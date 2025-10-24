পাকিস্তান সুপার লিগ নিয়ে প্রশ্ন তোলায় বোর্ডের সঙ্গে লাগল মুলতানের মালিকের

ক্রীড়া ডেস্ক
মাঠের পারফরম্যান্সের কারণে পাকিস্তান দল ‘আনপ্রেডিক্টবেল’ তকমা পেয়ে গেছে কত আগেই। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) ক্ষেত্রেও সেটা বাড়াবাড়ি হবে না। কী থেকে কী ঘটে যায়, সেটা অনুমান করা মুশকিল। এবার পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) এক ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকের সঙ্গে লেগে গেছে পিসিবির।
পিসিবির সঙ্গে যুদ্ধটা মূলত পিএসএল ফ্র্যাঞ্চাইজি মুলতান সুলতানসের মালিক আলী খান তারিনের সঙ্গে। অস্বাভাবিক কোনো কিছু দেখলে তারিন কখনোই সমালোচনা করতে পিছু পা হন না। বরাবরের মতো পিএসএলের মান নিয়ে সরাসরি সমালোচনা করায় এবার তাঁকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে পিসিবি। এমনকি বোর্ডের কালো তালিকাভুক্ত তারিন হতে পারেন বলে পাকিস্তানি গণমাধ্যম জিও সুপারের এক প্রতিবেদনে গতকাল জানা গেছে। তাতে করে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ১০ বছরের চুক্তিও বাতিল হয়ে যেতে পারে।
আইনি নোটিশ পাওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে পিসিবিকে ধুয়ে দিয়েছেন তারিন। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে গত রাতে মুলতানের এই মালিক বলেছেন, ‘একটা ফোনকল, বার্তা, ইমেইল দেওয়া হয়নি।এমনকি একসঙ্গে বসে আলোচনার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। উপরন্তু আমাকে আইনি নোটিশ দেওয়া হয়েছে। যদি আপনি টুর্নামেন্টে প্রতিযোগিতা চান, তাহলে জানেন পরিবর্তন আনতে হবে। এভাবে তো সমস্যার সমাধান হয় না।’ তারিনের মতে পিসিবির ম্যানেজমেন্টে যাঁরা আছেন, তাঁরা ‘আজ্ঞাবহ দাস’ হিসেবে কাজ করেন ও সমালোচনা নিতে পারেন না। মুলতানের মালিক বলেন, ‘পিএসএল পুরো পাকিস্তান ও তার ভক্ত-সমর্থকদের কাছে অনেক বড় কিছু। বর্তমানে যাঁরা চালাচ্ছেন, তাঁরা যোগ্য নন।’
জিও সুপার সূত্রের বরাতে মুলতান সুলতানসকে নিয়ে যে খবর প্রকাশ করেছে, সেটা চমকে দেওয়ার মতো। গণমাধ্যমটির দাবি, ২০২৫ পিএসএলের আগমুহূর্তে মুলতান এমন কিছু করেছিল যা আগামী ১০ বছরে টুর্নামেন্টের মান অনেক নিচে নামিয়ে দিতে পারে। সূত্রের মাধ্যমে জিও সুপারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘পিএসএল পাকিস্তানের অনেক বড় ব্র্যান্ড। কেউ নিজেদের ব্র্যান্ডের মান কীভাবে ক্ষুণ্ন করতে পারে? ফ্র্যাঞ্চাইজিটি সরাসরি সমালোচনা করেছে। কিন্তু পিসিবিকে লিখিত কোনো পরামর্শ দেয়নি।’ পিসিবির আইনি নোটিশের পর সামাজিকমাধ্যমে পাল্টা দিয়েছে মুলতান। নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি লিখেছে, ‘সুলতানসের দায়িত্ব নেওয়ার পর আলি তারিন শত কোটি রুপি বিনিয়োগ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তার ৭০০ কোটি রুপি ক্ষতি হয়েছে। পাকিস্তানের তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ তৈরি করতে একাডেমি বানিয়েছেন। পিএসএলের ভালোর জন্যই এমন কথা বলা হয়েছে। চুপ করে শুধু ভালো ফিডব্যাক দিলেই হয় না।’
