধাক্কা সামলে সফরকারীরা বড় পুঁজি পেয়েছে মূলত জ্যাক এডওয়ার্ডস ও জ্যাক ফিলিপের ব্যাটিং ঝড়ে। ২১ বলে ৬ চার ও ২ ছক্কায় ৪৬ রান করেন এডওয়ার্ডস। ১৮ বলে ২৮ রান এনে দেন ফিলিপে। লাচলান শর ব্যাট থেকে আসে ১৯ রান। জবাবে কনোলির ফিফটিতে জয়ের পথেই আছে পার্থ।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
ফুটবল

মেসি কেন ভারতে একটা ম্যাচও খেলতে পারবেন না

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারতে তিন দিনের সফরে কোনো ম্যাচ নেই লিওনেল মেসির। ছবি: সংগৃহীত
ভারতে তিন দিনের সফরে কোনো ম্যাচ নেই লিওনেল মেসির। ছবি: সংগৃহীত

লিওনেল মেসি জ্বরে এখন কাঁপছে ভারত। দীর্ঘ ১৪ বছর পর উপমহাদেশের এই দেশে তিন দিনের সফরে এসেছেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। তাঁকে একনজর দেখতে ভক্ত-সমর্থকেরা তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করছেন। তবে চাইলেও এই সফরে কোনো ম্যাচ খেলতে পারবেন না আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।

বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, অ্যাথলেটদের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল ইনস্যুরেন্স পলিসি মেসির। তাঁর বা পায়ের জন্য ৯০ কোটি ডলার ইনস্যুরেন্স করা হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১০৯৮১ কোটি ১৪ লাখ টাকা। চোটসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনা থেকে এড়াতেই মূলত অ্যাথলেটরা এসব ইনস্যুরেন্স করে থাকেন। তবে সেই রক্ষাকবচ কেবল আন্তর্জাতিক ফুটবল ও ক্লাব ফুটবলের জন্য। আর্জেন্টিনা-ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলার সময়ই মেসির ইনস্যুরেন্স পলিসি কার্যকর হবে। কোনো প্রদর্শনী ম্যাচের জন্য সেটা কার্যকর হবে না। এমন ম্যাচে যদি মেসি চোটে পড়েন, তাহলে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি কোনো সাহায্য তো করবেই না। সেক্ষেত্রে নিজের পকেট থেকে খরচ করতে হবে মোটা অঙ্কের টাকা।

ভক্ত-সমর্থকেরা চাইলেও মেসিকে ভারতে পুরো ৯০ মিনিটের ম্যাচ খেলতে দেখা যাবে না। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের তিন দিনের সফরে তাই কোনো ক্লাব বা আন্তর্জাতিক ম্যাচ রাখা হয়নি। কলকাতা, হায়দরাবাদ, মুম্বাই, দিল্লি—ভারতের এই চার শহর ভ্রমণ করবেন মেসি। বিভিন্ন দাতব্য কাজ করবেন তিনি। দেশটির বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে মেসি এখন সময় কাটাচ্ছেন। তাঁর সফরসঙ্গী দীর্ঘদিনের বন্ধু লুইস সুয়ারেজ ও রদ্রিগো দি পল। জাতীয় দলে যেমন মেসির ‘দেহরক্ষী’ হিসেবে কাজ করেন রদ্রিগো দি পল, ভারত সফরেও একই দায়িত্ব পালন করছেন রদ্রিগো।

কলকাতায় গতকাল নিজের ৭০ ফুট উচ্চতার ভাস্কর্য উন্মোচন করেছেন তিনি। তবে সল্টলেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামে আয়োজন করতে গিয়ে হ-য-ব-র-ল অবস্থা হয়ে গেছে। রাগে-ক্ষোভে চেয়ার ছুড়ে মেরেছেন ভক্ত-সমর্থকেরা। কলকাতার বাজে অভিজ্ঞতা সঙ্গে করে গতকাল দুপুরে হায়দরাবাদের বিমানে চড়েন মেসি। একটি প্রদর্শনী ম্যাচ শেষে মাঠে নামেন মেসি এবং তাঁর দুই সতীর্থ রদ্রিগো দি পল ও লুইস সুয়ারেজ। সঙ্গে ছিলেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। মেসিকে পেয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে গোটা গ্যালারি। হাত নেড়ে ভক্তদের অভিবাদনের জবাব দেন এই ফরোয়ার্ড। মাঠে রেবন্ত এবং শিশুদের সঙ্গে পাসিং খেলার সময় মেসি কয়েকবার বল গ্যালারিতে পাঠান। দর্শকদের আনন্দ সেটা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন আর্জেন্টাইন অবস্থান করছেন মুম্বাইয়ে।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
