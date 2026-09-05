নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ গেলেন মিরাজ

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে স্মরণীয় একটি সিরিজ শেষে দেশে ফিরে কয়েক দিন বিশ্রামে ছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। আবার মাঠের ব্যস্ততা শুরু হচ্ছে এই অলরাউন্ডারের। ক্যারিবিয়ান সুপার লিগ (সিপিএল) খেলতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছেন মিরাজ।
আজ সকালের একটি ফ্লাইটে হযরত শাহজালার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছাড়েন মিরাজ। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় এই ক্রিকেটার নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের হয়ে সিপিএল খেলবেন তিনি।
ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে নিজের একটি ছবি পোস্ট করেছেন মিরাজ। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে ক্যারিবিয়ানে, সিপিএলের পথে। গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের হয়ে ক্যারিবিয়ান অভিযানে নামতে প্রস্তুত।’
সিপিএলের অভিজ্ঞতা মিরাজের জন্য অবশ্য এবারই প্রথম নয়। এর আগে ২০১৭ সালে আসরে তাঁকে দলে টেনেছিল ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। তবে সেবার একটি ম্যাচও খেলা হয়নি মিরাজের। এবার গায়ানার হয়ে ক্যারিবীয় টুর্নামেন্টটিতে অভিষেকের সুযোগ তাঁর সামনে।
আফগানিস্তানের তারকা অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবির বদলি হিসেবে মিরাজকে নিয়েছে গায়ানা। ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছেড়েছেন নবি।
এবারের সিপিএলে দারুণ সময় কাটছে গায়ানার। টেবিলের দুইয়ে অবস্থান করছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ৫ ম্যাচে শতভাগ জয় তুলে নেওয়া গায়ানার সংগ্রহ ১০ পয়েন্ট। ৯ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনস।
সবশেষ ম্যাচে আজ জ্যামাইকা কিংসমেনকে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে গায়ানা। নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা।
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ব্যর্থতার পর পাকিস্তানের ক্রিকেটে ব্যাপক রদবদল চলছে। একের পর এক ক্রিকেটার ও কোচিং স্টাফকে সরিয়ে দেওয়ার পর এবার সেই তালিকায় অধিনায়ক বাবর আজমের নামও উঠছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাবেক পাকিস্তানি ক্রিকেটার রশিদ লতিফ।৫ মিনিট আগে
নেইমারের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় বাধার নাম চোট। এ জন্য লম্বা সময় মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছে এই ফরোয়ার্ডকে। আবারও চোটে পড়েছেন তিনি। ডান উরুর পেশিতে চোট পাওয়ায় চার থেকে আট সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে নেইমারকে।১ ঘণ্টা আগে
লা লিগায় মৌসুমের প্রথম হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে মাঠ ছেড়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। এস্তাদিও দে লা কার্তুজাতে ডেকে নিয়ে লস ব্লাঙ্কোসদের ১-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল বেতিস। ম্যাচের ফলকে পাশ কাটিয়ে আলোচনায় উঠে এসেছে কিলিয়ান এমবাপ্পের পেনাল্টি মিসের বিতর্ক।৩ ঘণ্টা আগে
প্রথম ম্যাচেই নিজেদের শক্তির জানান দিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ নারী হকি দল। চীনের মকিতে আজ প্রথম ম্যাচে অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়া কাপ হকিতে চাইনিজ তাইপেকে উড়িয়ে দিয়েছে ৭-০ গোলে।৪ ঘণ্টা আগে