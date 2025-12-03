অবশেষে বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফিরছেন বিরাট কোহলি

ক্রীড়া ডেস্ক
সম্প্রতি চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সেই নির্দেশনা মেনে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে যাচ্ছেন বিরাট কোহলি। দিল্লির হয়ে ভারতের ওয়ানডে টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন এই ব্যাটার।
আগামী ২৪ ডিসেম্বর আহমেদাবাদে শুরু হবে বিজয় হাজারে ট্রফির পরবর্তী আসর। দীর্ঘ ১৬ বছর পর ভারতের ঘরোয়া টুর্নামেন্টটিতে দেখা যাবে কোহলিকে। এর আগে সবশেষ ২০১০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বিজয় হাজারে ট্রফিতে দিল্লির প্রতিনিধিত্ব করেছেন ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন। সার্ভিসেসের বিপক্ষে সে ম্যাচে দিল্লির হয়ে ১৪৮ রানের ইনিংস খেলেন মিঠুন মানহাস। তিনি এখন ভারতীয় ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান।
কোহলির বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দিল্লি ও ডিসট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) সচিব অশোক শর্মা। তবে ভারতের সাবেক অধিনায়ক কয়টি ম্যাচ খেলবেন সে বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা দেননি তিনি। শর্মা বলেন, ‘বিজয় হাজারে ট্রফিতে বিরাট কোহলিকে কয়েকটি ম্যাচে পাওয়া যাবে। তবে সে পুরো টুর্নামেন্ট খেলবেন কিনা সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না।’
লম্বা সময় পর বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফেরার আগে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে খেলেন ১৩৫ রানের ইনিংস। এই সংস্করণে সেটা কোহলির ৫২ তম শতক। সিরিজের বাকি ম্যাচ দুটি হবে আজ ও ৬ ডিসেম্বর। প্রোটিয়াদের বিপক্ষে সিরিজ শেষেই বিজায় হাজারে ট্রফির জন্য দিল্লির সঙ্গে যোগ দেবেন কোহলি।
বিজয় হাজারে ট্রফিতে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত গ্রুপ পর্বে নিজেদের সাতটি ম্যাচে মাঠে নামবে দিল্লি। এরপর ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। টেস্ট ও টি–টোয়েন্টি থেকে বিদায় নিয়ে এখন কেবল দেশের হয়ে পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচ খেলছেন কোহলি।
লা লিগায় চেনা ছন্দে ফিরেছে বার্সেলোনা। নিজেদের সবশেষ ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে কাতালানরা। এই ম্যাচটিকে মৌসুমে নিজেদের সেরা ম্যাচগুলোর একটি বলে মনে করছেন বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক।
ক্যাম্প ন্যুতে ম্যাচজুড়ে দাপুটে ফুটবল খেলেছে বার্সা। খেলার ধারার বিপরীতে ১৯ মিনিটে অ্যালেক্স বায়েনার গোলে পিছিয়ে পড়ে তারা। ম্যাচে ফিরতেও বেশি সময় নেয়নি স্বাগতিকরা। ২৬ মিনিটে অ্যাতলেতিকোর জাল কাঁপান কাতালানদের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রাফিনহা। ৬৫ মিনিটে দানি ওলমো জালের ঠিকানায় বল পাঠালে প্রথমবারের মতো এগিয়ে যায় বার্সা। যোগ করা সময়ে স্কোরলাইন ৩-১ করেন ফেররান তরেস।
এই জয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধানে ৪-এ নিয়ে গেল বার্সেলোনা। ১৫ ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের সংগ্রহ ৩৭ পয়েন্ট। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়ালের নামের পাশে আছে ৩৩ পয়েন্ট। লিগে সবশেষ ৩ ম্যাচে পয়েন্ট হারিয়েছে মাদ্রিদের ক্লাবটি। তাদের ব্যর্থতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে টানা জয়ে টেবিলের শীর্ষে ফিরেছে বার্সা।
অ্যাতলেতিকোর বিপক্ষে ম্যাচ শেষে ফ্লিক বলেন, ‘এটা এই মৌসুমে আমাদের সেরা পারফরম্যান্সগুলির মধ্যে একটি ছিল। আমরা নিজেদের সেরা ছন্দে ফিরে এসেছি। অ্যাতলেতিকোর বিপক্ষে ম্যাচে আমরা অনেক উন্নতি করেছি। প্রতিপক্ষে দল ভালো শুরু করেছিল। কিন্তু আমরাও পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছি। ছেলেরা হাল ছাড়েনি। আমি আসলে এমন কিছুই দেখতে চাই।’
অ্যাতলেতিকোর বিপক্ষে নিজেদের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করে বার্সা কোচ বলেন, ‘ছেলেদের পারফরম্যান্সে আমি খুব সন্তুষ্ট। আমরা বল নিয়ন্ত্রণ করেছি, অন্যান্য ম্যাচের তুলনায় বেশি জায়গা তৈরি করেছি এবং আমরা সুযোগগুলি কাজে লাগিয়েছি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল। আত্মবিশ্বাস অর্জন করা সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ।’
লিগে নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে আগামী ৬ ডিসেম্বর রিয়াল বেতিসের মাঠে খেলবে বার্সা। সে ম্যাচ নিয়েই এখন সব ভাবনা ফ্লিকের, ‘শনিবার আমাদের আরেকটি ম্যাচ আছে। আবারও আমাদের দারুণ খে উপহার দিতে হবে। আমরা সব ম্যাচ জিততে চাই। আমি জানি এটা সহজ নয়, তবে আমরা চেষ্টা করব।’
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২ তম আসরের চূড়ান্ত নিলাম থেকে বাদ পড়ার পরই বিসিবির কাছে গত আসরের বকেয়া পারিশ্রমিক চেয়েছিলেন এনামুল হক বিজয়। আবারও নিজের পাওনা বুঝে চাইলেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।
