আফ্রিদির সঙ্গে বাজে রেকর্ডে নাম এখন বাবরের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১০: ৫৭
আফ্রিদির সমান আটটি ডাক মেরেছেন বাবর। ছবি: ক্রিকইনফো
আফ্রিদির সমান আটটি ডাক মেরেছেন বাবর। ছবি: ক্রিকইনফো

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাবর আজম ফিরলেন ১০ মাস পর। কিন্তু ফেরাটা হলো একেবারে ভুলে যাওয়ার মতোই। রানের খাতা না খুলেই আউট হয়েছেন তিনি। তাতে এমন এক বাজে রেকর্ডে নাম উঠে গেল তাঁর, যেখানে আছেন পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী শহীদ আফ্রিদি।

পাকিস্তানের জার্সিতে বাবর সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সেঞ্চুরিয়নে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ফিরেছেন তিনি। ফেরার ম্যাচে তিনি মাত্র ২ বল খেলেছেন। রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়েছেন পাকিস্তানি এই ব্যাটার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটা তাঁর অষ্টম ডাক। বাবরের সমান আটটি ডাক মেরেছেন শহীদ আফ্রিদি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ২০০৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ৯৯ টি-টোয়েন্টি খেলে আটবার শূন্য রানে আউট হয়েছেন আফ্রিদি।

পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ১০ বার শূন্য রানে আউট হওয়ার বিব্রতকর রেকর্ড উমর আকমলের। এই তালিকায় দুইয়ে সাইম আইয়ুব। পাকিস্তানের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে ৯ ডাক মেরেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। যার মধ্যে গত মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে চারবার শূন্য রানে আউট হয়েছেন তিনি।

শুধু শূন্য রানে আউট হওয়াতেই নয়; বাবর ফিল্ডিংও করেছেন বাজে। ১৭তম ওভারের পঞ্চম বলে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে তুলে মারতে যান জর্জ লিন্ডে। লং অফ থেকে দৌড়ে এসে লং অনে পৌঁছে বাবর বলের নাগাল পেয়েই গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই বল ধরতে না পেরে উল্টো চার বানিয়ে দিয়েছেন। হতশ্রী পারফরম্যান্সের পর সামাজিক মাধ্যমে বিদ্রুপের শিকার হয়েছেন বাবর। কেউ একজন মন্তব্য করেছেন, ‘ব্যাটিংও পারেন না। ফিল্ডিংও পারেন না। পাকিস্তান দলের বোঝা বাবর আজম।’ কেউ একজন লিখেছেন, ‘অসম্ভব পতন বাবরের। বি বা সি দলের বিপক্ষেও তিনি রান করতে পারেন না।’

রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকা যে একাদশ নিয়ে খেলেছেন, তাদের মধ্যে দুজনের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৫০-এর বেশি ম্যাচ খেলার কীর্তি হয়েছে। একাদশে থাকা ক্রিকেটারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ৯৪ ম্যাচ খেলেছেন কুইন্টন ডি কক। দক্ষিণ আফ্রিকার জার্সিতে ৫১ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন লুঙ্গি এনগিদি। বাকিদের খুব একটা ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা নেই। অধিনায়ক ডোনোভন ফেরেইরা পাকিস্তানের বিপক্ষে এই ম্যাচে দশম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। তাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৫ রানের জয় পেয়েছে।

সিরিজ জিততে পাকিস্তানের এখন শেষ দুই টি-টোয়েন্টিই জিততে হবে। লাহোরে পরশু সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। একই মাঠে শনিবার তৃতীয় টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল।

পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ডাকের রেকর্ড

উমর আকমল ১০

সাইম আইয়ুব ৯

শহীদ আফ্রিদি ৮

বাবর আজম ৮

কামরান আকমল ৭

মোহাম্মদ হাফিজ ৭

খেলাক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
‘স্যার’ উপাধি পাওয়ার ছয় মাস পর পুরস্কার পেলেন অ্যান্ডারসন

ক্রীড়া ডেস্ক    
নাইটহুড পুরস্কার বুঝে পেয়েছেন জেমস অ্যান্ডারসন। ছবি: ক্রিকইনফো
নাইটহুড পুরস্কার বুঝে পেয়েছেন জেমস অ্যান্ডারসন। ছবি: ক্রিকইনফো

