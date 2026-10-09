টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

সিরিজের একমাত্র টেস্টে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। আবুধাবির শেখ জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতেছেন বাংলাদেশ দলপতি নাজমুল হোসেন শান্ত। আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
সাম্প্রতিক সময়ে টেস্টে ভালো সময় কাটছে বাংলাদেশের। গত আগস্টে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে স্বাগতিকদের হারিয়েছে শান্তরা। ডারউইনে পাওয়া সে জয়ে ১-১ সমতায় সিরিজ শেষ করে বাংলাদেশ। সবশেষ সিরিজটা তাই আত্মবিশ্বাস হিসেবে কাজ করবে তাদের জন্য।
সবশেষ ৫ টেস্টের তিনটাতেই জিতেছে বাংলাদেশ। বাকি দুই ম্যাচ হেরেছে। বিপরীতে সবশেষ ৫ টেস্টে আফগানিস্তানের জয় মাত্র একটি। হেরেছে দুই ম্যাচ।
টেস্ট পরিসংখ্যানের বিচারে অবশ্য বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সমানে সমান। মুখোমুখি দুই ম্যাচে একটি করে জয় পেয়েছে তারা। এবার সে পরিসংখ্যান বদলে দেওয়ার সুযোগ উভয় দলের সামনে।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের এই টেস্ট ১৬২তম। এই প্রথমবার কোনো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলতে নেমেছে তারা। এই ম্যাচে বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ দুবাইয়ের তীব্র গরম। প্রতিপক্ষের পাশাপাশি তাই গরমের সঙ্গেও লড়াই করতে হবে শান্তদের।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ: সাদমান ইসলাম, তানজিদ হাসান, মুমিনুল হক, নাজমুল হোসেন (অধিনায়ক), মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস (উইকেটকিপার), মেহেদী হাসান মিরাজ, নাঈম হাসান, হাসান মাহমুদ, তাইজুল ইসলাম ও ইবাদত হোসেন।
আফগানিস্তান: আবদুল মালিক, সেদিকউল্লাহ আতাল, রহমত শাহ (অধিনায়ক), হাশমতউল্লাহ শহীদি, ইকরাম আলিখিল (উইকেটকিপার), জিয়া-উর-রহমান , শহিদুল্লাহ কামাল, ইয়ামিন আহমদজাই, কাইস আহমেদ, মোহাম্মদ সেলিম সাফি ও ইসমত আলম।
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