বিপিএলের ১১ তম আসরে দুর্বার রাজশাহীর হয়ে খেলেছিলেন বিজয়। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সঙ্গে ৫০ লাখ টাকার চুক্তি করেছিলেন তিনি। এই ক্রিকেটারের দাবি, এখনো ৩০ লাখ টাকা পাবেন রাজশাহীর কাছে। বকেয়া টাকা চেয়ে দুই দিনের মাথায় আবারও ফেসবুক লাইভে আসলেন বিজয়।
তিনি বলেন, ‘আমি পুরো পারিশ্রমিক পাইনি সে বিষয়ে বিপিএলের গর্ভনিং কাউন্সিলসহ যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন সবাইকে জানিয়েছি। এমন কিছু না যে নতুন করে বলছি। আমি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনটি ডকুমেন্ট দেখিয়েছি। একটা ছিল রাজশাহী টিমের সাথে আমার চুক্তি, একটা ছিল রাজশাহী টিম যে চেকগুলো দিয়েছিল সেখানে কোন টাকা নেই। থার্ড যেটা ছিল আমি বিসিবিকে মেইল করেছি ১০-১৫ দিন হয়ে গেছে, আমি কোন উত্তর পাইনি।’
বিপিএলের আয়োজক হওয়ায় বিসিবির কাছেই বকেয়া পাওনার বিষয়ে সমাধান চান বিজয়, ‘লাইভে আসার উদ্দেশ্য হলো মানুষজন সত্যটা জানুক। বিপিএলের প্রধান এখন যিনি দায়িত্বে আছেন উনি বলেছেন আমি ডিরেক্ট সাইনিং এর প্লেয়ার। ডিরেক্ট সাইনের প্লেয়ারের দায়িত্ব বিসিবি নিতে পারবেনা। তাহলে আমি কাদের হয়ে খেলেছি রাজশাহী টিম। তারা কাদের নিয়ে? অবশ্যই তারা বিসিবির। যদি ডিরেক্ট সাইনিংয়ের হওয়ায় আমাকে পেমেন্ট না দেওয়া হয় তাহলে আমার ভিত্তিমূল্য কত ছিল? ৪০ লাখ টাকা। ড্রাফটে বিক্রি হব সেই টাকাও তো বিপিএল আমাকে দেয়নি। ১০ লাখ টাকা অতিরিক্ত দেওয়ায় আমি রাজশাহীর সঙ্গে সরাসরি চুতে গেছি।’
বিপিএলে চলাকালীন পারিশ্রমিক নিয়ে সমস্যা হলে বিসিবির আশ্বাসের কারণেই খেলা চালিয়ে গেছে রাজশাহীর ক্রিকেটাররা। সেটাও স্মরণ করিয়ে দিলেন বিজয়, ‘পারিশ্রমিক নিয়ে সমস্যা তৈরি হওয়ায় রাজশাহী টিম অনুশীলন বয়কট করেছিল। পারিশ্রমিক জটিলতায় হোটেলে মালিককে আটকে রাখা, বাসের পেমেন্টসহ এমন সমস্যা ছিল। তখন বিসিবির কর্মকর্তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তখন আমি, ইয়াসির, তাসকিন, আকবর, ফারুক স্যার (তৎকালীন প্রেসিডেন্ট), মঞ্জু ভাই এবং আকরাম ভাই উপস্থিত ছিলেন। অনেক অনিশ্চয়তার পরও আমাদের অনুরোধ করা হয় প্রপার ওয়েতে টুর্নামেন্ট চালিয়ে যাওয়ার জন্য। পেমেন্ট নিয়ে ডিরেক্ট সাইন বা ড্রাফটেড প্লেয়ার যেই হও সবাইকে বিসিবি আশ্বস্ত করে খেলা চালিয়ে নিতে বলেছিল।’
টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে সেরা প্রস্তুতি নিচ্ছে পাকিস্তান। গত ৬ মাস ধরে এই সংস্করণে একের পর এক ম্যাচ খেলছে সালমান আলী আগার দল। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এবার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩ ম্যাচের সিরিজ খেলবে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।
আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে। টুর্নামেন্টটির যৌথ আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। তার আগে লঙ্কা দ্বীপে ৭,৯ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ৩ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। এক বিবৃতিতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার সবগুলো ম্যাচই হবে ডাম্বুলার রনগিরি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। এই ভেন্যুতে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচ হবে না। সংক্ষিপ্ত ওভারের বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য আরও একটি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে আতিথেয়তা দেবে তারা।
টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘এ’ গ্রুপে পড়েছে পাকিস্তান। গ্রুপ পর্বে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে খেলবে দলটি। এই গ্রুপের বাকি দলগুলো হলো নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাষ্ট্র ও নামিবিয়া।
দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার দুঃস্মৃতি এখনো দগদগে ভারতের জন্য। সকল সমালোচনা পেছনে ফেলে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের শুরুটা দারুণ হয়েছে তাদের। প্রথম ম্যাচে ১৭ রানের জয় তুলে নিয়েছে লোকেশ রাহুলের দল। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ মাঠ নামবে দুই দল। ম্যাচটি জিততে পারলে সিরিজ নিশ্চিত হবে স্বাগতিকদের। অন্যদিকে সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে জিততেই হবে সফরকারীদের। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট: ২য় দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
দ্বিতীয় ওয়ানডে
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
নেপাল প্রিমিয়ার লিগ
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বিকেল ৪টা ১৫ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বার্নলি-ক্রিস্টাল প্যালেস
রাত ১টা ৩০ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
