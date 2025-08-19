Ajker Patrika
বিসিবি সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে এসে মেজাজ হারালেন হৃদয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
একটু এদিক সেদিক হলেই হলো। তাওহিদ হৃদয় প্রতিবাদ করতে ছাড়েন না। সামাজিক মাধ্যমে বিস্তারিত পোস্ট দিয়ে প্রতিবাদ তো জানান। এমনকি তাঁর সঙ্গে কোনো ঘটনা ঘটলে কড়া প্রতিবাদ করেন বাংলাদেশের এই তরুণ ক্রিকেটার।

সোনারগাঁও হোটেলের কনফারেন্স রুমে আজ ক্রিকেটারদের সঙ্গে বসেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বোর্ড পরিচালক আকরাম খান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজামউদ্দিন চৌধুরী সুজন, স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদসহ এসেছেন তারকা ক্রিকেটাররা। গণমাধ্যমকর্মীদরাও ভিড় জমিয়েছেন সোনারগাঁও হোটেলে। হৃদয় সেখানে পৌঁছানোর পর এক ঝাঁক ক্যামেরা ঘিরে ধরে। তখন ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার পর ক্ষোভ ঝাড়লেন ২৪ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। হৃদয় বলেছেন, ‘ভাই গায়ের উপর উঠতেছেন কেন?’

অস্ট্রেলিয়ায় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে বুলবুল পরশু রাতে ঢাকায় ফিরেছেন। দেশে ফিরেই জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের পূর্বঘোষিত একটি সেশন করানোর কথা বলেছিলেন তিনি। বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো আজ ক্রিকেটারদের সঙ্গে বসেছেন বিসিবি সভাপতি। বুলবুলের এই সভায় এসেছেন মুশফিকুর রহিম, হৃদয়, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, নাসুম আহমেদ, মেহেদী হাসান মিরাজ, শামীম হোসেন পাটোয়ারীরা।

এ বছরের ৩০ মে বিসিবির ১৬তম সভাপতি হয়েছেন বুলবুল। ফারুক আহমেদের পর দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে বিসিবি প্রধান হয়েছেন বুলবুল। কদিন আগে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলেন বুলবুল। সেখানে জাতীয় দলের ক্রিকেটার ও কোচিং স্টাফদের নিয়ে চালানো জরিপ নিয়ে বিসিবি সভাপতি বলেছিলেন, ‘৮টি প্রশ্ন রেখেছিলাম। ক্রিকেটাররা মন খুলে অনেক কিছু লিখে আমাকে জানিয়েছে । একটা প্রশ্নে বর্ণনামূলক উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছিল— এগোনোর উপায় কী । বাকিগুলো ১ থেকে ৫ নম্বর দেওয়ার বিষয় ছিল। বিসিবির সাপোর্ট , আমাদের কাছে তারা কী আশা করে- খাবার , লজিস্টিক , উইকেট , সুযোগ - সুবিধা ইত্যাদি নিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল । খেলোয়াড় ও বোর্ড দুই— পক্ষের কাছে আসার একটা দারুণ পদ্ধতি এটা।’

