আইপিএলের সময় ‘বাড়তি সুবিধা’র গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন কোহলি

আইপিএলের সময় লন্ডনে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতে বিশেষ ফ্লাইট চেয়েছেন বিরাট কোহলি—সামাজিক মাধ্যমে এমন খবর ভাইরাল। কিন্তু এটা যে স্রেফ গুঞ্জন, তা পরিষ্কার করলেন ভারতের এই ব্যাটিং কিংবদন্তি।
২৮ মার্চ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ১৯তম আইপিএল। টুর্নামেন্ট শেষ হবে ৩১ মে। দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা এই টুর্নামেন্টে ভারত থেকে লন্ডনে আসা-যাওয়া করতে কোহলি চার্টার্ড ফ্লাইট চেয়েছেন বলে শোনা গেছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ায় রীতিমতো হতভম্ব তিনি। গতকাল নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে প্রচারিত খবরের স্ক্রিনশট পোস্ট করে দুটি হাসির ইমোজি বসিয়ে দিয়েছেন।
স্ত্রী আনুশকা শর্মা ও দুই সন্তানসহ কোহলি ২০২৪ সালের শেষের দিকে লন্ডনে স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে নিয়েছেন। পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করার সুযোগ না থাকলেও মাঝেমধ্যে দেখা করতে চান বলে এমন খবর ছড়িয়ে পড়ে। প্রচারিত খবরে বলা হয়েছিল, ‘বিরাট কোহলির বড় দাবি রয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, কোহলি বেঙ্গালুরুর ম্যানেজমেন্টের কাছে ভারত-লন্ডনে যাতায়াত করতে চার্টার্ড ফ্লাইটের সুবিধা চেয়েছিলেন। যদি ম্যাচগুলোর মধ্যে তিন দিন বা তার বেশি বিরতি থাকে, তাহলে তিনি লন্ডনে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। পরের ম্যাচের ঠিক আগে ফিরে আসবেন।’ সেটা যে সত্য নয়, কোহলির প্রতিক্রিয়া দেখে বোঝা গেছে।
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলেন কোহলি। এক বছর না যেতেই (২০২৫ সালের মে মাসে) তিনি অবসর নেন টেস্ট থেকেও। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শুধু ওয়ানডে খেলছেন। দুই সংস্করণকে বিদায় বলা কোহলি এখন অনেকটাই ঝাড়া হাত-পা। তবে আইপিএলের পাশাপাশি ভারতের ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলোতে নিয়মিত খেলছেন তিনি।
২০০৮ সালে আইপিএলের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়েই খেলছেন কোহলি। ৮৬৬১ রান করে টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক তিনি। ২৬৭ ম্যাচের মধ্যে ২৫৯ ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন। ৮ সেঞ্চুরির পাশাপাশি ৬৩ ফিফটি করেছেন। সবশেষ ২০২৫ আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসকে ৬ রানে হারিয়ে কোহলির ফুরিয়েছে দীর্ঘ ১৮ বছরের অপেক্ষা। এবার তাঁর দল নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে।