‘স্যার’ উপাধি আগেই পেয়ে গেছেন জেমস অ্যান্ডারসন। এ বছরের এপ্রিলে তাঁকে নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি। ছয় মাস পর অবশেষে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিটা পেয়েছেন ইংল্যান্ডের এই তারকা পেসার।

অ্যান্ডারসনকে আনুষ্ঠানিকভাবে নাইটহুড খেতাব দেওয়া হয়েছে গতকাল। উইন্ডসর ক্যাসেলে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সময় গত রাতে প্রিন্সেস অ্যান তাঁকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন। ক্রিকেটে অসাধারণ অবদানের জন্য এ বছরের এপ্রিলে যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের পদত্যাগসংক্রান্ত সম্মাননা তালিকায় অ্যান্ডারসনের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যুক্তরাজ্যের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীরা বিভিন্নক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে নাইট প্রস্তাব করতে পারেন। এটার অনুমোদন দেন রাজা।

২০০২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ২২ বছরের ক্যারিয়ারে অ্যান্ডারসন ইংল্যান্ডের জার্সিতে ৪০১ ম্যাচে নিয়েছেন ৯৯১ উইকেট। যার মধ্যে ১৮৮ টেস্টে পেয়েছেন ৭০৪ উইকেট। ১৯৪ ওয়ানডেতে নিয়েছেন ২৬৯ উইকেট। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের মধ্যে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ উইকেট তাঁর। ১৯ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে পেয়েছেন ১৮ উইকেট। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবশেষ খেলেছেন ২০০৯ সালে। ওয়ানডেতে তাঁকে শেষবারের মতো দেখা গেছে ২০১৫ সালে।

লর্ডসে গত বছর জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন অ্যান্ডারসন। বর্তমানে তিনি ল্যাঙ্কশায়ারের জার্সিতে কাউন্টি ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই দলের হয়েই খেলে প্রায় দশ বছর পর টি-টোয়েন্টিতে ফিরেছেন এই তারকা পেসার। মিডলসেক্সের বিপক্ষে এ বছরের সেপ্টেম্বরে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও খেলেছেন তিনি।

৭০৪ উইকেট নিয়ে টেস্টে পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেট অ্যান্ডারসনের। তবে সব মিলিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারীর তালিকায় তিনে ইংল্যান্ডের এই তারকা পেসার। টেস্টে সর্বোচ্চ ৮০০ উইকেট নিয়েছেন শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি মুত্তিয়া মুরালিধরন। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা শেন ওয়ার্নের উইকেট ৭০৮। অস্ট্রেলিয়ার এই কিংবদন্তি ২০২২ সালে চলে গেছেন না ফেরার দেশে।

আরও পড়ুন:

এখন থেকে ‘স্যার’ ডাকতে হবে অ্যান্ডারসনকে

খেলাক্রিকেটইংল্যান্ড ক্রিকেট
সিরিজে ফিরতে পারবে কি বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে সিরিজে ফেরার লড়াই বাংলাদেশের। ছবি: বিসিবি
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে সিরিজে ফেরার লড়াই বাংলাদেশের। ছবি: বিসিবি

‘এটা না হয়ে যদি ওটা হতো’—এমন একটা আফসোস যেন চিরসঙ্গী বাংলাদেশের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি হারের পরও সেটার ব্যতিক্রম হয়নি। খেলা শেষে দলের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে তানজিম হাসান সাকিব বললেন—টপ কিংবা মিডল অর্ডারের কেউ একজন যদি উইকেটে থিতু হতেন, তাহলে তাঁদের হারতে হতো না!

