কারস্টেনের অভিযোগের পর নীরবতা ভাঙলেন পাকিস্তান বোর্ড প্রধান

ক্রীড়া ডেস্ক    
সতর্ক অবস্থানে থেকেই কারস্টেনের অভিযোগের জবাব দিয়েছেন পিসিবি প্রধান। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তান ক্রিকেটে ‘হস্তক্ষেপ’ বিতর্ক নতুন করে সামনে এসেছে সাবেক প্রধান কোচ গ্যারি কারস্টেনের মন্তব্যের পর। তবে এ বিষয়ে সরাসরি অবস্থান না নিয়ে সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সভাপতি মহসিন নাকভি।

কারস্টেন অভিযোগ করেছিলেন, পিসিবির অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের কারণে পাকিস্তান দলের কোচ হিসেবে তার সময়টা খুবই বাজে কেটেছে। স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না বলেও দাবি করেছেন তিনি। ২০২৪ সালের এপ্রিলে সাদা বলের কোচ হিসেবে কারস্টেনকে নিয়োগ দেয় পিসিবি। পরিস্থিতি ভালো না থাকায় মাত্র ছয় মাস যেতেই পদত্যাগ করেন তিনি।

কারস্টেনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের নাকভি বলেন, ‘আমি কারস্টেনের সঙ্গে মাত্র কয়েকবার দেখা করেছি। যারা নিয়মিত তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন বা সমন্বয় করতেন, তারাই বলতে পারবেন আসলে কতটা হস্তক্ষেপ ছিল।’ নাকভির এই মন্তব্যে বোঝা যায়, বিষয়টি নিয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করতে চাইছেন না তিনি, বরং সংশ্লিষ্টদের ওপরই দায় চাপিয়েছেন।

এর আগে গত শনিবার টকস্পোর্ট ক্রিকেটকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কারস্টেন বলেন, ‘সবচেয়ে বেশি যেটা আমাকে অবাক করেছে, তা হলো হস্তক্ষেপের মাত্রা। এর আগে আমি কখনো এতটা দেখিনি। এটা কি আমাকে অবাক করেছে? ঠিক জানি না, তবে বিষয়টা ছিল বেশ গুরুতর। বাইরের এই লাগাতার হস্তক্ষেপের কারণে একজন কোচের জন্য খেলোয়াড়দের নিয়ে কাজের একটি পরিষ্কার পরিকল্পনা দাঁড় করানো খুব কঠিন হয়ে যায়। সব সময় বাইরে থেকে একটা চাপ, একটা আওয়াজ থাকে। পারফরম্যান্স খারাপ হলেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা—সব মিলিয়ে বিষয়টা ছিল কঠিন।’

কোচদের সঙ্গে অবিচার নিয়ে কারস্টেন বলেন, ‘দল ভালো না খেললে সবচেয়ে সহজ টার্গেট হয়ে যান কোচ। তখন বলা হয়—কোচকে বাদ দাও, কিংবা কোচের ওপর বিধিনিষেধ চাপাও। কিন্তু আমার মতে এটা উল্টো ফল দেয়। তাহলে কোচ নিয়োগ দেওয়ারই বা মানে কী?’

পিসিবি কর্তাদের প্রতি অভিযোগ থাকলেও পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের প্রশংসা করেছেন কারস্টেন, ‘আমি সত্যিই খেলোয়াড়দের সঙ্গে কাজ করতে উপভোগ করেছি। যেকোনো সংস্কৃতির পেশাদার ক্রিকেটাররা দারুণ মানুষ। আমরা সবাই ক্রিকেট ভালোবাসি, একসঙ্গে কাজ করতে ভালোবাসি। ভাষাগত কিছু বাধা থাকলেও ক্রিকেটের ভাষা সবারই একই। মাঠের কথা আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি। তাই খেলোয়াড়দের সঙ্গে কাজ করতে আমি দারুণ আনন্দ পেয়েছি।’

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

সম্পর্কিত

বিশ্বকাপ শেষে বদলে যাচ্ছে ফ্রান্সের কোচ

বিশ্বকাপ শেষে বদলে যাচ্ছে ফ্রান্সের কোচ

পিএসএল শুরুর আগেই বিদেশি ক্রিকেটারদের হুমকি দিল পাকিস্তানের এই সংগঠন

পিএসএল শুরুর আগেই বিদেশি ক্রিকেটারদের হুমকি দিল পাকিস্তানের এই সংগঠন

ইউরোপ ছেড়ে মেসিদের লিগে যাচ্ছেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার

ইউরোপ ছেড়ে মেসিদের লিগে যাচ্ছেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার