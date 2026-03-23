কারস্টেনের অভিযোগের পর নীরবতা ভাঙলেন পাকিস্তান বোর্ড প্রধান

পাকিস্তান ক্রিকেটে ‘হস্তক্ষেপ’ বিতর্ক নতুন করে সামনে এসেছে সাবেক প্রধান কোচ গ্যারি কারস্টেনের মন্তব্যের পর। তবে এ বিষয়ে সরাসরি অবস্থান না নিয়ে সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সভাপতি মহসিন নাকভি।
কারস্টেন অভিযোগ করেছিলেন, পিসিবির অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের কারণে পাকিস্তান দলের কোচ হিসেবে তার সময়টা খুবই বাজে কেটেছে। স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না বলেও দাবি করেছেন তিনি। ২০২৪ সালের এপ্রিলে সাদা বলের কোচ হিসেবে কারস্টেনকে নিয়োগ দেয় পিসিবি। পরিস্থিতি ভালো না থাকায় মাত্র ছয় মাস যেতেই পদত্যাগ করেন তিনি।
কারস্টেনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের নাকভি বলেন, ‘আমি কারস্টেনের সঙ্গে মাত্র কয়েকবার দেখা করেছি। যারা নিয়মিত তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন বা সমন্বয় করতেন, তারাই বলতে পারবেন আসলে কতটা হস্তক্ষেপ ছিল।’ নাকভির এই মন্তব্যে বোঝা যায়, বিষয়টি নিয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করতে চাইছেন না তিনি, বরং সংশ্লিষ্টদের ওপরই দায় চাপিয়েছেন।
এর আগে গত শনিবার টকস্পোর্ট ক্রিকেটকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কারস্টেন বলেন, ‘সবচেয়ে বেশি যেটা আমাকে অবাক করেছে, তা হলো হস্তক্ষেপের মাত্রা। এর আগে আমি কখনো এতটা দেখিনি। এটা কি আমাকে অবাক করেছে? ঠিক জানি না, তবে বিষয়টা ছিল বেশ গুরুতর। বাইরের এই লাগাতার হস্তক্ষেপের কারণে একজন কোচের জন্য খেলোয়াড়দের নিয়ে কাজের একটি পরিষ্কার পরিকল্পনা দাঁড় করানো খুব কঠিন হয়ে যায়। সব সময় বাইরে থেকে একটা চাপ, একটা আওয়াজ থাকে। পারফরম্যান্স খারাপ হলেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা—সব মিলিয়ে বিষয়টা ছিল কঠিন।’
কোচদের সঙ্গে অবিচার নিয়ে কারস্টেন বলেন, ‘দল ভালো না খেললে সবচেয়ে সহজ টার্গেট হয়ে যান কোচ। তখন বলা হয়—কোচকে বাদ দাও, কিংবা কোচের ওপর বিধিনিষেধ চাপাও। কিন্তু আমার মতে এটা উল্টো ফল দেয়। তাহলে কোচ নিয়োগ দেওয়ারই বা মানে কী?’
পিসিবি কর্তাদের প্রতি অভিযোগ থাকলেও পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের প্রশংসা করেছেন কারস্টেন, ‘আমি সত্যিই খেলোয়াড়দের সঙ্গে কাজ করতে উপভোগ করেছি। যেকোনো সংস্কৃতির পেশাদার ক্রিকেটাররা দারুণ মানুষ। আমরা সবাই ক্রিকেট ভালোবাসি, একসঙ্গে কাজ করতে ভালোবাসি। ভাষাগত কিছু বাধা থাকলেও ক্রিকেটের ভাষা সবারই একই। মাঠের কথা আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি। তাই খেলোয়াড়দের সঙ্গে কাজ করতে আমি দারুণ আনন্দ পেয়েছি।’
ফ্রান্স জাতীয় ফুটবল দলের প্রধান কোচ হবেন জিনেদিন জিদান—গত কয়েক বছরে এই কথা শোনা গেছে বেশ কয়েকবার। অবশেষে সেটাই সত্যি হচ্ছে। ফরাসিদের দায়িত্ব নিতে মৌখিকভাবে সম্মতি দিয়েছেন জিদান। প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে ফরাসি সংবাদমাধ্যম লা প্যারিসিয়ান।৩৯ মিনিট আগে
দরজায় কড়া নাড়ছে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল)। ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক এই টুর্নামেন্ট আকর্ষণীয় করতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) বিশাল পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। ভেন্যুর সংখ্যা তো কমে গেছেই। এবার বিদেশি ক্রিকেটারদের খেলা শঙ্কার মধ্যে পড়ে গেছে।১ ঘণ্টা আগে
২০০৯ সালে স্পেনের রিয়াল সোসিয়েদাদের হয়ে আঁতোয়া গ্রিজমানের ক্লাব ক্যারিয়ার শুরু। স্পেনের দুই ক্লাব বার্সেলোনা ও আতলেতিকো মাদ্রিদেও খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। দীর্ঘ ১৭ বছরের ইউরোপ পর্ব ছেড়ে এবার তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমাচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে।৩ ঘণ্টা আগে
সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের পথচলা থেমে যায় সুপার এইটেই। তবে ব্যাটারদের ব্যর্থতার সেই টুর্নামেন্টে রানের ফোয়ারা ছুটিয়েছেন সাহিবজাদা ফারহান। ভেঙে দিয়েছেন বিরাট কোহলির এক টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। সেই ফারহানই হয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) মাসসেরা৪ ঘণ্টা আগে