২০১৬ থেকে শুরু করে পিএসএলে এখন পর্যন্ত ১০ আসর হয়েছে। সর্বোচ্চ তিনবার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইসলামাবাদ ইউনাইটেড ও লাহোর কালান্দার্স। একবার করে শিরোপা জিতেছে মুলতান সুলতানস, পেশোয়ার জালমি, কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স ও করাচি কিংস। তবে আলী তারিনকে যে আইনি নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং যে কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে করে আগামী পিএসএলে মুলতানকে নাও দেখা যেতে পারে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রতিপক্ষের জন্য স্পিনট্র্যাকের ফাঁদ বানানো বাংলাদেশের কাছে নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে, মিরপুর শেরেবাংলায় ‘ধানখেত’-এর মতো উইকেট বানিয়ে এমনটা বাংলাদেশ করেছে বারবার। মিরপুরের উইকেট নিয়ে চারিদিকে যখন এত সমালোচনা, তখন মজা করেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
মিরপুরের কালো মাটির উইকেটে প্রথম দুই ওয়ানডেতে ২০০ রান করতেই ব্যাটারদের নাভিশ্বাস উঠেছে। প্রথম ওয়ানডেতে ৭৪ রানে জিতলেও দ্বিতীয় ওয়ানডেতে সুপার ওভারে হেরে গেছে বাংলাদেশ। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে গতকাল খেলা হয়েছে প্রথম ওয়ানডের উইকেটে। শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ পেয়েছে ১৭৯ রানের বিশাল ব্যবধানে। সিরিজ জয়ের পর বিসিবি সভাপতি বুলবুল কথা বলেছেন গণমাধ্যমের সঙ্গে। মিরপুরের উইকেটকে ‘ধানখেতের উইকেট’ বলে সমালোচনা করা হয়, সেটা অজানা নয় তাঁর। সাংবাদিকদের বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘ধানখেত তো আজ আর বলতে পারবেন না।’ মিরপুরের উইকেট নিয়ে এমন মন্তব্যের পর সেখানে হাসির রোল পড়ে যায়।
বাংলাদেশ ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জয়ের পর গণমাধ্যমের সঙ্গে অনেক কথা বলেছেন বুলবুল। মিরাজ-সাইফ হাসান-সৌম্য সরকারদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন বিসিবি সভাপতি। মিরপুরের উইকেট প্রসঙ্গে বুলবুল কথা বলেছেন মাঠকর্মীদের নিয়েও। বিসিবি সভাপতি সাংবাদিকদের বলেন, ‘পুরো কৃতিত্ব দেব মাঠকর্মীদের। তারা দিন-রাত কাজ করে। আপনারা হয়তো জানেন না তারা কী পরিমাণ কাজ করে। শুক্রবারও তারা ছুটি পায় না।’
ওয়ানডে সিরিজ শেষে এখন বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ মুখোমুখি হবে সাদা বলের আরেক সংস্করণ টি-টোয়েন্টিতে। ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর হবে তিন টি-টোয়েন্টি। তিনটি ম্যাচই হবে চট্টগ্রামে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিন ম্যাচ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেটা হয়েছে বড্ড একপেশে। মিরপুরে গতকাল ১৭৯ রানে জিতে বাংলাদেশ ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে। ওয়ানডে সিরিজ হারের বদলা এবার টি-টোয়েন্টি সিরিজে নেওয়ার অপেক্ষায় বাংলাদেশ।
মিরপুর শেরেবাংলার কালো মাটির উইকেটে খেলেই বাংলাদেশ জিতেছে ওয়ানডে সিরিজে। এই মাঠের উইকেট নিয়ে সমালোচনা তো কম হয়নি। আকিল হোসেন মঙ্গলবার দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষে মিরপুরের উইকেট নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছিলেন। ওয়ানডে সিরিজ শেষে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই দলের গন্তব্য এখন চট্টগ্রাম। ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর চট্টগ্রামে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মিরপুরে গতকাল তৃতীয় ওয়ানডেতে বিধ্বস্ত হওয়ার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ বলেন, ‘চট্টগ্রামে আমরা ভিন্ন উইকেটে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। অতীতের ঘটনা তাই আমাদের ভুলে যেতে হবে। ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হবে এই সিরিজে। সত্যি বলতে ভিন্ন সংস্করণের ভিন্ন এক সিরিজ খেলতে যাচ্ছি। তবে মানসিকতা একই থাকবে। আমরা এখানে জিততে এসেছি। সেটাই প্রমাণ করতে হবে।’
হোপ যে চট্টগ্রামে ভিন্ন ধরনের উইকেটের কথা বলেছেন, সেটা একেবারে অমূলক নয়। এই মাঠে ২০৭ ও ২০৫ রানের যে দুটি দলীয় সর্বোচ্চ ইনিংস রয়েছে, দুটিই বাংলাদেশের। ২০২৩ সালে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ খেলেছিল এই দুটি ইনিংস। এ ছাড়া ১৭০ থেকে ১৯৬ এর ঘরে স্কোর হয়েছে সাতবার। হোপের মতো ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোচ ড্যারেন স্যামিরও আশা মিরপুরের চেয়ে তুলনামূলক ভালো উইকেটে হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এবার (টি-টোয়েন্টি সিরিজ) উইন্ডিজ দারুণ করবে বলে আশা স্যামির। মিরপুরে গতকাল ১৭৯ রানে হারের পর উইন্ডিজ কোচ বলেন,‘অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি বাংলাদেশের সেরা উইকেট চট্টগ্রামে। আর গত ডিসেম্বরে ওয়ানডে সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে জিতেছিলাম। টি-টোয়েন্টি সিরিজ তারা জিতেছিল ৩-০ ব্যবধানে। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে পারব বলে আশা করি।’
ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য টি-টোয়েন্টি সিরিজটা আরেক দিক থেকে প্রতিশোধের সিরিজ। ২০২৪-এর ডিসেম্বর উইন্ডিজকে তাদের মাঠে ৩-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। এক বছর পর ফের টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হচ্ছে দুই দল। বাংলাদেশের কাছে ওয়ানডে সিরিজ হারের পর গত রাতে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে খ্যারি পিয়েরকে যুক্ত করেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)। পিয়ের যোগ দিলেও উইন্ডিজের এই সিরিজের দলে খেলোয়াড়ের সংখ্যা কমে গেছে। প্রথমে ছিল ১৫ দলের। এখন সেটা ১৪ জনের দলে পরিণত হয়েছে। কারণ, শুরুতে শামার জোসেফ ও জেদিয়া ব্লেডস থাকলেও তাঁরা চোটে পড়ে ছিটকে গেছেন।
মিরপুর শেরেবাংলার কালো মাটির উইকেটে খেলেই বাংলাদেশ জিতেছে ওয়ানডে সিরিজে। এই মাঠের উইকেট নিয়ে সমালোচনা তো কম হয়নি। আকিল হোসেন মঙ্গলবার দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষে মিরপুরের উইকেট নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছিলেন। ওয়ানডে সিরিজ শেষে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই দলের গন্তব্য এখন চট্টগ্রাম। ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর চট্টগ্রামে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মিরপুরে গতকাল তৃতীয় ওয়ানডেতে বিধ্বস্ত হওয়ার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ বলেন, ‘চট্টগ্রামে আমরা ভিন্ন উইকেটে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। অতীতের ঘটনা তাই আমাদের ভুলে যেতে হবে। ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হবে এই সিরিজে। সত্যি বলতে ভিন্ন সংস্করণের ভিন্ন এক সিরিজ খেলতে যাচ্ছি। তবে মানসিকতা একই থাকবে। আমরা এখানে জিততে এসেছি। সেটাই প্রমাণ করতে হবে।’
হোপ যে চট্টগ্রামে ভিন্ন ধরনের উইকেটের কথা বলেছেন, সেটা একেবারে অমূলক নয়। এই মাঠে ২০৭ ও ২০৫ রানের যে দুটি দলীয় সর্বোচ্চ ইনিংস রয়েছে, দুটিই বাংলাদেশের। ২০২৩ সালে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ খেলেছিল এই দুটি ইনিংস। এ ছাড়া ১৭০ থেকে ১৯৬ এর ঘরে স্কোর হয়েছে সাতবার। হোপের মতো ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোচ ড্যারেন স্যামিরও আশা মিরপুরের চেয়ে তুলনামূলক ভালো উইকেটে হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এবার (টি-টোয়েন্টি সিরিজ) উইন্ডিজ দারুণ করবে বলে আশা স্যামির। মিরপুরে গতকাল ১৭৯ রানে হারের পর উইন্ডিজ কোচ বলেন,‘অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি বাংলাদেশের সেরা উইকেট চট্টগ্রামে। আর গত ডিসেম্বরে ওয়ানডে সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে জিতেছিলাম। টি-টোয়েন্টি সিরিজ তারা জিতেছিল ৩-০ ব্যবধানে। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে পারব বলে আশা করি।’
ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য টি-টোয়েন্টি সিরিজটা আরেক দিক থেকে প্রতিশোধের সিরিজ। ২০২৪-এর ডিসেম্বর উইন্ডিজকে তাদের মাঠে ৩-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। এক বছর পর ফের টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হচ্ছে দুই দল। বাংলাদেশের কাছে ওয়ানডে সিরিজ হারের পর গত রাতে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে খ্যারি পিয়েরকে যুক্ত করেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)। পিয়ের যোগ দিলেও উইন্ডিজের এই সিরিজের দলে খেলোয়াড়ের সংখ্যা কমে গেছে। প্রথমে ছিল ১৫ দলের। এখন সেটা ১৪ জনের দলে পরিণত হয়েছে। কারণ, শুরুতে শামার জোসেফ ও জেদিয়া ব্লেডস থাকলেও তাঁরা চোটে পড়ে ছিটকে গেছেন।
ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের শেষটা বাজে হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের। মিরপুরে গতকাল সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে উইন্ডিজকে ১৭৯ রানে হারিয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। সেই সিরিজ শেষেই দলে হঠাৎ পরিবর্তন আনল ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)।
ওয়ানডে সিরিজ শেষে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হবে। বাংলাদেশের কাছে ওয়ানডে সিরিজ হারের পর টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে যুক্ত করা হয়েছে খ্যারি পিয়েরকে। মিরাজ-সাইফ হাসান-সৌম্য সরকারদের নিয়ে গড়া বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে পিয়ের ৩.৬০ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১ উইকেট। ১৮ অক্টোবর প্রথম ওয়ানডেতেই পেয়েছিলেন একমাত্র উইকেটের দেখা। ১০ ওভারে খরচ করেছিলেন ১৯ রান।
পিয়ের যোগ দিলেও বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে খেলোয়াড়ের সংখ্যা কমে গেছে। প্রথমে ছিল ১৫ দলের। এখন সেটা ১৪ জনের দলে পরিণত হয়েছে। কারণ, শুরুতে শামার জোসেফ ও জেদিয়া ব্লেডস থাকলেও তাঁরা চোটে পড়ে ছিটকে গেছেন। চট্টগ্রামে ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তিন টি-টোয়েন্টি।
শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আফগানিস্তান—টানা চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। এই সিরিজগুলোর মধ্যে একমাত্র আফগান সিরিজ ছাড়া বাকি তিন সিরিজ বাংলাদেশ জিতেছে লিটন দাসের নেতৃত্বে। আফগানিস্তানকে এ মাসের শুরুতে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে জাকের আলীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। চোট কাটিয়ে এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে অধিনায়ক হয়েই ফিরেছেন লিটন। বাংলাদেশের সামনে এবার টানা পাঁচটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের হাতছানি।
বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল
শাই হোপ (অধিনায়ক), অ্যালিক অ্যাথানেজ, আকিম আগুস্তে, রস্টন চেজ, জেসন হোল্ডার, আকিল হোসেন, আমির জাঙ্গু, ব্র্যান্ডন কিং, গুড়াকেশ মতি, রভম্যান পাওয়েল, শারফেন রাদারফোর্ড, রোমারিও শেফার্ড, র্যামন সিমন্ডস, খ্যারি পিয়ের
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
যে ওয়ানডে সংস্করণে বাংলাদেশ এক সময়ে বলে কয়ে হারাত, সাম্প্রতিক সময়ের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে সেটার পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যাবে না। ২০২৪-এর নভেম্বর থেকে এ বছরের অক্টোবর পর্যন্ত টানা চারটি ওয়ানডে সিরিজ হেরেছিল বাংলাদেশ। অবশেষে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বে সাদা বলের এই সংস্করণে বাংলাদেশ পেল সিরিজ জয়ের স্বাদ।
মিরপুরে গতকাল সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশ ১৭৯ রানে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জয় মিরাজের জন্য অনেক বড় একটা স্বস্তির। কারণ, ব্যাটে-বলে তাঁর পারফরম্যান্স থাকলেও ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’ হয়ে উঠতে পারেননি। গতকালের উইন্ডিজ ম্যাচসহ বাংলাদেশ তাঁর নেতৃত্বে খেলেছে ১৩ ওয়ানডে। জিতেছে ৫ ম্যাচ ও হেরেছে ৮ ম্যাচ। তবু উইন্ডিজ সিরিজ জয়ের পরও মিরাজ সন্তুষ্ট নয়। কারণ, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করতে পারলে বাংলাদেশ ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ৯ নম্বরে উঠত। কিন্তু সেটা না হওয়ায় মিরাজের দল ১০ নম্বরে আছে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে গতকাল হারানোর পর আইসিসির হালনাগাদ করা ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে দেখা যায়, ৭৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ ১০ নম্বরে অবস্থান করছে। ৯ নম্বরে থাকা উইন্ডিজের রেটিং পয়েন্ট ৭৯। এদিকে পরবর্তী ওয়ানডে বিশ্বকাপে (২০২৭) সরাসরি খেলতে হলে ২০২৭-এর ৩১ মার্চের মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ে সেরা নয়ে থাকতে হবে। কারণ, ৯৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা অবস্থান করছে ৬ নম্বরে। মিরপুরে গতকাল ১৭৯ রানে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে মিরাজ বলেন, ‘র্যাঙ্কিংয়ের ১০ নম্বরে থাকায় সন্তুষ্ট না। সামনে আমাদের বিশ্বকাপ আছে। সেখানে মূলপর্বে উঠতে হবে। সেরা ৮ দল খেলবে বিশ্বকাপে। এখনো অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি। আমাদের লক্ষ্য সেরা আটের মধ্যে থেকে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলা।’
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটা রিশাদ হোসেনের জন্য কেটেছে স্বপ্নের মতো। প্রথম দুই ওয়ানডেতে তাঁর শেষের দিকে ক্যামিও ইনিংসের কারণেই বাংলাদেশ ২০০ পেরিয়েছিল। পাশাপাশি তাঁর স্পিন ভেলকি তো রয়েছেই। লেগস্পিন জাদুতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে সর্বোচ্চ ১২ উইকেট নিয়েছেন তিনি। বোলিং করেছেন ৪.৬৭ ইকোনমি। রিশাদের মতো ক্রিকেটার থাকলে দল অনেক উপকৃত হয় বলে মনে করেন মিরাজ। সংবাদ সম্মেলনে রিশাদকে নিয়ে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘রিশাদ গত ২-৩ বছরে যেভাবে বোলিং করে একটা জায়গায় এসেছে, সেটা আমাদের জন্য আশীর্বাদ মনে করি। যাঁরা কোচ আছেন, তাঁদের কৃতিত্ব দেব।’
রিশাদের প্রশংসায় বরাবরই পঞ্চমুখ বাংলাদেশের স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদ। সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডের আগে রিশাদকে তিনি (মুশতাক)
তুলনা করেছিলেন রশিদ খানের সঙ্গে। রিশাদ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ১২ উইকেট নিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশের যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী। ২০০৬ সালে কেনিয়ার বিপক্ষে তিন ওয়ানডে মিলে ১২ উইকেট নিয়েছিলেন মাশরাফি বিন মর্তুজা। এই তালিকায় সবার ওপরে মোস্তাফিজুর রহমান। ২০১৫ সালে ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মোস্তাফিজ ১৩ উইকেট পেয়েছিলেন।
