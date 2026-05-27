৩৯ বছর বয়সে ক্যারিয়ারসেরা র‍্যাঙ্কিংয়ে মুশফিক

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৭ মে ২০২৬, ১৭: ৪১
ক্যারিয়ারসেরা র‍্যাঙ্কিংয়ে মুশফিকুর রহিম। ছবি: এএফপি

৩৯ বছর বয়সে এসে টেস্ট ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ক্যারিয়ারসেরা অবস্থানে জায়গা করে নিয়েছেন মুশফিকুর রহিম। পাকিস্তানের বিপক্ষে চার ইনিংসে সিরিজের সর্বোচ্চ ২৫৩ রান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবে আইসিসির সবশেষ টেস্ট খেলোয়াড়দের র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০ ধাপ এগিয়ে যৌথভাবে ১৬তম স্থানে উঠে এসেছেন তিনি। এর আগে তাঁর সেরা অবস্থান ছিল ১৭।

মুশফিকের পাশাপাশি বড় উন্নতি হয়েছে লিটন দাসের। দুই ম্যাচের সিরিজে ২৩৯ রান করা লিটন ১৪ ধাপ এগিয়ে ২৪ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছেন।

ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের পর বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়েও লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া। পাকিস্তানের বিপক্ষে দুর্দান্ত বোলিংয়ের সুবাদে বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম দুই ধাপ এগিয়ে ক্যারিয়ারসেরা ১১ নম্বরে উঠে এসেছেন। ক্যারিয়ারসেরা ৭৩২ রেটিং পয়েন্টে ওঠা বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম এগিয়েছেন দুই ধাপ। এর আগে তাঁর সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিং ছিল ১৩তম। টেস্ট অলরাউন্ডারদের তালিকায় তিনি এগিয়েছেন তিন ধাপ (২৯তম)।

উন্নতি হয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজ ও গতিদানব নাহিদ রানারও। মিরাজ দুই ধাপ এগিয়ে বোলারদের তালিকায় ২৫তম এবং রানা ১০ ধাপের বিশাল লাফে ৫৪তম স্থানে আছেন।