ফেলে আসা ম্যাচটি নিয়ে বেশি ভাববার সুযোগ নেই দলের। আজই আবার নেমে পড়তে হচ্ছে মাঠে, সিরিজ রক্ষার লড়াইয়ে। অথচ চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির আগে চাপে থাকার কথা ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ওয়ানডে সিরিজ জিতে তাদের চেয়ে বেশি আত্মবিশ্বাসী ছিল বাংলাদেশই। চেনা মাঠ, চেনা কন্ডিশন, গ্যালারি ভর্তি দর্শকের সমর্থন—কোনো কিছুই কাজে আসেনি। কাজে আসেনি ব্যাটারদের ব্যর্থতায়। অথচ চট্টগ্রামের উইকেটে ব্যাট করা মোটেও কঠিন ছিল না। প্রথম ৫৭ রান তুলতেই বাংলাদেশ খুইয়েছে ৫ উইকেট। কিন্তু শেষ ৫ উইকেটে বাংলাদেশ তুলেছে ৯২ রান। শিশিরের প্রভাবে শেষের দিকে ব্যাটে ঠিকই আসছিল বল; কিন্তু খেলার মতো দলের স্বীকৃত ব্যাটাররা আগেই ফিরে গেছেন। কেউ একজন থাকলে তানজিমের বিশ্বাস, হারতে হতো না বাংলাদেশকে।

তানজিম যা বলছেন, তাঁর সঙ্গে পুরোপুরি একমত ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়ের নায়ক রভম্যান পাওয়েল। ম্যাচে শেষে সংবাদ সম্মেলনে পাওয়েল বলেছেন, ‘এটা পরিষ্কার, বাংলাদেশের মূল ব‍্যাটারের কেউ আরও লম্বা সময় কাটাতে পারলে আমরা চাপে পড়ে যেতাম। কারণ, শেষ দিকে মাঠ (শিশিরে) ভিজে গিয়েছিল।’ ওই ভেজা মাঠেও বোলাররা দুর্দান্ত বোলিং করে গেছে বলেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ জিতছে বলে মনে করেন পাওয়েল।

পরে ব্যাট করেও শিশিরের সুবিধা নিতে পারেনি বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচের শেষার্ধে শিশিরের দিকে তাকিয়ে টস জিতলে আগে হয়তো ব্যাটিংই বেছে নেবে টসজয়ী দল। তবে আজকের ম্যাচে আছে বৃষ্টির হালকা পূর্বাভাস। রাতে ম্যাচের শেষ দিকে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ।

বৃষ্টি নয়, উজ্জ্বল একটা দিনও চাওয়া বাংলাদেশের। সিরিজ বাঁচাতে এই ম্যাচ স্বাগতিকদের জিততে হবে। ক্রিকেটে ছোট এই সংস্করণে এ সময়ে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ধারাবাহিক। গত টানা চারটি সিরিজে তানজিদ তামিম-মোস্তাফিজুর রহমানরা শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস ও আফগানিস্তানকে হারিয়েছে। এই অবস্থায় যখন আশা করা হয়েছিল ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষেও জিততে বাংলাদেশ, তখনই হতাশ করলেন ব্যাটাররা। উইকেটে ব্যাটাররা থিতু হতে না পারায় কোনো জুটি গড়ে ওঠেনি।

উইন্ডিজ ইনিংসে কেউ ফিফটি করেননি, ফিফটি নেই বাংলাদেশ ইনিংসেও। তবু তাদের ইনিংসে ছিল দুটি ফিফটি প্লাস জুটি। কিন্তু বাংলাদেশ ইনিংসে একটিও পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের জুটি ছিল না। বাংলাদেশের বড় জুটি ৪০ রানের, সেটিও এসেছে সপ্তম উইকেটে। ব্যাটাদের দ্রুত আসা-যাওয়াতেই টপ কিংবা মিডল অর্ডারে বড় কোনো জুটি গড়ে ওঠেনি। আর এটিই দুই দলের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দিয়েছে।

আগের ম্যাচে যা পারেননি সাইফ-লিটনরা, আজ সিরিজ বাঁচাতে হলে সেটা করতেই হবে তাঁদের।

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
বিপিএলের দুর্নীতি নিয়ে ৯০০ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদন, বিসিবির মুখে তালা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ৫০
বিপিএলের তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেয়েছে বিসিবি। ছবি: বিসিবি
বিপিএলের তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেয়েছে বিসিবি। ছবি: বিসিবি

সবশেষ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তদন্ত শেষে আজ ৯০০ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে ওই কমিটি। তবে বিষয়টি নিয়ে কিছু বলতে নারাজ দেশের ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা।

ওই তদন্ত কমিটিতে ছিলেন আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার, সাবেক ক্রিকেটার শাকিল কাসেম ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী ড. খালেদ এইচ চৌধুরী। তদন্ত প্রতিবেদনের পাশাপাশি বিপিএলকে দুর্নীতিমুক্ত করতে বেশকিছু পরামর্শও দিয়েছেন তাঁরা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানিয়ছে, তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন নিয়ে কোনো মন্তব্য করবে না তারা।

কোনো মন্তব্য না করলেও তদন্ত কমিটির দেওয়া পরামর্শগুলো সামনে রেখে দরকার হলে আরও তদন্ত করতে চায় বিসিবি। এজন্য আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী আইনের ধারা মেনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিতেও প্রস্তুত সংস্থাটি।

গত আগস্টে বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী বিভাগে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় আইসিসির দুর্নীতি দমন বিভাগের সাবেক কর্মকর্তা অ্যালেক্স মার্শালকে। তিনি বিপিএলের স্বাধীন তদন্ত কমিটির দেওয়া প্রতিবেদন নিয়ে কাজ করবেন।

একাধিক সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, বিপিএলের সবশেষ আসরের ৩৬টি ঘটনাকে সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত করে তদন্ত প্রক্রিয়া চালিয়েছে ওই কমিটি। তদন্ত প্রতিবেদনে ১২ জন ক্রিকেটারের পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজন ব্যক্তির নাম আছে। তাঁদের নাম প্রকাশ করেনি বিসিবি। তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা সে বিষয়য়েও কিছু জানানো হয়নি। সব মিলিয়ে তাই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক থেকেই গেল।

খেলাবিসিবিক্রিকেটবিপিএল
পিসিবির চুক্তি প্রত্যাখ্যান করলেন রিজওয়ান!

ক্রীড়া ডেস্ক    
সময়টা বেশ খারাপ যাচ্ছে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারের। ছবি: এক্স
সময়টা বেশ খারাপ যাচ্ছে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারের। ছবি: এক্স

সময় খারাপ হলে নাকি সব দিক দিয়েই খারাপ হয়। সেটাই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। সবশেষ টেস্ট সিরিজে ব্যাট হাতে প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি। এরই মাঝে তাঁর কাছ থেকে ওয়ানডে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সবশেষ কেন্দ্রীয় চুক্তি নিয়েও হতাশ হলেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।

কেন্দ্রীয় চুক্তির জন্য ৩০ জন ক্রিকেটারের একটি তালিকা তৈরি করেছে পিসিবি। সে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন রিজওয়ান। এমনটাই জানিয়েছে পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক অধিনায়ককে কেন্দ্রীয় চুক্তির ‘বি’ ক্যাটাগরিতে রেখেছে পাকিস্তান ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। মূলত এজন্যই নাকি পিসিবির চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন রিজওয়ান।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে পিসিবির চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন রিজওয়ান। এর আগে সবশেষ কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে ছিলেন তিনি। পিসিবির একটি সূত্র জানিয়েছে, নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর না করলেও রিজওয়ানের বিষয়টি নিয়ে নতুন করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না।

২০২৪ সালে পাকিস্তানের সাদা বলের দুই সংস্করণের অধিনায়কত্ব পান রিজওয়ান। তার নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জেতে পাকিস্তান। তবে টানা দুটি সিরিজ হারায় রিজওয়ানকে সরিয়ে সালমান আলী আগাকে টি-টোয়েন্টির নেতৃত্বে বসায় পিসিবি।

টি–টোয়েন্টির অধিনায়কত্ব হারিয়ে ওয়ানডেতেও বাজে সময়ের মুখোমুখি হন রিজওয়ান। ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নকআউট পর্বে যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় পাকিস্তান। এরপর নিউজিল্যান্ডের কাছে ধবলধোলাই ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হেরে যায় দলটি। তাই সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ চলাকালীন ওয়ানডের নেতৃত্বও হারান রিজওয়ান। এই সংস্করণে পাকিস্তানের নতুন অধিনায়ক হিসেবে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে বেছে নিয়েছে পিসিবি।

খেলাক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
