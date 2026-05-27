৩৯ বছর বয়সে এসে টেস্ট ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ক্যারিয়ারসেরা অবস্থানে জায়গা করে নিয়েছেন মুশফিকুর রহিম। পাকিস্তানের বিপক্ষে চার ইনিংসে সিরিজের সর্বোচ্চ ২৫৩ রান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবে আইসিসির সবশেষ টেস্ট খেলোয়াড়দের র্যাঙ্কিংয়ে ১০ ধাপ এগিয়ে যৌথভাবে ১৬তম স্থানে উঠে এসেছেন তিনি। এর আগে তাঁর সেরা অবস্থান ছিল ১৭।
মুশফিকের পাশাপাশি বড় উন্নতি হয়েছে লিটন দাসের। দুই ম্যাচের সিরিজে ২৩৯ রান করা লিটন ১৪ ধাপ এগিয়ে ২৪ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছেন।
ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের পর বোলারদের র্যাঙ্কিংয়েও লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া। পাকিস্তানের বিপক্ষে দুর্দান্ত বোলিংয়ের সুবাদে বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম দুই ধাপ এগিয়ে ক্যারিয়ারসেরা ১১ নম্বরে উঠে এসেছেন। ক্যারিয়ারসেরা ৭৩২ রেটিং পয়েন্টে ওঠা বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম এগিয়েছেন দুই ধাপ। এর আগে তাঁর সর্বোচ্চ র্যাঙ্কিং ছিল ১৩তম। টেস্ট অলরাউন্ডারদের তালিকায় তিনি এগিয়েছেন তিন ধাপ (২৯তম)।
উন্নতি হয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজ ও গতিদানব নাহিদ রানারও। মিরাজ দুই ধাপ এগিয়ে বোলারদের তালিকায় ২৫তম এবং রানা ১০ ধাপের বিশাল লাফে ৫৪তম স্থানে আছেন।
পঞ্চম বিশ্বকাপের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ‘আমি যা কিছু শিখেছি তা দলের মাঝে বিলিয়ে দিতে চাই যাতে আমরা শিরোপা জিততে পারি। গতবার আমি অত্যন্ত আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে খেলেছিলাম, তবে এবার আমার ভেতরের জেদ ও চেতনা আরও তীব্র। আশা করি এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার জন্য সবাই প্রস্তুত।’১ ঘণ্টা আগে
মেডিকেল পরীক্ষার পর আজ বিকেল ৫টায় শুরু হবে ব্রাজিলের প্রথম অনুশীলন। দলের মূল খেলোয়াড়দের পাশাপাশি স্থানীয় ক্লাবগুলোর যুব দলের তিন তরুণ—ফ্লেমেঙ্গোর গোলরক্ষক লিও নানেত্তি, বোতাফোগোর ফেলিপে সুজা এবং ভাস্কোর ব্রুনো রিবেইরো এই ক্যাম্পে যুক্ত হচ্ছেন। লিও নানেত্তি বিশ্বকাপ জুড়েই দলের সঙ্গে অনুশীলনে থাকবেন।৪ ঘণ্টা আগে
স্কালোনি বলেন, ‘আমরা সবাই চাইতাম সে (মেসি) যেন কোনো সমস্যা ছাড়াই ফিরে আসুক, কিন্তু বাস্তবতা তেমন নয়। শুধু সে একাই নয়, দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই কোনো না কোনো সমস্যায় ভুগছেন এবং পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি।’৪ ঘণ্টা আগে
ম্যানহাটনের পিয়ার সেভেন্টিনের জমকালো মঞ্চ। পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক ব্রুকলিন ব্রিজ। ঠিক এমন এক আয়োজনে দেশাত্মবোধক গান আর করতালির মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপের জন্য ২৬ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করল স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র। তবে অফিশিয়াল এই ঘোষণার আগেই অবশ্য নাটক হয়ে গেছে।৫ ঘণ্টা আগে